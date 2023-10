Ce este Sinuzita

Sinuzita este o inflamatie a unui sinus. Sinusurile sunt cavitati pline cu aer, situate in apropierea nasului. Cel mai frecvent afectate sunt sinusurile frontale si cele maxilare, care sufera atat in diferitele inflamatii ale mucoasei nazale (rinite) cat si in afectiuni dentare (abcese dentare, inflamatii).

Multe persoane sufera de inflamatii cronice ale sinusurilor, care le afecteaza respiratia si implicit calitatea vietii (dificultati de somn, probleme cu rezistenta la efort fizic).

Gemoterapia propune mai multe preparate pentru tratamentul afectarilor sinusurilor.

Sinuzita acuta

In sinuzita acuta in care secretiile sunt doar apoase si persista senzatia de infundare si presiune la nivelul sinusurilor, este indicata combinatia: Extract din muguri de Coacaz negru – Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic in apa, dimineata si Extract din muguri de Arin negru – Alnus glutinosa MG=D1, 35-40 pic in apa, seara, 14-21 zile.

Daca sinuzita este uscata, fara secretii, existand doar senzatia de presiune si infundare, se prefera combinatia Extract din muguri de Coacaz negru – Ribes nigrum MG=D1, 35-40 pic in apa, dimineata si Extract din muguri de Mesteacan pufos – Betula pubescens MG=D1, 35-40 pic in apa, seara, 14-21 zile.

Puteti apela si la gemoterapicul complex – Polygemma 4 –sinusuri.

Sinuzita cronica

Intr-o sinuzita cronica, combinatia indicata ar fi Extract din mladite de Iarba neagra – Calluna vulgaris MG=D1, 35-40 pic in apa, dimineata, indicata in procese inflamatorii cronice cu Extract din muguri de Carpen – Carpinus betulus MG=D1, 35-40 pic in apa, la pranz, cu efect cicatrizant asupra mucoaselor respiratorii, timp de 2-3 luni de zile.

