Ceasul Apple poate identifica semnele tensiunii arteriale crescute

Apple estimează că va identifica peste un milion de cazuri de hipertensiune nediagnosticată în primul an de la lansarea noii funcții.

Apple lansează o funcție nouă pentru ceasul său inteligent, care promite să ajute la identificarea semnelor de hipertensiune arterială. Totuși, medicii recomandă prudență când vine vorba de interpretarea rezultatelor. Înainte să folosești această funcție, e important să știi ce poate și ce nu poate face.

Cum funcționează tehnologia Apple Watch

Ceasul folosește un senzor de lumină pentru a analiza modul în care vasele de sânge reacționează la bătăile inimii. Dacă observă semne constante asociate cu hipertensiunea, trimite o alertă utilizatorului. Este esențial de știut că nu oferă valori exacte ale tensiunii arteriale. Apple recomandă ca, după primirea unei alerte, utilizatorul să folosească un tensiometru clasic timp de o săptămână și să discute rezultatele cu medicul.

Funcția va fi disponibilă pe Apple Watch Series 9, Ultra 2 și watchOS 26

Lansarea este prevăzută în peste 150 de țări, inclusiv în Uniunea Europeană, după aprobarea autorităților

Nu este recomandată persoanelor sub 22 de ani, gravidelor sau celor cu hipertensiune diagnosticată anterior

Rezultatele testelor clinice

Într-un studiu la care au participat peste 2.200 de persoane, funcția a identificat corect hipertensiunea în 41% dintre cazuri și a recunoscut corect absența bolii în 92% din situații. Cu alte cuvinte, ceasul poate rata mai mult de jumătate dintre cazurile reale de hipertensiune, dar este puțin probabil să emită alerte false.

Opinia medicilor despre utilitatea funcției

Dr. Felix Mahfoud, cardiolog la Spitalul Universitar din Basel, consideră că tehnologia are potențial, dar și limite clare. „Pot să vă spun ce înseamnă, în termeni de risc de accident vascular cerebral, dacă vă măsurăm tensiunea arterială [în cabinetul medicului].” „Toate acestea sunt practic necunoscute în ceea ce privește detectarea de către ceasurile inteligente.”

Dr Felix Mahfoud subliniază: „Nimeni nu ar trebui să își bazeze vreodată o decizie de tratament sau de gestionare pe un ceas inteligent.”

Funcția ceasului inteligent poate fi utilă pentru a urmări tendințele, dar nu ar trebui să ne bazăm pe ea pentru date de sănătate precise sau pentru luarea deciziilor.

Importanța depistării precoce a hipertensiunii arteriale

La nivel global, aproape 1,3 miliarde de adulți suferă de hipertensiune arterială, iar aproape jumătate dintre ei nu știu acest lucru. De cele mai multe ori, hipertensiunea nu are simptome vizibile, dar crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și afecțiuni renale. Apple urmărește ca noua funcție să ajute la identificarea timpurie a persoanelor cu risc crescut.

Chiar dacă tehnologia nu poate înlocui instrumentele medicale clasice, poate oferi un semnal de avertizare celor care altfel nu ar merge la medic. Un studiu publicat în Journal of Clinical Hypertension arată că dispozitivele purtabile pot reduce cu 18% rata persoanelor care ignoră hipertensiunea, în rândul celor cu risc crescut.

Apple nu a făcut publice date despre eficiența pe termen lung a funcției. Cert este că, după aprobarea autorităților, actualizarea va fi disponibilă rapid și în Europa.

Perspective pentru monitorizarea sănătății cu ceasuri inteligente

Piața dispozitivelor purtabile pentru sănătate este în continuă creștere și ar putea ajunge la 195 de miliarde de dolari până în 2027. Apple Watch conduce piața, având o cotă de 34% din vânzări. Succesul acestor tehnologii depinde însă de colaborarea cu autoritățile medicale. În 2023, Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat primul dispozitiv de monitorizare a glucozei integrat într-un ceas inteligent.

Este posibil ca și funcția de detecție a hipertensiunii să urmeze același drum, însă totul depinde de cât de bine vor învăța utilizatorii să interpreteze corect alertele. Pentru moment, mesajul medicilor este clar: orice alertă de la ceas trebuie confirmată cu ajutorul unui tensiometru clasic și a unui consult medical.

Dr. Mahfoud concluzionează: Suntem încă în faza în care aceste dispozitive sunt utile pentru screening, nu pentru diagnostic. Dacă primesc o alertă, oamenii trebuie să meargă la doctor – nu să înceapă tratamente pe cont propriu.

Funcția nouă a Apple Watch ar putea ajuta milioane de oameni să afle la timp dacă au hipertensiune arterială, însă nu poate înlocui consultul medical și măsurătorile clasice. Este un pas înainte pentru conștientizare, dar pentru sănătate, sfatul medicului rămâne esențial.



