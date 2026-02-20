20 februarie , 2026

Ce dorință specială i-a îndeplinit Oana Roman fiicei sale, Isa, de ziua ei pe 21 februarie

Autor - Lavinia Ciofu
Oana Roman se pregătește de o zi specială. Fiica sa, Isa, își aniversează ziua de naștere mâine, 21 februarie, iar vedeta i-a îndeplinit cea mai mare dorință pentru a marca momentul.

Potrivit Spynews, Isa și-a dorit să petreacă noaptea dinaintea aniversării într-un loc pe care îl îndrăgește, pentru a se trezi acolo chiar de ziua ei. Oana Roman nu a stat pe gânduri și i-a îndeplinit cerința, demonstrând încă o dată că este o mamă model pentru fiica sa.

O dorință îndeplinită înainte de aniversare

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute personalități publice din România, reușind să rămână relevantă de-a lungul anilor. Deși căsnicia cu Marius Elisei s-a încheiat, din relația lor a rezultat fiica lor, Isa, pe care vedeta o consideră un mare câștig.

Influencerița a arătat din nou că este o mamă dedicată, alegând să nu o refuze pe fiica sa când aceasta i-a comunicat ce își dorește de ziua ei.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Isa

Recent, Oana Roman a vorbit și despre starea de sănătate a fiicei sale. Vedeta a dezvăluit că Isa se confruntă cu anumite probleme medicale care, în opinia sa, s-ar fi declanșat pe fond emoțional.

Din această cauză, copila urmează cu strictețe un plan alimentar special. Mama sa o însoțește periodic la medic pentru a se asigura că starea ei de sănătate este monitorizată corespunzător.

