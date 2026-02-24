Ce mănânci pentru a avea o imunitate de fier potrivit specialiștilor

Mulți oameni își imaginează că o imunitate puternică înseamnă o reacție agresivă a corpului la orice amenințare. În realitate, un sistem imunitar sănătos nu este cel care reacționează intens, ci cel care răspunde adecvat, proporțional și eficient, activându-se doar când este nevoie.

Această perspectivă este centrală într-o lume în care stresul cronic, lipsa somnului și alimentația dezechilibrată pun presiune constantă pe organism. Potrivit Digi24, abordările moderne nu mai vizează o „stimulare forțată”, ci susținerea echilibrului natural al sistemului imunitar prin aportul corect de nutrienți și compuși naturali.

De ce un răspuns „adecvat” este mai bun decât unul „agresiv”

Sistemul imunitar este o rețea complexă care gestionează zilnic factori dăunători, de la virusuri la dezechilibre interne. Cercetările publicate în „Frontiers in Immunology” arată că multe probleme moderne, precum infecțiile recurente sau inflamația cronică, apar tocmai din cauza unui răspuns imun dezechilibrat, nu neapărat „slab”.

Un sistem imunitar în echilibru știe când să se activeze, dar și când să se „liniștească” după ce pericolul a trecut. Stresul cronic, în special, este asociat în literatura științifică cu modificări ale răspunsului inflamator și cu o eficiență redusă a celulelor de apărare.

6 nutrienți și compuși naturali care susțin echilibrul imunitar

Pentru a funcționa optim, organismul are nevoie de micronutrienți și compuși care sprijină celulele de apărare. Studiile arată că anumite vitamine, minerale și extracte din plante pot contribui la menținerea acestui echilibru, mai ales în perioadele solicitante. Formulele care le combină, precum Naturalis ImunoSuport Manuka, reunesc ingrediente cu beneficii documentate științific: miere de Manuka, vitamina C, zinc, vitamina D3, propolis și echinacea.

Acestea sunt disponibile sub formă de comprimate efervescente, o formulă ce asigură o administrare ușoară, o absorbție rapidă și un aport suplimentar de lichide, un detaliu important pentru susținerea organismului.

Mierea de Manuka și Vitamina C: Ce arată datele științifice

Mierea de Manuka se remarcă prin conținutul ridicat de metilglioxal (MGO), compus responsabil pentru activitatea sa antibacteriană. Studii publicate în „Journal of Antimicrobial Chemotherapy” și „Phytotherapy Research” arată că poate combate o gamă largă de bacterii, inclusiv tulpini rezistente la antibiotice.

Vitamina C este un alt aliat de bază. Un studiu amplu din revista „Nutrients” arată că aceasta susține atât imunitatea înnăscută, cât și pe cea adaptativă, protejând celulele de stresul oxidativ. În timpul infecțiilor, necesarul de vitamina C crește, iar nivelurile din organism scad, motiv pentru care un aport suplimentar poate fi util.

Rolul zincului, al Vitaminei D3 și al altor aliați naturali

Zincul are un rol direct în funcționarea celulelor imune. Un articol din „Molecular Medicine” descrie cum deficitul de zinc poate afecta profund limfocitele T helper, crescând susceptibilitatea la infecții. O analiză mai recentă, publicată în „Biomolecules”, confirmă că un nivel adecvat de zinc este esențial pentru un răspuns imun echilibrat.

Vitamina D3, cunoscută pentru rolul în sănătatea oaselor, influențează și activitatea macrofagelor și a limfocitelor. Deficitul este frecvent în sezonul rece și poate fi asociat cu o sensibilitate crescută la infecții respiratorii.

Propolisul este recunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și antiinflamatoare, cercetări din „International Journal of Molecular Sciences” evidențiind capacitatea sa de a inhiba dezvoltarea microorganismelor. În același timp, Echinacea este susținută de date clinice pentru utilizarea în răceli. O meta-analiză din „The Lancet Infectious Diseases” arată că extractele de echinacea pot reduce riscul de a dezvolta o răceală și pot scurta durata simptomelor.

Farmacia modernă, un partener pentru sănătate

Susținerea imunității este un efort constant, bazat pe alimentație, somn și managementul stresului. În acest demers, farmacia a devenit un spațiu de consiliere. În rețele precum Catena, formarea continuă a farmaciștilor le permite să ofere îndrumare responsabilă, adaptată nevoilor fiecărei persoane.

Discuția cu farmacistul ajută la înțelegerea diferențelor dintre produse și la integrarea lor corectă în rutina zilnică, fără a înlocui un stil de viață sănătos.