Cele 12 reguli ale alimentației sănătoase. Vrei sa mananci sanatos, dar iti este greu. Este dificil sa gasesti, cand ti-e foame sau cand ai timp, mancarea sanatoasa. Iata cateva reguli, care fac mancatul sanatos usor si la indemana. Adopta aceste reguli, transforma-le intr-un mod de viata si te vei simti excelent. Incearca!

Cele 12 reguli ale alimentației sănătoase

Ai fost in Grecia? Daca da este perfect, pentru stii ce mananca localnicii. Daca nu, combinatia este simpla: peste, carne de capra si oaie, fructe, legume, ulei de masline, branzeturi si iaurt. Adauga miere de albine si un pahar de vin rosu. Mai pune seminte – nuci, alune si fistic. Ceea ce rezulta este meniul perfect!

Daca nu poate creste, nu manca

Cartoful creste, oul vine din gaina si se poate transforma in gaina. “Hrana procesata cat mai putin este cea care aduce reale beneficii”, spune Michelle K. Berman, specialist in nutritie la City College in San Francisco, colaborator al Institutului American de Nutritie si autorul acestui principiu. Prin procesare, hrana pierde nutrienti, antioxidanti, fibre si vitamine. Ca sa acoperi necesarul, mananci mai mult. Mancand hrana mai putin procesata, aportul de calorii este mai mic.

Citeste ce scrie pe spatele cutiei Adevarul despre fiecare produs pe care il cumperi este pe spatele cutiei.

Pe fata totul este “publicitate”. Adevarul este ascuns si trebuie gasit. Daca pe fata scrie “natural”, pe spate ai sa gasesti o colectie de E-uri, aditivi si demonstratia ultraprocesarii.

Snack-uri bune Snacks-urile sunt o solutie. Toata lumea le folosete. Ma refer la gustarile rapide cu fructe uscate, seminte, batoane de cereale. O regula foarte importata: mananca incet, nu te grabi, bucura-te de ceea ce mesteci, savureaza!

“Cu cat mesteci mai incet si mai mult, senzatia va fi mai lunga, placerea mancatului mai deplina”, spune Michelle K. Berman.

Fructe inghetate – da, o gogoasa proaspata – nu

Fructele congelate isi pastreaza cea mai mare parte din calitati. Evident ca produsul “vechi” este mai bun decat cel proaspat.

Nu poti inlocui inghetata

“Continut redus de grasimi” si totusi ceva foarte gustos. Nu exista! De fapt, acel ceva gustos este o colectie de aditivi, de grasimi rele, de pacaleli. Daca vrei inghetata, cumpara produsul real, nu pacaleli! Ceea ce conteaza este cantitatea. Evident, teoria este valabila pentru toate produsele care au replici “sanatoase”.

Nu exista fructe in “aroma de fructe”

Aromele naturale, natural identice sau sintetice nu au nimc in comun cu fructele. Sunt produse de sinteza si atat. Aromele naturale se numesc naturale pentru ca anumite bacterii sunt cele care transforma chimicale pure in arome. Pentru interventia bacteriilor, aroma capata denumirea de “naturala”. Si totusi, nu e nimic natural in ele.

Nu-ti face provizii

Sau macar nu-ti face provizii cu alimente nesanatoase. Ideea este ca, daca punga cu cipsuri nu este la indemana, atunci nu o vei manca. Si daca totusi vrei neaparat cipsuri, aceasta presupune sa iesi din casa si sa te duci sa le cumperi. Si poate ca ti-e lene. Iar lenea poate fi un lucru bun.

Stai la masa!

Nu manca la televizor, nu manca in timp ce lucrezi la calculator, nu manca atunci cand mergi, in metrou sau cand conduci. Mananca la masa, calm. Alimentele se vor asimila mai bine. Institutul American de Nutritie sustine ca mancatul in picioare si asociat cu o alta activitate este extrem de nociv.

Cei care fac asa, consuma de trei ori mai multe alimente nesanatoase, de gen fast food, de patru ori mai multe lichide carbogazoase si de trei ori mai putine fructe si legume. Concluzia este simplu de tras: la masa, cu fata de masa, cutit, furculita si… liniste!

Nu prefabricatelor!

Produsele care se fac prin preparare imediata (supe in plic, mancare deshidratata pentru microunde) sunt extrem de danunatoare. Orice produs din categorie, care trebuie desfacut dintr-o punga de plastic, este toxic, macar pentru adaosurile de conservanti pe baza de flor pe care le contine.

Conservantii pe baza de clor si fluor afecteaza grav fertilitatea. Acestia urmeaza sa fie complet eliminati pana in 2015. Nu-i consuma de buna voie!

Uita de sucuri acidulate sau neacidulate Reclamele te bombardeaza si vorbesc despre sucuri pline de vitamine, “energie” sau antioxidanti. In fapt, este vorba despre apa colorata cu aditivi. Restul, adica suc de fructe si extracte naturale sunt sub 5%. Deci nesemnificativ.

Alege apa, ceaiul de plante si sucurile facute de tine in casa.

Nu cumpara mancare de unde cumperi anvelope

Esti tentata, din cauza lipsei de timp, sa cumperi ceva de mancare din locurile in care intri pentru alte motive. Mancarea se cumpara doar din bacanii, suprmarket si piata, adica din locuri destinate comertului cu alimente. Nu de la benzinarie, nu din statia de autobuz, nu din statia de metrou, nu de la toneta din colt si nici de la magazinul de langa bloc, cel care functioneaza intr-un balcon. Mancarea din aceste locuri este in 99% din cazuri nesanatoasa.