Ce ar trebui să știți de WRS de la ”Te cunosc de undeva”?

Solistul care ne-a reprezenentat anul trecut la Eurovision și facw echipa cu Emilian la showul ”Te cunosc de undeva” de la Antena1 are și el un mic secret. Amdrei Ursu pe numele lui real este gata să-și lanseze și un prim album. Solistul a declarat în presa internațională că are o relație cu un bărbat, deci este gay, însă puțini dintre fanii lui știu că îi place să facă plajă gol în locații pustii, pe plaje nedescoperite încă. Însă fanii lui trebuie să știe că acesta își va lansa un album solo, primul din carieră lui.

“Fiesta’23” este o colecție de 10 piese, o călătorie care duce către cea mai apropiată plajă, locul preferat al artistului, unde soarele se pregătește să apună, pentru a lăsa culorile să se dezlănțuie. Instrumentalele pieselor reprezintă o combinație spectaculoasă între sound-uri clasice și noi latino, alături de tobe și chitare cu ritmuri palpitante, care îți vor aminti de febra muzicii anilor 2000 și te vor acompania în conturarea celor mai minunate amintiri.

“Fiesta’23” include colaborarea cu Gran Error pentru “I Like It” și piesa “One Family”, pe care deja o cunoașteți, alte 8 piese ce așteaptă să fie descoperite, un remix special “Llámame” și unicul cântec în limba română, „Simte-mă”, o colaborare cu DOMINO.

wrs este principalul compozitor al albumului, iar pentru producție a colaborat cu nume precum DOMINO, Alex Parker și Alexandru Turcu. Mai mult decât atât, fiecare piesă este însoțită de un visualiser special, toate disponibile pe YouTube, în care wrs oferă o serie de look-uri dramatice și inspiraționale.

,,După succesul <<Llámame>> și performance-urile live în fața oamenilor, la cele peste 50 de concerte pe care le-am susținut în Europa în ultimul an, am fost inspirat să scriu un album pe care lumea să danseze și prin care să se simtă atmosfera de festival, vara, libertatea și lipsa de griji. Am scris la acest album pe tot parcursul anului, încă de vara trecută. Fiecare piesă este inspirată atât din experiențele mele personale, cât și gândindu-mă la mesajul pe care vreau să-l transmit către fanii mei: să fie ei înșiși mereu! Albumul conține 10 piese și un remix pentru <<Llámame>>, fiecare având un sound inspirat din muzica de club a anilor 2000.” ne spune wrs.

wrs, unul dintre cei mai cameleonici artiști din industria muzicală din România, a reușit să depășească granițele muzicale, lansările sale fiind ascultate peste tot în lume odată cu participarea sa la Eurovision cu piesa „Llamame”. Spania, Germania, Turcia, Italia sau Statele Unite sunt doar câteva dintre teritoriile unde piesele sale sunt zilnic ascultate de zeci de mii de oameni. În 2022, artistul a lansat și primul său EP, „Mandala”, ce conține cinci piese, printre care și „Llamame”, piesă ce a fost două săptămâni No. 1 pe radio, fiind al doilea single ce se bucură de susținerea radiourilor din țară, după succesul avut cu „Amore”. În plus, wrs a primit, în 2022, premiul pentru Best Male, în cadrul Elle Media Awards, premiu ce subliniază parcursul său liniar în carieră. Unul dintre cele mai recente single-uri lansate, „Tu nu vrei”, de asemenea plin de vibrații spaniole, a fost foarte bine primit pe radioul din Bulgaria și a atins locul #6 în topul căutărilor pe Shazam din România, iar “Dale” a ajuns pe #8 în Shazam Bulgaria. Mai mult decât atât, ultima sa colaborare cu Gran Error pentru “I Like It” a fost primită bine atât de fanii artiștilor, cât și de radiouri.