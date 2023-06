Ce spun mainile tale despre personalitatea ta: decodarea secretelor din palma

De la personalitatea la ce se intampla in viata unui om, mainile pot dezvalui foarte multe secrete.

Afla ce indica propriile tale maini despre tine si invata sa “citesti” limbajul acestora, pentru a putea descoperi mai multe si despre persoanele din jurul tau, uitandu-te la palmele lor.

Mainile dezvaluile caracteristici ale personalitatii unei persoane, dar si obiceiuri din viata sa de zi cu zi. In timp ce trasaturile cele mai vizibile ale mainilor nu se schimba de-a lungul vietii, liniile fine, culoare si pozitia degetelor se modifica in functie de trairile pe care le are un om, in functie de starea lui de sanatate, dar si in functie de cum isi foloseste propria energie.

Potrivit lui Helen Elizabeth Evans, specialist in amprentologie si in limbajul mainilor, liniile de pe mana dreapta iti arata personalitatea ta publica, felul in care te comporti cu ceilalti in societate, in timp ce liniile din mana stanga dezvaluie secrete despre viata ta privata, personala.

Mai mult, mainile, palmele pot prezice viitorul, intr-un anumit fel, caci acestea reprezinta o “harta” a personalitatii noastre si ne spun ce fel de alegeri vom face in viata, ce ne suscita interesul, ce ne dorim.

Persoanele cu palmele late

Patratoase au inclinatii puternice pentru tot ceea ce inseamna natura, sunt loiale, dar si foarte critice, ei obisnuind sa clasifice oamenii, actiunile, gesturile, cuvinte in “bune” sau “rele”, in “albe” sau “negre”, respingand orice fel de “nuante” care tin de circumstantele in care un om a facut sau a spus un anumit lucru. Totodata, cei cu palmele mai late au dificultati in exprimarea propriilor emorii.

Persoanele cu palmele cu forma neregulata, cu degetele mai scurte

Sunt extrovertite, au firi vulcanice si simt nevoia sa fie mereu in centru atentiei. Cei care au degetele mai scurte comparativ cu partea intreaga a palmei sunt oameni ai actiunii, care reusesc sa mobilizeze si alte persoane.

Persoanele cu palmele alungite, cu degete lungi

Sunt sensibili, sunt manati de emotii si au capacitati crescute de a intelege si a analiza atat oamenii din jur, societatea per ansamblu, cat si pe ei insisi. Cei cu mainile alungite si degetele lungi au puternice inclinatii artistice, fiind totodata receptivi si grijulii din fire. Dar sunt si foarte critici si obisnuiesc sa aiba un cerc relativ restrans pe prieteni, fiind foarte selectivi in materie de oameni.

Cum citesti liniile din palma

1. Daca degetul mic de la ambele maini este mai departat de celelalte degete inseamna ca omul respectiv are probleme cu increderea in sine, dar si in cei din jur.

2. Daca degetul aratator este indoit, incovaiat inseamna ca acea persoana este foarte preocupata, din fire, sa faca “ceea ce este corect, bine” in opinia ei.

3. Degetul aratator mai lung decat degetul mijlociu este un indicator al respectului, dezvaluind un om care stie sa motiveze atat alte persoane, cat si pe sine.

4. Daca inelarul este mai lung decat degetul mijlocul, atunci persoana respectiva este mereu in cautarea recunoasterii in fata celorlalti, este avid de admiratie si de aplauze.

5. Daca linia inimii din palma este foarte accentuata, atunci acea persoana este manat mereu de dorinta de a face lucruri care sa o umple de energie, nu poate sta locului.

6. O bifurcatie fina a liniei inimii inseamna ca persoana in cauza intampina dificultati in a spune “nu”, in a refuza.

7. Daca linia capului este despartita de linia vietii inseamna ca acel om este un ganditor independent.

8. Daca buricele degetelor mici au mai multe linii fine (denumite si liniile geniului), acea persoana este inzestrata cu bune capacitati de comunicare si oratorie.

9. Linia capului care intretaie linia vietii indica un ganditor traditionalist.

10. Cu cat este mai clara linia vietii, cu atat nivelul de fertilitate este mai mare.

11. Daca muntele lui Venus din palma este proeminent, persoana in cauza are o capacitate buna in a descoperi distractia si micile placeri ale vietii.

12. O persoana cu muntele lui Marte proeminent este macinata de multe temeri.

13. Un munte al lui Jupiter proeminent in palma indica o persoana cu capacitati de lider.

14. Un om care are muntele lui Apolo proeminent este un performer, o persoana care vrea sa fie cel mai bun in ceea ce alege sa faca.