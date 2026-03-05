Ce trebuie să știi despre factorii care declanșează cancerul de san

O analiză de specialitate aduce în atenție o cifră importantă: aproximativ 28% dintre cazurile de cancer de san ar putea fi asociate cu șase factori de risc modificabili, care țin de stilul de viață. Cancerul de san este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel global și o cauză majoră de îmbolnăvire în rândul femeilor, potrivit Sfatulmedicului.

Boala apare atunci când celulele din țesutul mamar încep să se multiplice necontrolat, formând o tumoră. Conform informațiilor de pe Sfatulmedicului, în timp, aceste celule pot invada țesuturile învecinate sau se pot răspândi în alte părți ale corpului prin sistemul limfatic sau sanguin. Majoritatea cancerelor de san se dezvoltă la nivelul ductelor, care transportă laptele, sau în lobulii care îl produc.

Cei 6 factori de risc care pot fi modificați

Cercetătorii au analizat date epidemiologice pentru a estima ce proporție a cazurilor ar putea fi corelată cu anumite elemente comportamentale. Analiza sugerează că factorii asociați cu 28% dintre cazuri sunt consumul de alcool, excesul ponderal, lipsa activității fizice, utilizarea anumitor terapii hormonale, lipsa alăptării și expunerea la fumat.

Acest tip de studiu observă legături statistice, fără a demonstra o relație directă de cauzalitate. Rezultatele nu înseamnă că toate cazurile de cancer mamar pot fi prevenite prin schimbarea stilului de viață. Boala este complexă și poate apărea chiar și în absența unor factori de risc cunoscuți. Totuși, analiza subliniază că anumite comportamente pot influența probabilitatea de apariție a bolii.

Simptome și diagnostic: Când trebuie să mergi la medic

Simptomele cancerului de san pot varia, iar în stadiile incipiente pot fi chiar absente. Unele persoane pot observa apariția unui nodul la nivelul sânului sau în zona axilei, modificări ale formei sau dimensiunii sânului, retracția mamelonului sau secreții mamelonare. O altă modificare poate fi aspectul pielii, care poate căpăta roșeață sau un aspect de „coajă de portocală”.

Este important de știut că prezența unui nodul nu înseamnă automat cancer, multe dintre aceste modificări fiind benigne. Diagnosticul se confirmă în urma unor evaluări medicale care pot include examinarea clinică, mamografia, ecografia mamară sau rezonanța magnetică. Confirmarea finală se face, de obicei, prin analiza unei probe de țesut obținute prin biopsie.

Recomandări pentru reducerea riscului general

Organizațiile internaționale de sănătate publică au formulat o serie de măsuri generale care pot contribui la reducerea riscului de boli cronice, inclusiv a unor tipuri de cancer. Acestea nu garantează prevenirea bolii, dar sunt benefice pentru sănătatea generală.

Printre recomandări se numără:

menținerea unei greutăți corporale în limite considerate sănătoase;

activitate fizică regulată, adaptată vârstei și stării de sănătate;

evitarea fumatului și a expunerii la fumul de țigară;

participarea la programe de screening atunci când sunt recomandate;

discutarea opțiunilor de sănătate reproductivă și hormonală cu medicul.

Ce specialiști se ocupă de diagnostic și monitorizare

Primul pas în evaluarea unei probleme la nivelul sânului este, de obicei, consultul la medicul de familie. Acesta poate oferi o trimitere pentru investigații de bază sau către un specialist. Rolul principal în diagnostic și monitorizare revine medicilor din specialități precum oncologia, ginecologia, imagistica medicală sau chirurgia oncologică.

Specialiștii stabilesc investigațiile necesare, confirmă diagnosticul și urmăresc evoluția afecțiunii. Se recomandă consultul medical la observarea oricăror modificări persistente ale sânilor. De asemenea, persoanele cu antecedente familiale de cancer mamar pot beneficia de evaluări periodice pentru a stabili un plan de monitorizare adecvat.