Ce pune în valiză o expertă pentru Paris Fashion Week

Lista completă a esențialelor mele pentru un look impecabil.

Am ajuns la a șaptea participare la Paris Fashion Week, dar împachetarea bagajului rămâne o provocare pentru mine. De fiecare dată, cu o săptămână înainte de plecare, mă uit la valiza goală și mă simt copleșită, oscilând între garderobă și dulap, încercând să nu intru în panică. Totuși, am descoperit că minimalismul și organizarea sunt esențiale. Astfel, am reușit să îmi eficientizez lista de bagaj și să reduc stresul, iar aceste idei pot fi utile oricui pregătește o călătorie de toamnă.

Pantofii care stabilesc ținuta

Totul începe cu încălțămintea potrivită. „Nu știu de ce, dar pantofii îmi stabilesc direcția întregului outfit”, spune autoarea. Am ales trei perechi de balerini și loafere și trei perechi de pantofi cu toc. Șase perechi pentru opt zile pot părea multe, dar fiecare are rolul ei:

The Row Pony Hair Ballerina Flats pentru un look casual elegant

pentru un look casual elegant Schutz Paola Slingbacks care combină confortul cu stilul

care combină confortul cu stilul The Row Soft Leather Flat Loafers pentru versatilitate

„Balerinii negri merg cu jeans, pantaloni negri sau orice pantaloni largi. Tocurile negre, cele neutre și o pereche mai deosebită sunt perfecte pentru evenimente sau când vreau să mă simt mai elegantă”, explică ea. Alegerea unui model mai îndrăzneț adaugă un plus de personalitate oricărei ținute.

Haine esențiale pentru orice vreme

Toamna la Paris poate fi imprevizibilă, așa că am ales două tipuri de paltoane: unul pentru momentele în care vreau să ies în evidență și unul practic pentru vreme ploioasă. „Dacă mă vedeți transpirând lângă Seine cu o baghetă în mână, lăsați-mă să fiu”, glumește autoarea. Iată care sunt opțiunile:

Camilla and Marc Cowhide Hackney Car Coat pentru un stil aparte

pentru un stil aparte Camilla and Marc Evans Classic Trench Coat un clasic care nu dă greș

Stratificarea este cheia. Bluzele din bumbac, puloverele cu guler înalt și tricourile simple sunt baza. „Levi’s 501 și pantalonii Aritzia Effortless sunt fundamentul oricărei ținute”, subliniază ea. Pentru momentele când am nevoie de ceva diferit, păstrez la îndemână un top mai special, care nu necesită prea multă accesorizare.

Cămășile clasice, blugii Levi’s și sacoul negru sunt mereu punctul de pornire pentru o ținută reușită. Aceste piese de bază mă ajută să fiu pregătită pentru orice situație, fără să exagerez cu numărul de haine.

Accesoriile care schimbă totul

De la genți la bijuterii

Accesoriile sunt cele care dau personalitate unei ținute. Geanta Toteme Medium Grained-Leather Day Tote este perfectă pentru aeroport și zilele aglomerate. Pentru seară, clutch-urile Nili Lotan și geanta Alaia aduc un plus de rafinament. „The Row ascot bag e secretul meu pentru trecerea de la zi la noapte”, spune autoarea.

Nu uit nici de detalii:

O centură croc de la Favorite Daughter

Ochelarii Le Specs Outta Love

„Accesoriile mici le pun mereu în bagajul de mână, ca să fie în siguranță și să le am la îndemână”, recomandă ea. Pălăriile, bijuteriile și o pereche de cercei deosebiți pot transforma rapid orice outfit simplu într-unul de efect.

Un alt truc util este să alegi accesorii care pot fi combinate ușor între ele, pentru a obține ținute variate fără a ocupa mult spațiu în bagaj.

Ultimul detaliu care face diferența

Nimic nu este complet fără un aburitor portabil, esențial pentru ca hainele să arate mereu impecabil. „Până data viitoare , o fată are nevoie de un aburitor în valiză”, încheie autoarea cu umor. Principalul mesaj este că minimalismul nu înseamnă să renunți la stil, ci să îl definești prin alegeri inteligente și organizate.

Chiar dacă poate părea greu să alegi ce să iei cu tine, o planificare atentă și câteva piese versatile pot face orice călătorie mai ușoară și mai plăcută. Paris Fashion Week rămâne o sursă de inspirație pentru oricine vrea să combine moda cu practicitatea.