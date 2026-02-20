Ce riști dacă faci scandal în avion în 2026: amenzi de 37.000 de dolari și interdicție de zbor

Un film vizionat pe telefon fără căști te-ar putea costa doi ani de închisoare. O ceartă mai aprinsă cu un însoțitor de zbor? Pregătește-te pentru o amendă de 37.000 de dolari. Epoca în care pasagerii turbulenți scăpau cu un simplu avertisment s-a încheiat definitiv. În 2026, autoritățile aviatice din întreaga lume au adoptat o politică de toleranță zero, iar consecințele pentru cei care tulbură liniștea la 10.000 de metri altitudine sunt mai dure ca niciodată, de la sancțiuni financiare usturătoare la dosare penale și interdicția de a mai zbura.

Toleranță zero în Statele Unite

Statele Unite au dat tonul înăspririi măsurilor. Administrația Federală a Aviației (FAA) a creat un parteneriat cu FBI pentru a se asigura că pasagerii indisciplinați nu scapă nepedepsiți. Doar din 2021 și până acum, peste 270 dintre cele mai grave cazuri au fost trimise direct către biroul federal pentru urmărire penală. Cifrele arată că, deși numărul incidentelor a scăzut cu peste 80% față de recordurile din 2021, comportamentul inacceptabil persistă.

Orice pasager care agresează, amenință, intimidează sau interferează cu activitatea membrilor echipajului riscă o amendă civilă de până la 37.000 de dolari pentru fiecare încălcare a regulilor. Mesajul autorităților americane este tranșant.

„Comportamentul turbulent ridică probleme serioase de siguranță atât pentru pasageri, cât și pentru echipaj, motiv pentru care abordăm această problemă în mod agresiv. Dacă te comporți urât într-un avion, te poți confrunta cu urmărire penală și amenzi de până la 37.000 de dolari per abatere”, a declarat Pete Buttigieg, Secretarul american al Transporturilor.

Datele actualizate despre aceste incidente sunt disponibile public pe site-ul FAA dedicat pasagerilor turbulenți.

De la pumni la decibeli: ce înseamnă „scandal”

Definiția unui „pasager turbulent” s-a extins considerabil. Nu mai este vorba doar de agresiuni fizice sau verbale. În țări precum India, autoritățile au început să aplice mult mai strict legi deja existente care pedepsesc orice gest ce „afectează buna ordine și disciplină sau provoacă disconfort celorlalți pasageri și membrilor echipajului”.

Aici intră și ascultarea de muzică sau vizionarea de filme pe dispozitive personale fără a folosi căști. Ministrul indian al Aviației Civile, Murlidhar Mohol, a confirmat pe 12 februarie 2026 că autoritățile vor „acționa pe baza plângerilor”, semnalând o campanie de impunere a regulilor. Sancțiunile în India pot include amenzi considerabile și chiar pedepse de până la doi ani de închisoare. Chiar și activități precum vloggingul sau fotografia în interiorul aeronavei sunt considerate restricționate și necesită autorizare prealabilă.

Războiul căștilor și noile reguli de etichetă

Utilizarea dispozitivelor electronice a devenit un nou câmp de luptă. Majoritatea companiilor aeriene, urmând ghidurile FAA și ale Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), permit folosirea căștilor wireless doar la altitudini de peste 10.000 de picioare, adică nu în timpul decolării și aterizării. Există însă și excepții: Emirates interzice complet căștile wireless, în timp ce China Southern acceptă doar modele pre-aprobate.

Chiar și căștile cu funcție de anulare a zgomotului (ANC), deși în general permise, pot crea probleme. Echipajul poate solicita dezactivarea funcției în timpul anunțurilor de siguranță. În plus, pasagerii trebuie să fie atenți la regulile specifice fiecărei companii privind bateriile și încărcarea acestora la bord. În orice moment, un membru al echipajului îți poate cere să scoți căștile pentru a asculta un anunț important. Refuzul de a coopera poate fi interpretat drept interferență cu activitatea echipajului, o abatere gravă.