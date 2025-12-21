Ce nu știm încă despre îmbătrânire și finalul vieţii

Autopsiile arată că „bătrâneţea” nu este niciodată cauza reală a decesului. Chiar și la cei de peste 100 de ani, moartea survine din cauza unor boli sau insuficiențe de organ clar identificate, nu din cauza vârstei.

În spatele ușilor din sala de autopsie se ascunde alt adevăr

Mulţi oameni spun că cineva a murit „de bătrâneţe”, dar realitatea arătată de autopsii e diferită. Datele științifice arată clar: nimeni nu moare doar pentru că a îmbătrânit.

Cercetătorii de la Centrul German pentru Boli Neurodegenerative au analizat aceste date și au ajuns la o concluzie clară. Ideea că vârsta în sine ar fi fatală este de fapt un mit des întâlnit.

Autopsiile identifică mereu o cauză concretă. De exemplu, la persoanele de peste 85 de ani care au murit brusc, 77% dintre decese au fost cauzate de probleme cardiovasculare.

Cei mai vârstnici și povestea din spatele cifrelor

Chiar și la centenari care păreau sănătoși înainte de deces, autopsiile arată mereu cauze specifice, fără excepţie.

Un studiu arată că 68% dintre acești oameni au murit din cauze cardiovasculare, iar 25% din insuficienţă respiratorie. Restul au avut alte insuficiențe de organ clar documentate.

Nicio autopsie nu a trecut vreodată „bătrâneţea” ca motiv al morții. Acest lucru schimbă modul în care privim procesul de îmbătrânire.

Autopsia este foarte importantă, pentru că fără ea, atât rudele, cât și medicii pot interpreta greșit cauza decesului. Fără o examinare clară, se poate crede că cineva a murit de bătrâneţe, deși realitatea e alta. În contextul știrilor științifice, această perspectivă devine tot mai relevantă pentru publicul larg.

Animalele și legătura ascunsă dintre specie și finalul vieţii

Același model apare și la animale, însă cu diferenţe importante. Fiecare specie are propriul „punct slab”.

La oameni și la primate, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces. De exemplu, la macacii rhesus bătrâni, peste 60% dintre decese sunt cauzate de boli cardiovasculare.

La rozătoare, situația e diferită. Cancerul este principala cauză de deces. La șoarecii hrăniţi normal, cancerul provoacă 84-89% din decese. Chiar și cu restricţii alimentare sau tratament cu rapamicină, cancerul rămâne cauza principală, doar că apare la o vârstă mai înaintată.

Fiecare specie are o poveste aparte când vine vorba de sfârșit

La șobolani, tumorile sunt responsabile pentru 63% dintre decese, iar la câinii în vârstă, aproape jumătate mor din cauza cancerului.

La speciile mai mici, cum ar fi musculițele de oțet, moartea apare mai ales din cauza insuficienței epiteliului intestinal, care favorizează infecțiile bacteriene. Viermii nematode mor de obicei din cauza infecțiilor faringiene sau a atrofiei musculaturii gâtului. Fiecare specie are propriile riscuri majore de sănătate, aspect discutat frecvent în știri sănătate.

Cercetarea îmbătrânirii și întrebările care apar pe parcurs

Aceste diferențe ridică semne de întrebare pentru studiile despre îmbătrânire. Dacă un medicament prelungește viața unui șoarece prevenind cancerul, înseamnă că încetinește îmbătrânirea sau doar amână o boală specifică acelei specii?

Cercetătorii germani spun că aceste diferenţe între specii sunt esenţiale. Dacă oamenii mor în principal din cauza bolilor cardiovasculare, nu a cancerului, de ce ar funcţiona la noi strategiile testate pe șoareci pentru prevenirea cancerului?

Analiza lor merge mai departe. Au studiat intervenţiile bazate pe „semnele distinctive ale îmbătrânirii”. Au descoperit că între 57% şi 100% dintre aceste studii testează tratamentele doar pe animale în vârstă.

Asta este o problemă, pentru că nu se poate face diferenţa între încetinirea reală a îmbătrânirii și o simplă îmbunătăţire a stării generale de sănătate, indiferent de vârstă. Pentru a demonstra că o intervenție încetinește îmbătrânirea, ar trebui să schimbe ritmul declinului asociat vârstei, nu doar să îmbunătățească sănătatea generală.

În studiile care au inclus și animale tinere, 72% dintre trăsăturile sensibile la vârstă s-au îmbunătățit la fel de mult la animalele tinere ca și la cele bătrâne. Acest lucru arată că multe intervenţii, precum rapamicina sau postul intermitent, aduc beneficii generale, fără să influențeze neapărat procesul de îmbătrânire. Aceste concluzii sunt de interes pentru cei care urmăresc ultimele știri din domeniul cercetării biomedicale.

Un studiu din 2022 pe șoareci a arătat că 81% dintre trăsăturile sensibile la vârstă au fost influențate la fel sau chiar mai mult la animalele tinere decât la cele bătrâne. Șoarecii tratați cu rapamicină au continuat să moară în principal de cancer, doar că la o vârstă mai înaintată.

Ce ar putea schimba perspectiva despre sănătate și longevitate

Cercetătorii nu spun că studiile despre îmbătrânire nu sunt utile, ci că e nevoie de mai multă atenție în interpretarea rezultatelor. Prevenirea cancerului la șoareci sau folosirea biomarkerilor predictivi pot fi în continuare utile.

Ca soluţie, autorii recomandă ca studiile viitoare să analizeze mai multe sisteme de organe, să includă atât subiecţi tineri, cât și vârstnici, și să ţină cont de diferențele mari dintre speciile studiate. Acest lucru ar putea contribui la dezvoltarea unor strategii de viaţă sănătoasă, adaptate fiecărei categorii de vârstă.

Data viitoare când auzi că cineva a murit „de bătrâneţe”, amintește-ţi ce arată autopsiile. Cauza reală a morții este mereu mai specifică, chiar și la cei mai vârstnici dintre noi. Această nouă perspectivă ar putea schimba modul în care privim sănătatea și longevitatea, dar și modul în care sunt prezentate cauzele morții în știrile de actualitate.