Cefaleea: ce ascund durerile de cap

Durerile de cap nu sunt întotdeauna simple. Uneori, pot indica afecțiuni grave care necesită atenție medicală. Specialiștii explică ce trebuie să știm despre acestea.

Peste 3 miliarde de oameni din întreaga lume se confruntă cu dureri de cap recurente. Ce se află, de fapt, în spatele acestui simptom aparent obișnuit? În primul rând, este important să știm că există două tipuri principale de cefalee: primară și secundară. Prima reprezintă o afecțiune în sine, iar a doua poate fi semnul unei alte probleme de sănătate.

Tipuri de cefalee și frecvența lor

Cefaleea primară include migrena, cefaleea de tip tensional și cefaleea cluster. Aceste tipuri nu sunt cauzate de alte boli, dar pot afecta serios calitatea vieții. Migrena, de exemplu, se manifestă printr-o durere pulsatilă pe o parte a capului, adesea însoțită de greață sau sensibilitate la lumină.

Cefaleea secundară apare ca urmare a altor afecțiuni. Poate fi declanșată de la sinuzite până la tumori cerebrale. Un studiu publicat în The Journal of Headache and Pain arată că 26% dintre oameni au experimentat cefalee tensională, iar 14% au suferit de migrene.

40% din populația globală are dureri de cap recurente, potrivit OMS.

Costurile economice anuale depășesc miliarde de dolari din cauza scăderii productivității.

De ce apar durerile de cap?

Mecanismele exacte nu sunt complet cunoscute. În cazul migrenei, cercetătorii menționează inflamația neurogenă și modificări ale nivelului de serotonină. Pentru cefaleea tensională, stresul și contracturile musculare sunt factori importanți.

Când este cazul să te îngrijorezi

Majoritatea durerilor de cap dispar după odihnă sau administrarea unui analgezic. Totuși, unele semne necesită atenție medicală imediată. De exemplu, o durere bruscă și foarte intensă poate indica ruptura unui anevrism cerebral. Alte semne de alarmă sunt:

Probleme de vorbire sau dezechilibru la mers

Dureri apărute după un traumatism cranian

Simptome persistente care nu cedează la tratamentele obișnuite

Dr. Patricia Spanily, medic neurolog, explică: „Întotdeauna îi sfătuiesc pe pacienți să vină la consult dacă observă apariția unui tip de durere de cap diferită de cele pe care le consideră uzuale. Totodată, reprezintă o urgență medicală orice durere de cap resimțită ca fiind cea mai intensă din viață, care apare brusc și evoluează rapid către intensitatea maximă, mai ales dacă survine în urma unui efort fizic și dacă este însoțită și de alte semne neurologice: greață, vărsături, instabilitate la mers, amorțeală sau scădere de forță musculară a unui membru.”

Cum recunoști tipurile principale de cefalee

Migrena are un caracter pulsatil și se agravează la mișcare. Cefaleea tensională, în schimb, se simte ca o presiune constantă, ca o bandă strânsă în jurul capului, și nu se intensifică la efort. Cefaleea cluster, deși rară, provoacă dureri foarte intense în jurul ochilor.

Factorii de risc și metodele de diagnostic

Migrena are o componentă genetică importantă. La femei, modificările hormonale pot influența frecvența crizelor. De asemenea, stilul de viață – lipsa somnului, mesele neregulate, consumul excesiv de cafea sau stresul – reprezintă factori declanșatori frecvenți.

În cazul cefaleei secundare, medicii recomandă investigații detaliate. „Cefaleea este unul dintre cele mai frecvente motive de prezentare la cabinetul de neurologie. Dincolo de disconfort, ea poate fi primul semn al unor afecțiuni grave, de aceea este foarte importantă diferențierea dintre o durere uzuală și una care ridică suspiciunea unei alte boli subiacente. Diferențierea între cele două se face prin consult medical și prin investigații imagistice, dacă sunt necesare”, spune dr. Patricia Spanily, medic specialist neurolog.

Ce ar trebui să reții

Nu ignora durerile de cap care durează mai mult de 72 de ore sau care se modifică brusc ca intensitate. Consultă un medic specialist dacă simptomele sunt neobișnuite. Prevenția este esențială: evitarea factorilor declanșatori poate reduce semnificativ numărul crizelor.

Cercetări și perspective pentru viitor

Oamenii de știință dezvoltă medicamente care vizează direct cauzele neurologice ale migrenelor. Unele terapii biologice au arătat deja rezultate promițătoare în reducerea frecvenței crizelor. Tehnologiile moderne de imagistică medicală devin tot mai precise în identificarea leziunilor cerebrale.

Informarea corectă rămâne cel mai bun aliat. Cu cât cunoști mai multe despre cefalee, cu atât poți reacționa mai rapid atunci când apar semnale de alarmă din partea organismului.