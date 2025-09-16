Ce părere au dermatologii despre trendurile de îngrijire a pielii de pe TikTok?

Pe rețelele sociale apar mereu noi influenceri care promit că au descoperit secretul unei pieli perfecte: măști cu mucilagiu de melc, terapii cu lumină roșie sau chiar untură de vită. Dar cât de eficiente sunt aceste trenduri? Merită banii și timpul investite?

De ce nu ai nevoie de zeci de produse Pielea feței este mai subțire și mai sensibilă decât pielea de pe restul corpului. Un cleanser prea agresiv sau o exfoliere excesivă pot provoca iritații. „Regimurile de îngrijire au devenit mult prea complicate”, spune dr. Kathleen Suozzi, profesor la Yale School of Medicine. Dermatologii spun că sunt suficienți trei pași esențiali: Un cleanser blând, fără parfum

O cremă hidratantă potrivită tipului de piele

Protecție solară cu SPF de cel puțin 30 „Adevărul este că 90% din problemele pielii feței sunt agravate de expunerea la soare”, subliniază dr. Oyetewa Asempa de la Baylor College of Medicine. Razele UV accentuează ridurile, petele pigmentare și cicatricile post-acnee.

Retinol și exfoliere: ce ar trebui să știi Colagenul, care menține pielea fermă, scade natural după vârsta de 30 de ani. În acest context, retinoizii pot fi utili, dar nu sunt recomandați oricui. „Nu recomandăm retinolul persoanelor sub 25-30 de ani, pentru că riscul de iritație este prea mare”, explică specialiștii. Exfolierea chimică, folosind acizi precum AHA sau BHA, este preferată în locul produselor cu particule abrazive. Totuși, este important să folosești protecție solară dacă introduci astfel de ingrediente în rutină, deoarece pot crește sensibilitatea pielii la soare. Citeste si: Adevarul despre boala Denisei Manelista! Fanii artistei sunt dezamagiti: "Denisa, ne-ai mintit pe noi, fanii tai" Cum să alegi corect Începe cu produse cu concentrații mici de retinol, de exemplu 0,25%. Aplică-le doar seara, de două-trei ori pe săptămână. Dacă pielea devine roșie sau se descuamează, redu frecvența aplicărilor.

Produse populare pe care dermatologii le evită Untura de vită, promovată ca hidratant natural, este unul dintre trendurile criticate de dermatologi. „Lăsați untura la vaci”, spune dr. Asempa. Aceasta poate bloca porii și poate favoriza apariția bacteriilor. Măștile cu lumină roșie sunt foarte populare, însă beneficiile lor sunt limitate. „Nu vor transforma radical pielea. Pentru a vedea efecte, ar trebui folosite de trei-patru ori pe săptămână, timp de mai multe luni”, precizează dr. Suozzi. Prețul produselor nu reflectă întotdeauna eficiența. „Ingredientele pe care le găsiți într-o cremă de 20 de lei sunt aceleași ca în produsele de lux”, afirmă dr. Jordan Lim de la Emory University.

Simplifică, nu complica rutina de îngrijire Pe măsură ce cercetările avansează, unele terapii cu lumină pot fi utile în anumite clinici, dar pentru majoritatea oamenilor, prevenția rămâne esențială: hidratare, protecție solară și răbdare. „Nu există soluții miraculoase”, concluzionează dr. Lim. „Cele mai bune rezultate apar atunci când asculți nevoile pielii tale, nu sfaturile influencerilor”. În final, o rutină simplă, adaptată tipului tău de piele, este de cele mai multe ori suficientă pentru a avea o piele sănătoasă și protejată.

