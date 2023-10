Ce greseli fac barbatii la 20 de ani?

Varsta de 20 de ani este una din cele mai frumoase. Barbatii nu sunt inca suficient de maturi, insa nici nu pot spune ca sunt 100% pe propriile picioare. O usoara inconstienta este caracteristica varstei, precum si lipsa responsabilitatii, atunci cand vine vorba de sanatate.

Majoritatea persoanelor debordeaza de sanatate la 20 de ani, insa exista cateva lucruri care ar trebui facute pentru ca starea de sanatate sa dureze cat mai mult. Barbatii ar trebui sa isi rezerve putin timp si sa nu faca patru greseli care i-ar putea costa sanatatea.

Care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac barbatii, la 20 de ani? Cele legate de sanatate, fireste.

Nu merg la medic

Mai mult de jumatate dintre barbati nu isi viziteaza anual medicul de familie, pentru analizele de rutina sau pentru control. Problemele usoare sunt tratate acasa, automedicatia fiind principala metoda de tratament. Iar oamenii ajung la spital sau la medicul de familie abia cand sunt in stare grava.

Teoretic, la aceasta varsta nu ar trebui sa apara probleme de sanatate, dar faptul ca te simti bine nu inseamna neaparat ca si esti bine. Iar afectiunile precum hipertensiunea arteriala sau diabetul au putine simptome, unele care nu sunt luate in seama.

Chiar si la 20 de ani, barbatii ar trebui sa verifice anual cativa parametri. Tensiunea arteriala, hemoleucograma si colesterolul ar trebui verificate macar o data pe an. Un control ar putea fi util, insa nu e necesar anual, e bine de facut si la doi ani.

Daca in familie exista cazuri de diabet sau afectiuni cardiace, chiar si tinerii cei mai dezinteresati de sanatatea lor trebuie sa faca analize mai des.

Mananaca haotic

Alimentatia haotica a ajuns sa fie aproape normalitate, nu mai reprezinta o exceptie. Iar mancarurile tip fast-food sunt de multe ori preferate celor gatite acasa.

Barbatii care locuiesc singuri sau cu alti colegi sunt cei mai „afectati” de mancatul nesanatos. Prefera semipreparatele si mezelurile, in detrimentul fructelor si legumelor.

„Pentru a crea o analogie pe care acesti tineri sa o inteleaga, le spun sa se gandeasca la ei ca la un Ferrari. Si le spun ca nu pot pune combustibil de mana a doua in asemenea masina, pentru ca e ceea ce fac ei cu propriul corp”, precizeaza un medic.

In general, alegerile alimentare gresite nu genereaza probleme pe termen scurt, ci pe termen mediu sau lung.

Cred ca bolile cu transmitere sexuala ii ocolesc

Mentalitatea „nu mi se poate intampla tocmai mie” este vinovata. La 20 de ani, putini barbati sunt monogami; si mai putini isi fac analize impreuna cu partenerele, pentru a vedea daca exista vreun risc.

Comparativ cu varstele mai mari, cei mai expusi la contactarea bolilor cu transmitere sexuala sunt tinerii din categoriile 20-14 de ani si 15-19 ani.

„La 20 de ani barbatii sunt activi sexual, au mai multe partenere si se cred indestructibili”, precizeaza urologul Alexis Te, de la New York-Presbyterian Hospital. Acesta sustine ca abstinenta nu este o solutie, insa purtarea prezervativului este sigura, pentru orice fel de sex: vaginal, anal sau oral. „Clamidia, gonoreea si sifilis se transmit si prin sexul oral”, completeaza medicul.

Nu se odihnesc destul

E normal sa iti doresti sa te bucuri de fiecare moment, insa organismul are nevoie si de cate o pauza. Si e ideal ca aceasta sa fie de minim 7 ore pe zi.

Daca te culci la 2am si trebuie sa te trezesti la 7am, rezisti o perioada, cu cafea si energizante. Insa nu esti productiv si oboseala te ajunge.

In plus, organismul are un anumit ciclu in care alterneaza perioada activa cu cea de somn, presetat. Iar daca acest ciclu este dereglat cu stimulenti pe baza de cafeina, pot aparea dereglari sau disfunctii ce duc la probleme de sanatate. Un adult trebuie, e programat sa doarma intre 7 si 9 ore, in functie de individ.