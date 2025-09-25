Ce tipuri de dependențe sunt tratate la Social Med? Află aici!

Dependențele sunt considerate până la un punct doar o slăbiciune personală. În realitate, acestea sunt boli cronice, ce pot fi rezolvate doar cu ajutor de specialitate. Problema devine mai complexă, dacă nu sunt luate măsurile necesare la timp. Iată câteva lucruri importante despre dependențe pe care rar le auzi discutate!

Cui ne adresăm pentru tratarea unei dependențe?

Dependențele sunt alegeri voluntare devenite boli cronice. Pentru că pacientul consumă voit și cu bună știință substanțe interzise, alcool și când ajunge în stadiul de dependență, nu se mai poate opri. La început își permite luxul să se bucure de senzații plăcute, de o stare de bine asociată consumului de substanțe sau alcool. Mai apoi, pe fondul reacțiilor chimice, pe fondul dependenței fizice și psihice, acea senzație de bine nu mai există. Apare rezistența la consum, creșterea dozelor sau a cantităților și de aici circuitul viciului dăunător. Este o cursă din care nu mai poate să iasă decât cu ajutor specializat.

Pentru tratarea dependențelor ne adresăm medicului de familie, unui psiholog, unui psihiatru sau solicităm serviciile complete de la Social Med – vezi site-ul clinicii Social Med.

Ce tipuri de dependențe pot fi tratate aici?

Iată lista cu tipuri de dependente tratate la Social Med: dependența de alcool, de droguri ilegale, de etnobotanice.

Ce nu îți spune nimeni despre dependențe

Subiectul este unul intens discutat, dar sunt aspecte pe care prea puțini le știu. Iată câteva dintre ele:

Nicio dependență nu trece de la sine.

Creierul are nevoie de timp să se refacă după dependență. A opri consumul nu este de ajuns. Dar este primul pas, urmat de detoxifiere, în perioada imediat următoare, între 5 și 14 zile.

Recidiva este un risc și o tentație, de aceea un program de intervenție complex include și partea de reintegrare în societate și refacere a vieții în toate aspectele ei.

Tratamentul eficient implică detoxifiere și mai apoi terapii.

Dependența este mai mult decât putem vedea

Afectează toate aspectele vieții și impacteaza societatea, nu doar persoana adictivă. Aceasta își pierde din productivitate, își pierde locul de muncă, integritatea, credibilitatea, își deteriorează relațiile cu familia și toți cei din jur.

Când ne dăm seama că este vorba de o dependență? Când persoana în cauza nu mai are interes în a-și urma rutina zilnică, nu se mai îngrijește, se izolează, face orice (la limita legalității sau chiar mai mult) pentru a face rost de alcool sau droguri. Apare tremuratul, apar gândurile obsesive, amorțelile, confuziile. Persoana în cauză pare că trăiește și se ghidează după concepte proprii, nu are o evaluare realistă asupra situației sale. Nu se poate opri din consum, chiar dacă fizic și psihic este total schimbată, afectată.

Este posibilă vindecarea totală?

Dependența este o boală cronică, dar cu tratament și sprijin corect, recuperarea și reintegrarea sunt posibile. În cadrul centrului Social Med, tratamentele sunt complexe și încep cu internarea în centru. Un loc amenajat modern, cu toate condițiile de trai modern. Practic nu lipsește nimic din ceea ce este necesar, tentația de consum fiind ținută sub control. Cum? Prin terapii individuale și de grup, prin ghidarea pacientului să își reclădească viața. Aici pacienții au povești comune, au evoluție vizibilă și sunt încurajați să depășească această etapă din viață.

Orice dependență este posibil de tratat, dar cu voință și conștientizare. Pacienții nu pot fi ajutați, dacă ei înșiși nu acceptă sau nu cer ajutor. Nu pot fi internați, dacă nu sunt de acord. Ori cei din jur, familia și cercul mai apropiat de persoane, joacă un rol crucial aici. Cu efort comun și cu servicii de specialitate iată șansa pentru recuperare și reintegrare.

Cunoașteți pe cineva care are nevoie de astfel de ajutor?

