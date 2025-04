Afla cateva lucruri pe care trebuie sa le stii despre usturoi si pe care foarte probabil nu le stiai. Usturoiul este una dintre cele mai mari daruri pe care le face natura oamenilor. Beneficiile usturoiului sunt nenumarate asa ca mentionam o mica parte dintre acestea ca un indemn de a manca oricand ai ocazia usturoi. Trebuie spus ca usturoiul este la fel de bun crud, preparat sub forma de mujdei, copt sau fiert.

Ce face usturoiul pentru tine?

Imbunatateste valorile colesterolului, reduce presiunea arteriala si are o actiune benefica prevenind infectiile, racelile, astmului si alte afectiuni virale. Usturoiul este un aliment-minune. De secole este folosit in medicina traditionala peste tot in lume. Cercetarile au confirmat multe dintre proprietatile acceptate ale usturoiului. In plus, poate fi consumat in orice cantitate.

Ce nu stiai despre usturoi si trebuie sa stii!

Usturoiul intareste sistemul imunitar, este benefic inimii si actioneaza ca un antibiotic veritabil antibiotic, fara efecte secundare. Usturoiul reduce riscul formarii cheagurilor, prevenidn accidentele vasculare cerebrale si infarctul miocardic. Consumul regulat de usturoi in cantitati mici tine arterele in cea mai buna stare.

Usturoiul previne cancerul. Persoanele care consuma usturoi, crud sau gatit, in mod frecvent, au un risc injumatatit de a suferi de cancer la stomac sau colorectal decat cei care nu au acest obicei.

Tot usturoiul te ajuta sa-ti pastrezi o greutate sanatoasa, dupa cum au demonstrat mai multe studii pe animale. In plus, este eficient in tratarea unor infectii localizate la nivelul urechilor, gurii sau gatului. Lupta, de asemenea, cu listeria, salmonella, E.coli si diversi stafilococi.

Usturoiul este eficient si in tratarea acneii, actionand din interior. Tot el coboara si nivelul zaharului din sange, iar pe diabetici ii ajuta sa secrete insulina. Este ideal in caz de astm sau bronsita, gratie proprietatilor sale de antibiotic natural. Este, in plus si un expectorant natural.

In caz de durere de dinti, ajuta, daca plasezi pe locul dureros un catel tocat marunt, el actionand ca un analgezic.

Are avantajul de a putea fi consumat si de femeile insarcinate sau de cele care alapteaza. Singura contraindicatie pe care o are usturoiul este in cazul persoanelor care au probleme legate de procesul natural de coagulare al sangelui, scrie suite101.com.

Ce contine usturoiul?

Mangan, vitamina B6, vitamina C, seleniu, calciu, triptofan, fosfor, vitamina B 12, cupru. Secretele usturoiului stau in aminoacizii si acizii grasi pe are acesta ii contine. Un trei catei de usturoi (circa 20 de grame) au, 1,5 grame de proteine, 6 grame de carbohidrati, 0,3 grame d efibre si, 0,09 grame grasimi.

In usturoi sunt 31 de compusi grasi diferiti si 18 aminoacizi. Combinatia, unicitatea unor substante si cantitatea lor fac din usturoi o adevarata minune.