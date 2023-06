Ce planuri de vacanta au Andra si Catalin Maruta?

Prezentatorul emisiunii ”La Maruta” are si anul acesta planuri de vacanta. Poate ca cei mai multi s-au gandit ca prezentatorul de la Pro tv nu va pleca in vacanta. Cu toate astea, Catalin Maruta si-a facut planuri pe care ni le-a spus si noua, in exclusivitate.

Emisiunea ”La Maruta” va intra in curand in vacanta si noi am aflat cand se va intampla acest lucru. Mai mult, am aflat unde vor pleca Andra cu Catalin Maruta impreuna cu Eva si David. ”Pe 28 iulie luam vacanta. Stii cum e, cand nu mai poti, mai poti putin, asa spunea Tibi Useriu. Vom pleca in Spania, familiei mele ii place foarte mult acolo, ne simtim ca la noi acasa, este a doua noastra casa acolo, in Marbella”, ne-a povestit Catalin Maruta la petrecerea grandioasa de la Viva.

Unde a venit singur, fara Andra si am vrut sa stim ce face solista. ”Andra are un eveniment in seara asta si are cantare. Eva e acasa cu David, si mai mult ca sigur ne asteapta sa ajungem si noi acasa. Ei inca sunt cu scoala, o sa intre in vacanta in iunie. Lor le e bine ca vom fi in familie si nu-si doresc altceva. Vom merge intr-o croaziera superba, pentru prima oara ca o familie. Vom fi alaturi de prieteni, de o gasca faina care sunt apropiatii nostrii”, ne-a mai spus Catalin Maruta.