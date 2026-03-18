Un studiu recent sugerează că bebelușii și preșcolarii se pot îmbolnăvi de 15 ori în primul lor an de creșă. Cercetarea, realizată de experți de la UCL, Universitatea Cambridge, Cornell și Spitalul Universitar North Middlesex, arată că micuții vor avea, în medie, 12 afecțiuni respiratorii, două episoade de diaree sau vărsături și cel puțin o boală cu erupție cutanată. Vestea bună, până la urmă, este că vor fi mai rezistenți la microbi când vor începe școala.

Este normal să se îmbolnăvească atât de des?

V-ați întrebat vreodată de ce copilul pare să aducă acasă toate bolile posibile de la creșă? Răspunsul este mai simplu decât pare. Medicul pediatru consultant Arindam Das ne liniștește: „Este foarte normal, mai ales în primul an de creșă, ca cei mici să fie bolnavi destul de frecvent.”

El explică și mecanismul din spate. „Când copiii mici iau aceste infecții minore, sistemul lor imunitar învață cum să lupte împotriva infecțiilor, așa că a lua aceste boli este o parte normală a copilăriei.”

Tuse, răceli și febră

Hai să vedem care sunt cele mai frecvente probleme. „Cele mai comune infecții pe care copiii le iau la creșă sunt tusea, răcelile și febra,” spune dr. Das. Majoritatea răcelilor la copiii mici trec în aproximativ două săptămâni. Pentru a-i ajuta, asigurați-vă că beau multe lichide și puteți folosi picături nazale saline pentru a elibera nasul înfundat.

Dar prevenția este esențială. „O bună igienă a mâinilor este cea mai eficientă măsură pentru a preveni multe dintre aceste infecții, deoarece se răspândesc prin picături și atingere,” adaugă pediatrul. „Așadar, este foarte important să îi învățăm pe copii să se spele pe mâini și să își acopere gura și nasul atunci când tușesc și strănută.”

Iar când vine vorba de febră, mulți părinți intră în panică. Nu e cazul. „Părinții sunt adesea îngrijorați de febră, dar febra în sine nu este un semnal de alarmă,” explică dr. Das. „Trebuie să privești imaginea de ansamblu. Febra este un semn sau un simptom că copilul luptă cu o boală.” De obicei, temperatura revine la normal în 1-4 zile. Totuși, dacă febra persistă mai mult de cinci zile, este însoțită de o erupție cutanată sau copilul refuză să mănânce, sunați medicul.

Afecțiuni digestive și conjunctivită

„Vedem, si, multe afecțiuni digestive la copiii de vârstă preșcolară,” menționează dr. Das. Scenariul clasic? „Pentru o afecțiune digestivă, cel mai comun scenariu este vărsătura, iar după câteva zile începe de obicei diareea. Aceasta este o progresie naturală, iar părinții nu ar trebui să se alarmeze.”

Majoritatea cazurilor se pot gestiona acasă. „Asigurați-vă că copilul este bine hidratat, iar Calpol și Brufen îi pot face să se simtă mai confortabil, dacă este necesar,” recomandă medicul. Semnalele de alarmă apar când copilul devine letargic, nu bea suficiente lichide sau urinează foarte puțin. Atunci trebuie cerut ajutor medical.

Și ochii roșii și lipicioși sunt o problemă frecventă. „Conjunctivita poate fi cauzată de infecții virale, infecții bacteriene sau alergii și este foarte frecventă la copiii mici,” spune dr. Das. Diferența? „Dacă copilul dumneavoastră are ochii înroșiți și o secreție apoasă, atunci cel mai probabil este o infecție virală. În cazul conjunctivitei alergice, simptomul predominant va fi mâncărimea, în timp ce în cazul conjunctivitei bacteriene, secreția va fi mai purulentă (asemănătoare puroiului), groasă, gălbuie, iar copilul va părea mai bolnav.” Pentru formele virale, spălarea frecventă a ochilor și Calpol sunt suficiente. Dacă simptomele nu dispar în șapte zile, mergeți la medic.

Bolile copilăriei cu erupții

Boala gură-mână-picior este o altă „vedetă” a colectivității. „În mod normal, copilul va avea o febră ușoară până la moderată,” descrie dr. Das. „Celălalt simptom caracteristic este erupția pe mână, picior sau gură. Nu trebuie neapărat să existe erupții în toate cele trei locuri, dar de obicei sunt în cel puțin două dintre aceste zone.” Erupțiile dispar la presiune, iar copilul ar trebui să fie vioi între episoadele de febră. De obicei, boala trece în 7-10 zile cu lichide reci și alimente moi.

Nu putem uita de varicelă. „În zilele noastre, vedem din ce în ce mai mulți copii mici făcând varicelă,” observă medicul. „Un caracter tipic al erupției de varicelă este că apar în momente diferite și arată diferit – o numim ‘pleomorfică’, ceea ce înseamnă că apar în valuri.” Erupția poate fi extrem de deranjantă. „Puteți folosi Calpol sau unele antihistaminice într-o doză adecvată vârstei, dacă mâncărimea este foarte puternică,” recomandă el. Dacă bubițele fac puroi sau sângerează, este necesar un consult medical.

Când trebuie să stea copilul acasă?

Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor părinților. Dr. Arindam Das oferă câteva reguli clare. „Ghidurile standard pentru vărsături sau diaree sfătuiesc părinții să nu trimită copilul la școală sau la creșă până la 48 de ore după ce simptomele s-au oprit.”

Logica e simplă.

„si, dacă un copil tușește și strănută activ, aș sfătui părinții să-l țină departe de creșă. Acest lucru nu este doar pentru a proteja copilul, ci și pentru a-i proteja pe ceilalți copii, deoarece la această grupă de vârstă bolile se răspândesc foarte repede.” O regulă similară se aplică și pentru febră mare: copilul stă acasă până când temperatura scade. E drept că logistica e complicată, dar medicul încheie cu un sfat de bun simț: „aș sfătui părinții să își folosească bunul simț pentru a judeca dacă copilul este în siguranță și dacă respectă ghidurile oficiale sau regulamentul școlii.”