Ce fel de sare mâncăm și ce anume face diferența. Desi este un ingredient banal este foarte important ce fel de sare consumam si care sunt detaliile care fac diferenta intre un tip de sare si altul.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sub doua grame de sodiu (5 g/sare – o lingurita) pe zi pentru adulti. Desi pare o cantitate mare de sare, in realitate avem tendinta sa consumam cu mult mai multa sare si asta pentru ca sarea este ascunsa acolo unde nu te astepti, dar si pentru ca gustul sarat place.

Nu in ultimul rand am dezvoltat o rezistenta la gustul sarat ceea ce ne face sa adaugam din ce in ce mai multa sare in mancare.

Organismul uman are nevoie de sodiu pentru desfasurarea normala a functiilor, dar o cantitatea prea mare poate duce la cresterea tensiunii arteriale si poate fi factor de risc pentru afectiuni cardiovasculare sau ale rinichilor. De asemenea, un aport foarte mare de sodiu poate fi un factor de risc pentru cancerul de stomac.

Ce fel de sare mâncăm și ce anume face diferența

Aproape toate alimentele procesate contin sodiu. Prepararea alimentelor acasa, din ingrediente proaspete, reprezinta cea mai buna optiune, dar, din pacate, cei mai multi oameni nu au timpul necesar pentru acest lucru.

Mancatul in oras poate fi o adevarata provocare atunci cand intentionam sa reducem aportul de sodiu. In special alimentele de tip fast food pot aduce un aport suplimentar considerabil de sodiu dietei noastre.

De asemenea, si atunci cand preparam alimentele acasa trebuie sa avem grija ce ingrediente alegem. De exemplu, carnea de pui poate fi injectata de producatori cu solutii de sare, fapt ce poate creste continutul total de sodiu al alimentelor.

Statisticile arata ca aproximativ 75% din aportul zilnic de sodiu provine din semipreparatele din carne, din conserve, din dressing-urile salatelor, sosuri, branzeturi sau chiar din unele cereale.

Pentru reducerea aportului de sodiu, este indicat sa folosim condimente, ierburi aromatice sau suc de lamaie, pentru a da mai mult gust si savoare alimentelor, ca alternativa la sare. O solutie excelenta este sa renunti la asa numitele “baza pentru mancare” care contine – sub difereite marci, 90% sare si foarte multi aditivi extrem de toxici. Din pacate iubim gustul acestor “adausuri” si chiar am dezvoltat o anume dependenta.



Studiile au aratat ca cei mai multi oameni reusesc sa-si modifice dietele si sa scada aportul de sodiu in doua pana la patru luni. Atunci cand nu mai adaugam sare alimentelor, gustul amar al acestora devine mai pronuntat, iar gustul dulce poate fi mai diminuat. Astfel, se pare ca niciun ingredient nu activeaza receptorii de la nivelul limbii in acelasi fel ca sarea. mai mult sarea accentueaza gustul dulce si nuleaza gustul amar.

Ce tip de sare alegi?

Care este diferenta dintre sarea de masa, sarea de mare si sarea Kosher? In fond, toate contin clorura de sodium (NaCl). Ce le face sa fie diferite?

Cei mai multi bucatari ar spune ca “gustul”. Sarea de masa este rafinata si are adaugat un aditiv antiaglomerant – previne “unirea”, “lipirea” granulelor de sare. De asemenea, sarea de masa are adaugat iod. Multe persoane percep sarea de masa ca avand un gust metalic determinat de iodul adaugat.

Sarea Kosher nu contine aditivi, ci doar NaCl. Granulele de sare Kosher sunt mai mari comparativ cu cele din sarea de masa, diferind in functie de producator. Sarea Kosher poate fi folosita in aproape toate felurile de mancare.

Sarea de mare contine multe varietati de “saruri”, principala fiind, desigur, NaCl. Aceste saruri sunt compusi ionici, ceea ce inseamna ca sunt solubili in apa (de exemplu, clorura de magneziu, iodura de sodiu, sulfatul de aluminiu). Denumite uneori “impuritati”, aceste saruri imita, intr-o anumita masura, varietatea de saruri din organismul uman si nu sunt cu nimic daunatoare, ba chiar din contra.

Sarea de mare obtinuta prin deshidratarea apei din mare prin expunere la soare va contine multe alte impuritati, unele dintre ele insolubile. Sarea de mare obtinuta prin diverse metode de filtrare va contine mai putine impuritati. In concluzie, impuritatile care se gasesc alaturi de NaCl fac din sarea de mare un produs diferit. Aceste impuritati ii dau aroma, care poate diferi in functie de provenienta sarii de mare.

Prin urmare, atunci cand comparam aceste saruri, diferenta initiala va fi gustul… gustul afectat de iod, in cazul sarii de masa, vs NaCl pur, in sarea Kosher, vs efectul “impuritatilor” din sarea de mare.

Este sarea de mare mai sanatoasa decat sarea de salina?

Sarea de mare si sarea de salina au aceeasi valoare nutritionala, fiind alcatuite, in principal, din doua minerale – sodiu si clor. Cu toate acestea, sarea de mare este promovata, de multe ori, ca fiind o alternativa mai naturala si mai sanatoasa.

Adevaratele diferente dintre sarea de mare si sarea de masa constau in gust, textura si procesare, si nu in compozitia chimica. Sarea de masa are adaugat si iod, mineral care apare in mod natural in sarea de mare. Sarea de mare si sarea de masa contin aceeasi cantitate de clorura de sodiu.