Ce-i trebuie femeii moderne?

Răspunsul la această întrebare se poate concretiza într-o lungă listă. Dar eu nu mă refer la acele lucruri materiale, ci la calitățile care transformă femeia într-una modernă, mereu ancorată în realitate, care știe ce vrea și, mai ales, obține ceea ce își dorește fără compromisuri inutile sau care să-i afecteze imaginea de zi cu zi.

Cuprins Frumusețea

Atitudinea

Șarmul

Convenim așadar să dăm la o parte telefonul mobil de ultimă fiță, mașina luxoasă sau cea elegantă și micuță de oraș, bărbatul puternic și cu bani din spate, casa așezată într-o curte amenajată de grădinar, dressingul plin de haine de marcă și rafturile de pantofi și nu în ultimul rând, cățelul mic, alb și pufos purtat la subraț.

Toate astea sunt trecătoare; azi le poți avea, dar mâine totul se poate ruina ca într-un vis urât. Deci care sunt atuurile, așii din mânecă, calitățile incontestabile pe care fie le ai nativ, fie le poți dobândi prin experiență și autoeducare? Care sunt acele elemente care te aduc la statutul de femeie modernă, chiar și în condițiile în care nu ai posibilitatea să ajungi în lumea sclipitoare a banilor?

Frumusețea

Este fără doar și poate o chestiune subiectivă. Dacă ne referim la cea fizică. Nu mai este niciun secret pentru nimeni (studiile atestă) că oamenii sunt atrași de persoane inteligente, prietenoase și competente.

Toate aceste virtuți (să le spunem așa), dacă sunt descoperite, pot transforma în bine o femeie sub aspectul frumuseții. Brusc, persoana respectivă, care avea o figură ce nu comunica nimic la prima vedere, devine mai arătoasă sau mai incitantă pentru cei din jurul ei. Așadar, frumusețea nu mai ține doar de acele calități fizice cu care ai fost înzestrată, sau nu, de la natură: ochi mari, buze voluptuoase, nas mic, corp bine proporționat etc. Atenție mare, însă!

Să nu cazi vreodată în capcana impusă de anumite cercuri din societate care presează femeia să se conformeze unui anumit standard de frumusețe. Acele opere de artă ale chirurgilor esteticieni și atât de dorite de bărbați sunt doar o iluzie. Frumusețea înseamnă să te simți bine în pielea ta, înseamnă să fii fericită, înseamnă să ai idei și opinii, înseamnă să-i respecți și să-i accepți așa cum sunt, pe restul.

Și, da, în cazul în care ne referim doar la aspectul fizic, contează un fard discret și natural pe față, o coafură șic, o haină care, deși mai puțin scumpă, pică bine pe tine, un parfum fin care te definește.

Atitudinea

Fără a intra în probleme filosofice sau psihologice, putem să cădem de acord că atitudinea este modul în care tratăm o anumită situație, este poziția noastră vizavi de ceva sau cineva. Mulți cred că modul în care ne comportăm nu se prea poate schimba, pentru că niște experiențe anterioare (repetate) ne-au marcat profund. Pe de altă parte, eu sunt convinsă că atitudinea se poate modifica dacă încerci și vrei să experimentezi lucruri noi.

Oricum ar fi, străduiește-te ca atitudinea ta să fie corectă, fermă și să nu lovească persoanele de lângă tine. Winston Churchill spunea că atitudinea este acel lucru mic care face o diferență mare. Tu trebuie să faci diferența pentru a fi o femeie modernă. Trebuie să-ți spui mereu, în gând: am încredere în mine, sunt sigură pe mine, nu mi-e teamă, trecutul s-a dus – mă concentrez pe ziua de azi și pe viitor, schimbarea este bună, voi reuși!

Te-ai prins, vorbesc despre o atitudine pozitivă, optimistă, oarecum nonconformistă. Dar asta face o femeie modernă… își formează o atitudine de învingătoare. Fii consecventă!

Șarmul

Împreună cu frumusețea și atitudinea, transformă orice femeie într-una imbatabilă. Dar de cele mai multe ori triunghiul nu se formează perfect și nu știu, oricum, câte se așteaptă la așa ceva. Însă gândește-te ce impact au asupra lumii, de exemplu, Julia Roberts sau Barbra Streisand.

Nu sunt extraordinar de frumoase, dar au șarm și asta contează foarte mult. Dacă mai vrei o analogie: de ce Frumoasa s-a îndrăgostit de Bestie? Șarmul este de fapt farmecul personal. Este modul în care te miști, în care vorbești, în care privești, în care te îmbraci, în care ești sexy fără a fi vulgară, este modul în care glumești. Este exact acea calitate când se spune despre cineva că „îl are pe vino-ncoace!“.

Șarmul te poate ajuta să devii un magnet pentru cei din jur, este o armă care te ajută să spui NU fără ca oamenii să se supere pe tine, ci doar să ofteze triști că nu te-au convins.