Ce sa-i faci unei femei, in pat, ca sa nu te paraseasca niciodata

Dincolo de satisfactia barbatului, de regula mai usor de multumit, reusita unei relatii de cuplu se bazeaza mult pe satisfactia sexuala a femeii. Un barbat care vrea sa-si pastreze iubita cat mai mult timp alaturi trebuie sa se asigura ca ea este satisfacuta din punct de vedere sexual.

Durata si fericirea unei relatii de cuplu depind in mare masura de bunastarea psihica, emotionala si sexuala a femeii, caci, indiferent cat de autosuficienti se considera barbatii, stabilitatea si sansele de reusita ale unei relatii sunt influentate in mai mare masura de femei.

Iar sexul conteaza enorm, in pofida tuturor preconceptiilor potrivit carora viata in cuplu nu graviteaza in jurul sexului. Insa o viata sexuala implinita face relatia sa dureze si partenerii sa se inteleaga intre ei mai bine decat daca doar ar sta de vorba si nu ar face sex.

Astfel ca un barbat care nu-si concepe propria viata fara iubita lui alaturi trebuie sa invete sa o satisfaca sexual si constant, sa i se daruiasca total pentru ca ea sa-l aprecieze in adevaratul sens, nu doar sa-l iubeasca. De fapt, aprecierea femeii fata de barbat este unul dintre pilonii esential bunului mers al relatiei de cuplu.

Un barbat care vrea sa fie apreciat de femeia de langa el si sa o multumeasca sexual in toate privintele trebuie sa fie constient ca sexul, in cazul ei, are un caracter puternic emotional. Asadar, sexul nu se rezuma la trei saruturi, cunilingus de doar un minut si miscarea vanjoasa de du-te-vino ce culmineaza cu ejacularea lui, ci inseamna acel comportament sexual ce arata dorinta si fascinatia barbatului fata de femeie prin gesturi.

Iata ce presupun aceste gesturi sexuale care pot asigura satisfactia femeii in pat si devotamentul ei fata de partener!

1. Nu te avanta direct asupra zonele erogene

Un barbat care se arunca direct asupra sanilor si a fundului da dovada doar de disperare sexuala. Chiar la inceputul partidei de sex, in timpul preludiului, el nu trebuie sa se avante asupra zonele erogene ale femeii. Barbatii tind sa se limiteze la gat, la sani si la zona pubiana in timpul preludiului, dar corpul femeii are si alte zone demne de atatat in timpul preludiului.

Un barbat care vrea sa demonstreze cat de mult isi apreciaza sexual femeia de langa si sa obtina acel devotament suprem din parte ei trebuie sa acorde atentie, in timpul preludiului, “intregii femei”, cu alte cuvinte – si picioarelor, si spatelui, si abdomenului si mainilor. Astfel ea se va simti iubita in totalitatea ei.

2. Creeaza o experienta de neuitat doar din dezbracat

Barbatii tind sa nu acorde mare importanta dezbracatului femeii in timpul preludiului. Cu cat hainele sunt aruncate pe jos mai repede si ea ramane goala cu atat mai bine. Doar un barbat care stie sa se bucure cu adevarat de actul sexual stie ce inseamna sa pastrezi fusta, spre exemplu, pe femeie in timp ce o patrunde. Insa pana la sex este preludiul si, inainte de toate, dezgolitul partenerei.

Pentru a crea o experienta de neuitat iubitei, barbatul trebuie sa o dezbrace strat cu strat. Sa inceapa cu camasa sau tricoul pe care il trece peste capul ei, dar se opreste o secunda pentru a o saruta in timp ce bluza ei este inca peste ochii ei. Astfel, femeia va trai surprinderea momentului. Mai apoi el trebuie sa continue cu fiecare obiect vestimentar in parte, de la pantaloni la sutien la sosete, unul cate unul.

3. Complimenteaza si vorbeste murdar in proportii egale

Prea multe complimente in timpul sexului pot fi plictisitoare, iar prea multe “cuvinte murdare” pot face o femeie sa se simta “ieftina” si “murdara” la randul ei. Motiv pentru care ambele “strategii” sexuale trebuie folosite cu masura si in proportii egale. Este in regula ca barbatul sa ii spuna cat de mult ii adora curbura soldurilor, dar si cum il scoate din minti sunetul feselor ei lovindu-se de pelvisul lui.

4. Cunilingus obligatoriu

Exceptand cazurile rare de femei care pur si simplu nu suporta sexul oral pe care il executa partenerii, toate femeile sunt fane cunilingus. Asadar, barbatul trebuie sa coboare intre picioarele ei si sa nu aiba nicio retinere in a-i face sex oral. Procesul trebuie sa fie moderat, fara prea multa putere de suctiune, dar nici atat de delicat incat sa nu simta nimic.

Barbatii care au barba, cioc sau cei carora a inceput sa le creasca putin parul dupa barbierit trebuie sa fie atenti sa nu-si zgarie partenerele. Pana una alta, nici lor nu le-ar place ca penisurile sa le fie frecate cu smirghel. Asadar, un barbat care vrea sa-si satisfaca femeia trebuie sa acorde atentie – si cu limba, si cu degetele, si cu nasul – vulvei printr-un cunilingus desavarsit.

5. Sa fie bine lubrifiata

Nicio partida de sex “pe uscat” nu este placuta, motiv pentru care barbatul trebuie sa se asigure ca partenera lui este bine lubrifiata. Daca, din motive medicale – spre exemplu, ea nu umezesc suficient, el se poate folosi de propria saliva sau de un lubrifiant special cumparat pentru a face ca sexul sa alunece.

6. Orgasmul ei, mai intai

Barbatul care nu vrea sa se trezeasca parasit de partenera care s-a plictisit, pur si simplu, de relatie si de el trebuie sa puna placerea femeii pe primul loc, mai ales in timpul sexului. Asadar, sa faca pe dracul in patru si sa obtina orgasmul ei mai intai si mai apoi sa ejaculeze el. Intr-adevar, uneori, in momente de excitate maxima, el poate ejacula fara sa isi puna in minte asta.

Dar trebuie sa revina asupra sexului pana cand smulge de la ea un orgasm. Ideal ar fi ca fiecare partida de sex sa se lase cu un orgasm pentru femeie, dar trebuie tinut cont si de faptul ca climaxul feminin depinde de mai multi factori decat de actul sexual, cum ar fi dispozitia, nivelul de stres, schimbarile hormonale, oboseala si chiar anumite medicamente. In orice caz, barbatul trebuie, pe cat posibil, sa puna placerea ei deasupra propriei placeri.

7. Nu te intoarce cu spatele si nu adormi

Barbatii, sleiti de regula de puteri dupa o partida de sex, adorm. Mai rau, se intorc cu spatele si adorm. Nimeni nu spune ca nu ar trebuie sa adoarma dupa sex, dar macar cateva minute de intimitate, stand imbratisati, ar trebui sa sustina spre bunastarea psihica si emotionala a femeii.

De ce? Barbatul care se intoarce cu spatele si adoarme dupa sex lasa impresia ca a folosit femeia pentru propria lui placere – nimic mai mult. Ea se va simti aruncata la o parte. Chiar daca in relatiile de lunga durata se mai permit unele astfel de gesturi, partenerele intelegand ca ei sunt efectiv franti de oboseala, aceste episoade trebuie limitate semnificativ, daca nu pot fi eliminate total.

Pentru ca femeia sa se simta apreciata, nu folosita sexual, trebuie tinuta in brate macar cateva minute dupa finalizarea partidei de sex.

Aceste momente de intimitate maxima consolideaza relatia si contribuie la starea de bine psihica si emotionala a femeii. La astfel de momente barbatul ar trebui sa fie atent pentru a avea o iubita fericita si devotata.