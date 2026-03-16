Ultimele articole

 

AcasăFASHIONCeasurile inel de 150 de dolari de la Breda au cucerit podiumul...

Ceasurile inel de 150 de dolari de la Breda au cucerit podiumul la NYFW

Autor - Bianca Gheorghe
88
2 min.

Un accesoriu popular în anii ’90 și 2000 revine spectaculos în atenția tuturor. Ceasurile inel au fost vedetele prezentării AKNVAS de la New York Fashion Week (NYFW). Iar modelele brandului Breda, care costă 150 de dolari, pot fi cumpărate deja online, direct de pe podium.

Direct de pe podium, la 150 de dolari

Modelul vedetă este Nocturne Time Ring de la Breda. Disponibil cu cristal roșu, chihlimbar sau fumuriu, acest ceas-inel a fost purtat de modele în multiple exemplare pe degete, creând un efect vizual puternic în cadrul show-ului de toamnă 2026. Și, stai puțin, chiar poți să le cumperi? Da, sunt disponibile online la prețul de 150 de dolari bucata. Fiecare piesă are o carcasă placată cu aur de 18 carate, mecanism japonez și o bandă extensibilă pentru potrivire perfectă. În spatele colecției AKNVAS se află designerul danez Christian Juul Nielsen, care a lucrat în trecut pentru case de modă precum Oscar de la Renta și Christian Dior.

Simbolul timpului care se scurge

Dar parteneriatul dintre AKNVAS și Breda nu a fost deloc întâmplător. Potrivit brandului de ceasuri, designerul „[Nielsen] a descris inelele ca fiind simbolice pentru timpul care se scurge, un strat tăcut, dar puternic, în arcul narativ al spectacolului”. Tema colecției a fost „Crăiasa Zăpezii” de Hans Christian Andersen, o poveste în care transformările personajelor de-a lungul timpului sunt, până la urmă, esențiale.

Mai mult decât un simplu ceas

Pe bune, cine mai poartă pe deget doar inelul de logodnă? Acum vedem inele tech pentru sănătate (cum sunt cele de la Oura) și siluete maximaliste. Ceasurile inel se încadrează perfect în acest peisaj, fiind deja adoptate de influenceri de stil care le asortează atât la ținute casual, cu blugi largi și tricou, cât și la rochii de seară. Breda propune chiar și o colaborare cu brandul de bijuterii Dalmata, pentru o variantă cu accente de smarald, o altă tendință puternică a momentului.

Un trend cu istorie

Accesoriul nu e nou, e drept. A apărut pentru prima dată în anii 1700 și a mai avut perioade de glorie în anii ’90 și în era Y2K. Mărci de renume, de la Rolex și Cartier la Casio și Fossil, au avut propriile iterații de-a lungul timpului.

Cifrele vorbesc de la sine.

Relansarea interesului a fost alimentată și de edițiile speciale lansate de Fossil, care a colaborat cu nume precum Barbie, Nick Jonas și Disney, aducând o notă jucăușă și unisex acestor mini-ceasuri.

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

