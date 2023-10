Ce trebuie sa stii despre siropul de agave

Siropul de agave a devenit tot mai popular in ultimii ani. Este utilizat ca si indulcitor, fiind mai dulce decat zaharul si provine de la aceeasi planta din care se obtine tequila. Ole!

Aveti la indemana o alternativa la zahar, miere sau sirop de artar (care e cu 30-50% mai scump). Se poate consuma in timpul curelor de slabire? Poate fi consumat de catre diabetici?

Raspunsul la aceste intrebari tine mai mult de gusturile personale decat de sanatate. Dar daca sperati sa puteti face abuz de siropul de agave fara consecinte… nu e posibil.

Ce este agava?

Planta este cultivata in special in sud-vestul Statelor Unite ale Americii, pana in partea de nord a Americii Latine. Din agava, pe langa nectarul dulce, se obtine si bautura traditionala mexicana tequila.

Majoritatea indulcitoarelor pe baza de agave sunt obtinute din planta albastra de agave, cea mai cultivata. Siropul este tratat termic si intens procesat, aproape ca si siropul de porumb (foarte bogat in fructoza).

O lingura de sirop de agave are aproximativ 60 de calorii, aceeasi cantitate de zahar avand doar 40 de calorii. Totusi, puteti folosi mai putin sirop de agave, avand in vedere ca este cu 50% mai dulce.

Siropul de agave si diabetul

Ati auzit pe la prieteni ca siropul de agave este bun pentru diabetici? In teorie, este bogat in fructoza si are indicele glicemic mai mic, fiind preferat zaharului rafinat. Insa nu exista niciun studiu care sa aiba ca si concluzie acest fapt. Pana acum, studiile efectuate in laborator s-au desfasurat doar pe animale, nu si pe oameni.

Societatea Americana de Diabet a clasificat siropul de agave ca indulcitor ce poate fi consumat in cantitati limitate, alaturi de zaharul rafinat, zaharul brun, miere, sirop de artar.

Liz Applegate, seful sectiei de nutritie pentru sportivi din cadrul Universitatii din California sustine ca organismul nu stie de unde provin fructoza si glucoza, indiferent daca vorbim de cele din siropul de agave sau cel porumb, ori din sfecla sau trestia de zahar. Nutritionistul ii sfatuieste pe toti cei care simt nevoia sa manance dulce sa aleaga un produs 100% natural, cum ar fi un fuct sau chiar o cantitate mica de miere, care are foarte multi antioxidanti.

Mai putin e mai bine, indiferent de indulcitor

Ca orice alt indulcitor, indiferent de provenienta, nici siropul de agave nu are beneficii miraculoase. Pur si simplu indulceste.

Celor care isi doresc sa schimbe modul de indulcire al produselor pe care le consuma frecvent (ceai, cafea, deserturi, etc), nutritionistul recomanda o analiza a dietei zilnice. Multe produse contin deja cantitati mari de zahar sau sirop de porumb bogat in fructoza.

Cel mai usor, pentru a face un calcul corect si exact, e sa notati cateva zile – o saptamana absolut tot ce consumati si sa cititi etichetele. Adunati toate cantitatile de zaharuri, pentru a va face o idee despre cat consumati, de fapt. Veti fi uimiti sa vedeti cate produse contin cantitati uriase de zahar.

Asociatia Americana a Inimii recomanda limitarea consumului de indulcitori la 6 lingurite in cazul femeilor si 9 lingurite pentru barbati. In aceste cantitati trebuie incluse toate tipurile de indulcitori, indiferent daca vorbim de agave, miere, zahar brut sau rafinat, sirop de porumb sau, si mai rau, aspartam sau alte produse sintetice.