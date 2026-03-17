Brandul de haircare al lui Beyoncé, Cécred, intră oficial în era produselor de styling. Noua colecție, formată din cinci piese, se lansează pe 19 martie și promite să redefinească felul în care ne aranjăm părul, de la coafuri simple la cele mai complexe, punând accent pe sănătatea firului de păr.

De la tratament la styling

În ultimii ani, industria de beauty a început să se îndepărteze de produsele de styling care oferă soluții rapide, dar dăunătoare pe termen lung. Acum, filosofia este „părul pe primul loc”. Și exact pe acest trend mizează și Cécred, cu o colecție care găsește echilibrul perfect între performanță ridicată și protecție.

Practic, nu mai trebuie să alegi între o coafură rezistentă și un păr sănătos.

Recomandari Brandul Éterne lansează prima colecție de blugi cu prețuri de 400 de dolari

Tehnologia StemShield Complex

La baza tuturor produselor stă tehnologia proprie a brandului, denumită StemShield Complex. E drept că sună complicat, dar hai să vedem ce înseamnă. Este un amestec de polimeri cu memorie, lipide din celule stem vegetale și ferment de miere neagră. Această formulă unică este prezentă în fiecare produs din gamă, ajutând la protejarea părului împotriva căldurii de până la 232°C (echivalentul a 450°F), dar și împotriva umidității și a factorilor de stres din mediu.

Cele cinci produse esențiale

Colecția include cinci produse esențiale pentru un styling modern. Primul este Thermal Shield Mist, un spray care oferă protecție avansată împotriva căldurii și a efectului de electrizare. Pentru cine vrea un finish lucios, ca de oglindă, există Heat Activated Silk Glaze, un produs considerat o premieră în industrie, care permite obținerea unor coafuri netede și mătăsoase cu mai puține treceri ale plăcii de îndreptat.

Textura și volumul sunt asigurate de Volumizing Mousse, care promite o creștere a volumului cu 95% după uscare. Iar pentru definire, Wrap & Set Foam este o spumă versatilă, perfectă pentru bigudiuri, bucle fără căldură, tunsori pixie sau coafuri împletite. Colecția este completată de Strong Hold Gel, un gel cu fixare puternică, dar flexibilă, care menține un echilibru optim între hidratare și fixare.

Recomandari Beyoncé lansează 7 noi produse de styling Cécred testate în turneul ei

Un stilist de top în spatele scenei

V-ați întrebat vreodată cum rezistă coafurile de scenă ore întregi, în condiții de umiditate extremă și mișcare continuă? Ei bine, în spatele acestei lansări se află o credibilitate serioasă. Neal Farinah, stilistul principal global al Cécred, a fost implicat în dezvoltarea colecției încă de la început. Farinah este expert în crearea de look-uri de înaltă performanță, care rezistă pe stadioane fără a compromite sănătatea părului.

Noua colecție de styling va fi disponibilă începând cu 19 martie pe site-ul oficial cecred.com, cu livrare disponibilă în Marea Britanie și Statele Unite.