Contrar miturilor populare, apa minerală carbogazoasă nu îți afectează sănătatea oaselor. Mai mult, un studiu din 2016 publicat în American Journal of Clinical Nutrition a arătat că hidratează aproape la fel de bine ca apa plată, spulberând astfel o altă preconcepție des întâlnită.

Ce este, de fapt, apa carbogazoasa?

La prima vedere, pare o întrebare simplă. Lucrurile stau însă puțin diferit. Anistacia Barber, somelier de apă (da, există așa ceva!), explică : „La nivelul cel mai fundamental, apa carbogazoasă este pur și simplu apă care conține dioxid de carbon gazos dizolvat.” Acest dioxid de carbon, responsabil pentru bule, „poate apărea în mod natural în unele izvoare minerale subterane sau poate fi adăugat în timpul producției,” adaugă Kirsten Jackson, dietetician specializat în sindromul colonului iritabil.

Și pentru a clarifica și mai mult, hai să vedem diferențele:

Sifon (Seltzer): Apă de la robinet filtrată și carbonatată manual, fără minerale adăugate.

Apă de la robinet filtrată și carbonatată manual, fără minerale adăugate. Apă de club (Club soda): Similară cu sifonul, dar conține minerale adăugate precum bicarbonat de sodiu, care îi oferă un „finiș ușor sărat, mai robust,” perfect pentru cocktailuri.

Similară cu sifonul, dar conține minerale adăugate precum bicarbonat de sodiu, care îi oferă un „finiș ușor sărat, mai robust,” perfect pentru cocktailuri. Apă tonică: Apă puternic carbonatată, cu îndulcitor și chinină.

Apă puternic carbonatată, cu îndulcitor și chinină. Apă minerală carbogazoasă: „Provine dintr-un izvor mineral și conține minerale naturale precum calciu, magneziu sau sodiu,” notează Jackson.

Din punct de vedere nutritiv, Kirsten Jackson subliniază că „aceste băuturi sunt în general foarte similare, cu excepția cazului în care se adaugă zahăr, arome sau îndulcitori.”

Mituri demontate: Dinti, digestie si oase

Există numeroase concepții greșite despre apa carbogazoasă, iar Anistacia Barber spune că nu de puține ori trebuie „să limpezească apele” pe acest subiect. V-ați întrebat vreodată dacă vă strică dinții?

Contrar credinței populare, apa minerală simplă este „doar ușor acidă.” Așa că, atâta timp cât nu alegeți o băutură cu zaharuri adăugate sau acid citric, „zâmbetul tău este în general în siguranță,” asigură Barber. Dr. Michael Apa, DDS, este de acord, confirmând că apa carbogazoasă simplă nu dăunează dinților.

Iar când vine vorba de digestie, efectele pot varia. Pentru unii, eliberarea gazului în stomac poate crea disconfort. „Pentru alții, în special cei cu sindromul colonului iritabil sau digestie sensibilă, poate crește balonarea sau disconfortul abdominal,” explică Jackson. Totuși, unele studii au arătat că apa carbogazoasă poate ameliora simptomele indigestiei.

Cel mai mare mit este însă legat de oase. Dacă ați auzit vreodată că aciditatea din apa minerală „fură” calciul din oase, puteți sta liniștit. E drept că sună plauzibil, dar studiile au demonstrat pe scară largă că apa carbogazoasă nu afectează sănătatea oaselor.

mitul este fals.

Hidrateaza la fel de bine ca apa plata?

Da, fără dubiu. Potrivit studiului din 2016 menționat anterior, apa carbogazoasă a avut rezultate aproape identice cu apa plată în ceea ce privește hidratarea organismului. Ba chiar, pentru unii oameni, senzația efervescentă i-ar putea încuraja să bea apă mai des.

Atentie la eticheta

Deci, este apa minerală sănătoasă? Atât Barber, cât și Jackson sunt de acord că da. Recomandă însă verificarea listei de ingrediente. „Ideal, alegeți produse fără zahăr adăugat,” spune Jackson, menționând că unele ape aromate pot conține îndulcitori artificiali care pot „înrăutăți simptomele digestive pentru unele persoane cu sindromul colonului iritabil.” Mai mult, „poate fi util să verificați și nivelul de sodiu,” adaugă ea.

Dar ca alternativă la sucurile din comerț? Aici lucrurile sunt clare. „mea, trecerea de la sucuri la apa carbogazoasă cu infuzie de fructe este una dintre cele mai eficiente modalități de a-ți îmbunătăți sănătatea fără a sacrifica experiența unei băuturi carbogazoase. Practic, elimini conținutul ridicat de zahăr și aditivii sintetici din sucuri, păstrând în același timp prospețimea,” afirmă Barber. totusi, ea consideră că adăugarea propriilor fructe proaspete, organice, în apă reprezintă „standardul de aur.”

Cine ar trebui sa o evite totusi

Deși este sigură pentru majoritatea oamenilor, există și excepții. Jackson spune că persoanele „care se confruntă cu balonare semnificativă din cauza sindromului colonului iritabil, cele cu reflux acid sau persoanele foarte sensibile la gaze și presiune abdominală ar putea considera apa plată mai confortabilă.”

Anistacia Barber adaugă că nu recomandă apa carbogazoasă ca sursă principală de hidratare pentru copiii mici și avertizează că sportivii care au nevoie de un aport caloric ridicat s-ar putea simți sătui înainte de a-și atinge ținta dacă se bazează exclusiv pe apă minerală. Până la urmă, ghidul cel mai bun rămâne propria reacție a organismului. Așa cum concluzionează Jackson, „a fi atent la toleranța digestivă personală este, de obicei, cel mai util ghid.”