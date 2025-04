Afla ce nu stiai despre cafea si ce trebuie sa stii! Cafeaua este in mod cert benefica sanatatii, pentru ca reduce riscul aparitiei unor afectiuni grave, printre care si cancerul, ca urmare a concentratiei crescute de antioxidanti. Dincolo de aceasta stim insa destul de putin despre cafea, atat in ceea ce priveste beneficiile pentru sanatate, cat si efectele adverse.

Ce nu stiai despre cafea si trebuie sa stii!

Cafeaua decafeinizata este la fel de „buna” ca cea normala, care are cafeina, sau isi pierde parte din proprietati? Incepand de la ce cantitate de cafea, bauta intr-o zi, aceasta devine periculoasa? Cata cafea trebuie sa bem pentru a profita de partile bune ale acesteia?

Cafeaua decafeinizata este complet lipsita de cafeina?

Nu, cafeaua decafeinizata nu este complet lipsita de cafeina. Chiar si decafeinizata contine o cantitate foarte mica de cafeina, care insa, practic, nu mai are niciun efect. Dar, trebuie stiut ca prin decafeinizare, o parte din proprietatile cafelei dispar, pentru ca acestea sunt aduse tocmai de continutul echilibrat de cafeina care exista, in mod natural, in boabele de cafea. In mod cert cafeina are efecte pozitive asupra creierului, stimuland atentia si activitatea cerebrala.

Cat de mult inseamna prea multa cafea?

Cercetarile arata ca persoanele sanatoase, care nu au niciun fel de probleme de natura cardiovasculara, pot consuma fara probleme pana la trei cesti de cafea pe zi, ceea ce inseamna pana la 8-10 lingurite de cafea pe zi. Peste aceasta limita vorbim despre un exces care poate avea efecte secundare.

Care sunt beneficiile pentru sanatate ale cafelei?

Exista studii care dovedesc ca un consum constant de cafea, in doze medii, reduce riscul aparitiei bolii Parkinson. Efectul este rezervat cafelei care are cafeina, cea decafeinizata fiind lipsita de aceasta proprietate. Unele din reactiile metabolice pe care le declanseaza cafeaua – atat cea cu, cat si cea fara cafeina – determina reducerea riscul aparitiei diabetului de tip B.

Alte teste au dovedit ca exista, in mod evident, o legatura intre un consum constant de cafea si diminuarea riscului aparitiei unor forme de cancer la nivelul colonului, al mucoasei bucale, la nivelul gatului si al esofagului. Efectele pozitive sunt urmarea continutului crescut de antioxidanti si fenoli din cafea, dintre care unul in special, denumit acid clorogenic, este cel care ofera protectie impotriva diabetului.

Pe lista beneficiilor cafelei nu se poate sa nu fie mentionata si capacitatea acesteia de a te pune in functiune, rapid, in fiecare dimineata.

Care sunt efectele negative?

In primul rand trebuie spus ca efectele negative apar doar daca este depasita limita celor trei cani de cafea sau daca exita afectiuni care sunt incompatibile cu un consum mediu de cafea. In principiu, o ceasca de cafea nu face rau niciodata, nimanui. Stie toata lumea ca un consum exagerat de cafea produce insomnie, nervozitate, iritabilitate, creste ritmul cardiac si tensiunea arteriala. Cafeina continuta intr-o singura ceasca de cafea este insuficienta pentru a influenta negativ activitatea cardio-vasculara, dar este suficienta pentru a stimula activitatea cerebrala.

Putina lume stie insa, ca o ceasca de cafea devine inofensiva pentru sistemul cardiovascular, dar ca isi pastreaza toate proprietatile benefice, daca are zahar. Asa ca, merita sa pui zahar in cafea, chiar daca respecti o dieta pentru slabit. Cafeaua cu zahar iti aduce toate beneficiile, fara nici un fel de efecte negative.

Este ideal daca, dupa fiecare ceasca de cafea, bei un pahar de apa. Cafeaua intensifica diureaza astfel ca un aport suplimentar de apa este necesar.

Efectele negative ale excesului de cafea – agitatie, tensiune crescuta, palpitatii si chiar insomnia – trec destul de repede, daca bei apa. Cafeina este solubila in apa, astfel ca daca cresti cantiatea de apa din organism, cafeina se elimina mai repede.

Studii recenta au aratat ca este foarte nociva combinatia dintre cafea si alcool, mai ales daca sunt consumate impreuna.

Cafeaua este sigura atunci cand esti insarcinata?

Daca esti insarcinata, cafeina poate creste riscul de avort spontan. Ca sa fi in siguranta nu depasi o ceasca de cafea pe zi. Trebuie spus ca femeile care au risc crescut de preeclampsie sau o tensiunea arteriala ridicata, asociata perioadei de sarcina, trebuie sa avite consumul de cafea.