Ce probleme de sănătate are Anamaria Barnosky de la Roata norocului?

Pentru cei cei nu știu, Anamaria Barnosky de la ”Roata norocului”, colega lui Bursucu, era și dansatoare la diverse trupe înainte de pandemie. Iată că vedeta va fi nevoită să renunțe la acest job și să se dedice televiziunii și unei cariere de influencer.

Ani de zile, înainte de pandemie, Anamaria Barnosky de la Kanal D, unde este coprezentatoare la emisiunea ”Roata norocului” se plimbă prin lume și prin propria țară cu diverse trupe, în special cu Fly Project.

Însă atunci când a venit pandemia și n au mai fost concerte, vedeta s-a dedicat televiziunii și altor proiecte. Iată că timpul a trecut, totul a revenit la normal și Anamaria a decis să renunțe la desele turnee cu trupe pentru că are ceva probleme de sănătate.

Mai precis, vedeta a povestit pentru noi ce se întâmplă și care este cauza acestor probleme. ”Nu am mai fost la concerte. Nici coloana nu mă lasă foarte mult. Cum, de altfel, am tot încercat de-a lungul timpului, pentru că, din 2016, m-am apucat de recuperare la spate.

Am hernie de disc. Și am tot făcut recuperare, tocmai că să nu ajung la operație. Am făcut recuperare, fizioterapie și tot procesul acesta. Am continuat cu dansul, ani de zile, după ce am făcut recuperarea, dar cred că vine un moment în care, ușor-ușor, trebuie să spun stop. Sport, fac.

Merg la sală, de ani de zile. Dar fac, tot timpul, cu antrenor. E supravegheat antrenamentul. Nu fac de capul meu, tocmai că să nu dăunez ce fac la recuperare”, ne-a povestit vedeta Kanal D în exclusivitate.