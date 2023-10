Ce ar trebui sa stim despre semintele de in

Semintele de in au fost utilizate ca aliment traditional si remediu in culturile mediteraneene de ani de zile. Acum sunt populare pe intreg globul. Atat semintele de in, cat si uleiul obtinut din aceste seminte zdrobite nu inceteaza sa uimeasca cu proprietatile lor atat de benefice pentru sanatate.

De ce iau oamenii seminte de in?

Semintele de in si uleiul de in contin acid alfa-linoleic (ALA), un precursor al acizilor grasi omega-3. Desi nu s-au finalizat cercetari care sa arate clar impactul pe care il are consumul semintelor de in asupra riscului afectiunilor cardiace, exista dovezi clare conform carora semintele si uleiul ajuta cu succes la scaderea nivelului colesterolului.

Semintele de in, nu si uleiul, ajuta la reducerea simptomelor menopauzei. Cercetatorii au aratat ca doar 40 de grame de seminte consumate zilnic au acelasi efect cu terapia hormonala pentru reducerea simptomelor moderate ale menopauzei, cum ar bufeurile si transiratia nocturna. De asemenea, semintele pot ajuta la indepartarea constipatiei.

S-a demonstrat si ca semintele ajuta la imbunatatirea functiilor renale la persoanele care sufera de lupus. Daca suferiti de lupus, luati legatura cu medicul care va supravegheaza inainte de a lua orice supliment alimentar.

Ca si uleiul de peste, uleiul de in a fost studiat pentru scaderea trigliceridelor. Pentru a obtine efecte notabile, trebuie consumata o cantitate semnificativa de ulei, intre 38 si 60 de grame.

In continuare, semintele si uleiul de in sunt subiect de studiu pentru multe afectiuni, de la cancer pana la diabet sau osteoporoza. In momentul de fata, inca nu exista studii ajunse la final care sa certifice cum actioneaza in cazul respectvelor afectiuni.

Cum se poate obtine consuma in alimente?

Desi nu exista alte alimente care sa contina in in mod natural, acesta poate fi adaugat in alte alimente, cum ar fi cele de panificatie. Faina de in se gaseste in magazinele naturiste, iar uleiul poate fi adaugat in salate. Nu il tratati termic, pierzandu-si din calitati si din gust.

Care sunt riscurile consumului de seminte de in?

Efecte secundare – In doze normale, semintele si uleiul de in pot fi consumate fara probleme. Semintele contin fibre solubile, care pot cauza diaree, crampe, gaze si balonare. Cantitati mai mari de seminte, mai ales daca nu sunt luate cu suficiente lichide, pot cauza constipatie si, in cazuri exceptionale, obstructie intestinala.

Interactiuni – Daca luati medicamente sau alte suplimente alimentare in mod regulat, discutati cu medicul inainte de a incepe sa consumati seminte de in. Acestea ar putea bloca absorbtia anumitor substante. Intotdeauna luati medicamentele cu o ora inainte de a consuma semintele sau la doua ore dupa. Semintele si uleiul de in interactioneaza cu medicamente ca cele pentru subtierea sangelui, unele analgezice, tratamentele hormonale, medicamentele pentru tensiune arteriala, colesterol sau diabet.

Riscuri – Nu consumati semintele de in crude sau nedecorticate, putand fi otravitoare. Persoanele care au diabet, trigliceride marite, afectiune bipolara, probleme legate de sangerari, trebuie sa discute cu medicul inainte de a incepe sa consume seminte sau ulei de in in scop curativ. Cei cu probleme digestive si femeile afectiuni sensibile la hormoni (endometrioza, cancer la san, cancer uterin) nu ar trebui sa consume deloc seminte de in.

Tinand cont ca nu exista informatii care sa certifice siguranta consumului semintelor sau uleiului de in de catre copii sau gravide, este recomandat sa fie evitate.