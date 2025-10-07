Ce trebuie să știi despre manichiura cu gel după interdicția UE

Un ingredient din ojele cu gel a fost interzis în Uniunea Europeană din cauza unor riscuri potențiale pentru sănătate, însă specialiștii consideră că riscul real este redus. Află cum îți poți proteja unghiile.

De ce a fost interzis un ingredient din ojele cu gel în UE?

În ultima perioadă, gelurile pentru unghii au stârnit numeroase discuții. Uniunea Europeană a interzis utilizarea compusului TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) în aceste produse, după ce studii pe animale au sugerat riscuri pentru fertilitate și posibile efecte cancerigene la concentrații mari.

Ashley Magovern, MD, explică: „UE a interzis lacurile de unghii cu gel care conțin TPO (oxidul de trimetilbenzoyl-difenilfosfină) după ce a fost reclasificat pe baza datelor obținute la animale care sugerează riscuri potențiale. Acesta este mai mult un pas de precauție din partea autorităților de reglementare decât un semn al vreunui pericol imediat. De fapt, majoritatea experților consideră că riscul real asociat manichiurilor cu gel este foarte scăzut, deoarece TPO este în mare parte „consumat” în timpul procesului de polimerizare. Este un lucru pozitiv că autoritățile analizează mai atent aceste ingrediente. Dacă există alternative mai sigure, este benefic ca industria să fie provocată să reformuleze, oferind în final consumatorilor mai multă liniște sufletească și opțiuni mai sănătoase.”

Subiectul nu este nou. Chiar și înainte de interdicție, manichiura cu gel era dezbătută. Pe de o parte, oferă un aspect lucios și rezistă până la trei săptămâni. Pe de altă parte, unii se plâng că le usucă sau îngălbenește unghiile ori le face fragile.

TPO a fost interzis în UE din motive de precauție, nu din cauza unor cazuri concrete la oameni.

În SUA, ingredientul este permis, iar FDA nu a emis avertizări oficiale.

Procesul de îndepărtare necorespunzător este principala cauză a deteriorării unghiilor, potrivit specialiștilor.

Cum afectează manichiura cu gel sănătatea unghiilor

Dana Stern, MD, spune: „Opinia mea personală, și ceea ce am observat în practica mea, este că cea mai mare parte a deteriorării produse de manichiurile cu gel provine din procesul de îndepărtare, mai ales dacă instrucțiunile producătorului nu sunt respectate sau sunt amestecate și folosite două mărci diferite.”

Ashley Magovern, MD, adaugă: „O manichiură cu gel ține de obicei două până la trei săptămâni, uneori până la patru săptămâni dacă este aplicată și îngrijită corespunzător. Rămân lucioase și fără ciobituri mult mai mult decât lacurile tradiționale, dar lăsarea lor prea mult timp poate supune unghia naturală la stres, în special dacă încep să se ridice sau să se decojească.”

Tipuri de gel: diferențe importante

Dana Stern, MD, precizează: „Gelele dure sunt gelele tradiționale din anii ’80, impermeabile la acetonă și care trebuie îndepărtate prin pilire, în timp ce gelele moi sunt noile geluri „soak-off” care pot fi îndepărtate fără răzuire agresivă.”

Michelle Nguyen și Juanita Huber-Millet, nail artiști, recomandă informarea cu privire la brandul folosit și alegerea saloanelor care utilizează produse de calitate, testate. „Este important să faci alegeri informate care să pună pe primul loc sănătatea unghiilor tale”, spune Huber-Millet.

Este indicat să faci pauze între manichiuri, mai ales dacă observi unghii subțiate sau fragile. Pentru daune ușoare, două-patru săptămâni sunt suficiente, dar pentru probleme mai grave pot fi necesare până la două luni sau chiar mai mult.

Cum să reduci riscurile și ce alternative ai

Dana Stern, MD, recomandă: „Dermatologii tind să fie persoane prudent optimiste, dar eu recomand totuși protejarea mâinilor sau picioarelor fie cu o cremă de protecție solară cu spectru larg aplicată cu 15 minute înainte de expunere, fie prin utilizarea mănușilor fără degete sau a șosetelor pentru pedichiură pentru a proteja pielea mâinilor și a picioarelor de efectele îmbătrânirii cauzate de lumina UV.”

Pași esențiali pentru îndepărtarea corectă a gelului:

Pilește ușor stratul superior al gelului pentru a rupe sigiliul.

Înmoaie unghiile în acetonă timp de 10-15 minute.

Îndepărtează gelul cu o spatulă de plastic, fără a forța.

Hidratează unghiile și cuticulele cu ulei după îndepărtare.

Dacă vrei alternative la gel, poți încerca:

Ojă clasică cu top coat rezistent, considerată cea mai sigură opțiune.

cu top coat rezistent, considerată cea mai sigură opțiune. Shellac , un hibrid mai ușor de îndepărtat decât gelul tradițional.

, un hibrid mai ușor de îndepărtat decât gelul tradițional. Dazzle Dry , un sistem în patru pași care rezistă până la două săptămâni fără să afecteze unghia.

, un sistem în patru pași care rezistă până la două săptămâni fără să afecteze unghia. Manucurist , pentru ojele non-toxice și rezistente.

, pentru ojele non-toxice și rezistente. Bare Hands, pentru un luciu natural fără lac.

Îngrijirea unghiilor după îndepărtarea gelului este importantă. Folosește ulei pentru cuticule și cremă de mâini, iar dacă observi probleme, ia o pauză de la manichiura cu gel.

Ce urmează pentru îngrijirea unghiilor

Dr. Magovern spune: „Aș vrea să revină la modă unghiile naturale, bine îngrijite. Sunt semnul cel mai clar al sănătății”. Specialiștii recomandă să fii informat și să alegi cu atenție produsele și saloanele. Îngrijirea corectă și pauzele regulate pot face diferența dintre unghii sănătoase și unele deteriorate.

Dana Stern, MD, subliniază: „Dacă ceva nu este în regulă, ar trebui să vorbiți.”

Chiar dacă manichiura cu gel va rămâne populară, o abordare echilibrată și atentă te va ajuta să te bucuri de unghii frumoase și sănătoase pe termen lung.