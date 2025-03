Ce te poate ajuta să scapi de stres fără efort. Auzi de ceva vreme încoace că un stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată, exerciții fizice și doi litri de apă zilnic sunt calea către o viață zen în care stresul nu reușește să își aștearnă culcușul. Dar cum ritmul alert al vieții moderne te împiedică, ca pe toată lumea de altfel, să bifezi constant aceste puncte esențiale, rămâne să te întrebi, există vreo șansă să scapi de stres fără să fie nevoie să faci vreun eforturi constante?

să crești rezistența organismului la stres, oboseală și efort prelungit;

să relaxezi și liniștești sistemul nervos;

să energizezi și revigorezi organismul;

să reechilibrezi metabolismul pentru o sănătate mai bună;

să ai un somn odihnitor.

E genul de recomandare aparent simplă dar nerealistă pe care doctorul de familie ți-o dă la fiecare vizită. Știi că trebuie să ții cont de ea dar, cu toate acestea, pare imposibil. Însă, așa cum stresul este o consecință a vremurilor în care trăim, tot o consecință, pozitivă însă, a acestora este și progresul medicinei.

Suplimentele alimentare ne pot ajuta cu activarea unor funcții pe care noi nu avem cum să le controlăm perfect astăzi, așa cum sunt cele din lista de mai sus. Noi am căutat care sunt acele suplimente naturale care acționează specific în direcția eliminării stresului. Am găsit aici, sub formă de pilule, suplimente naturale dedicate acestei lupte și am decis să analizăm în parte, ingredientele care le fac eficiente:

Stresul cronic degradează sănătatea și este un factor principal în afecțiunile cronice și grave

Adaptogenii sunt acele substanțe unice în lume care cresc abilitatea organismului de a se adapta la factori de stres și normalizează funcțiile metabolice. Asta înseamnă că, datorită lor, organismul nu mai ajunge în faza de epuizare fizică și psihică.

Utilizat în mod tradițional pentru a preveni răceala și gripa și pentru a crește energia, longevitatea și vitalitatea, ginsengul siberian este folosit pe scară largă pe post de adaptogen, adică acea substanță care ajută organismul să facă față mai bine stresului, mental sau fizic, mulându-se după nevoile de moment ale corpului.

Acest ingredient energizează și revigorează fizicul și psihicul datorită proprietăților imunostimulatoare, adaptogene și antioxidante.

Schizandra stimulează selectiv funcțiile organismului, ajutându-l să se adapteze fizic, psihic și imunitar; crește capacitatea organismului de a răspunde rapid la stres, fără expunerea îndelungată la efectele negative ale cortizolului; în plus, stimulează sinteza substanțelor adaptogene – adrenalina și noradrenalina.

E posibil să fi auzit deja de acest ingredient prin prisma beneficiilor pe care le înregistrează în întârzierea proceselor naturale ale îmbătrâniri. Dar acidul alfa-lipoic face mai mult decât atât. Ca antioxidat, protejează celulele și țesuturile organismului de atacul oxidativ nociv al radicalilor liberi pe care îi poate neutraliza și elimina.

Mai mult, el are și rol energizant, fiind implicat în trasformarea glucidelor în energie – exact ce are nevoie un corp obosit și apatic ca să se ridice din amorțeala de pe canapea și să trăiască activ.

L-5-htp-ul, ca substanţă, este prezent în organismul fiecărei fiinţe și este precursorul direct al serotoninei, supranumită neurotransmițătorul encefalic al fericirii, care are proprietați calmante, ușor sedative, antidepresive și tonifiante asupra sistemului nervos central, și combate insomniile.

Din cauza stresului, pofta de dulciuri poate fi exagerată și poate duce la îngrășare dacă nu este controlată

Suplimentarea dietei noastre cu 5-HTP produce o reducere imediată a poftei de dulciuri.

Drojdia folosită la fabricarea berii conține elemente nutritive de excepție datorită cărora este indicată în cazuri de oboseală fizică şi psihică, în agitaţie şi iritabilitate. Ea ajută la buna funcționare a sistemului nervos, calmează stările de anxietate pe fondul oboselii fizice si psihice, susține capacitatea de învățare și concentrare care poate fi scazută din cauza expunerii frecvente la condiții de stres.

De asemenea, cu cât suntem mai mult expuși stresului, cu atât organismul nostru are nevoi mai mari de vitamine. Vitamina C naturală are proprietăți antioxidante și imunostimulente remarcabile. Din cauza stresului, imunitatea organismului poate să scadă, de aceea avem nevoie de un aport suplimentar de vitamina C naturală care menține capacitatea de apărare a organismului față de infecții și alți factori nocivi din mediu.

Extractul de Ginkgo biloba

Arborele Ginkgo biloba este supranumit „ arborele vieții“ și nu este deloc întâmplător. Extractul de Ginkgo biloba conține un complex de substanțe cu efecte recunoscute pentru calitățile excepționale de activare a circulației cerebrale și periferice și de dilatare a vaselor sangvine.

Prin stimularea circulației asigură nutriția celulelor nervoase, îmbunătățind astfel memoria, capacitatea de concentrare, susține efortul intelectual și previne scăderea randamentului intelectual care poate să apară în condiții de stres necontrolat. Mai mult, extractul multipotent previne și tulburările comportamentale datorate stresului.

GinsengulSiberian, cunoscut și sub numele de „rădăcina vieții“ are o puternică acțiune tonică, antiastenică, antistres și imunostimulenta. Acest ingredient induce o protecție crescută față de modificările organice tipice induse de stres, înlătură astenia fizică și psihică, dar și astenia sexuală determinate de stresul cotidian; mai mult, crește toleranța organismului față de noxele chimice, revigorează și energizează organismul slăbit, epuizat, mărește capacitatea de efort fizic și intelectual.

Aceste ingrediente se găsesc combinate în suplimente naturale, în formule dedicate combaterii stresului, care conțin proporțiile ideale pentru a avea efect.

Ce este stresul și cum ne afectează?

Stresul e modul în care organismul te alertează cu privire la un pericol – îți crește tensiunea, îți dă o stare de energie și te pregătește să te descurci cu problema. Dar, dacă organismul rămâne în starea aceasta de continuă alertă, anumite sisteme interne și externe vor ceda, epuizate.

Potrivit apa.org, studii multiple au demonstrat că stresul emoțional, în special furia, poate declanșa atacuri de cord, aritmii cardiace și chiar moarte, in vreme ce episoadele minore de stres pot cauza dureri supărătoare de stomac.

Suplimentele naturale nu înlocuiesc o dietă echilibrată, dar pot să ne ajute să reparăm încetul cu încetul ce distruge stresul. Combinate cu mâncare sănătoasă, sport și alimentarea relațiilor inter-umane, acestea pot să elimine stresul din viața noastră.