Ce alimente trebuie sa tinem in frigider?

Dupa ce ati deschis un borcan, o cutie sau o sticla cu diverse alimente si nu ati consumat intreg continutul, prima idee e sa bagati ce a ramas la frigider. Dar nu toate alimentele se pastreaza mai bine la frigider decat la temperatura camerei. Alegerea corecta a metodei de pastrare a anumitor produse va ajuta sa economisiti bani, sa reduceti cantitatea de mancare irosita, dar si sa va feriti de boli.

Atunci cand vine vorba de mancare si pastrarea acesteia, doua criterii sunt extrem de importante: siguranta si gustul. Respectandu-le in aceasta ordine si considerand ca in frigider temperatura este de 4-8 grade Celsius, iar in camara 18-20 (22 in camera) informatiile despre cateva produse va pot ajuta sa va reorganizati spatiul de depozitare pentru alimente. Aceste informatii sunt general valabile doar daca producatorul nu specifica alte conditii de pastrare.

Mustar/ketchup – pot ramane la temperatura camerei pana la o luna. Pastrarea in frigider pe termen mai lung duce la pastrarea intensa a aromei. Fiind bogate in otet, care este un conservant natural, aceste alimente nu sunt usor perisabile.

Ulei vegetal – In general, producatorul recomanda pastrarea intr-un loc intunecat si racoros. Uleiul este stabil, nu se “strica”, insa poate rancezi daca sta la temperaturi ridicate, cum ar fi o bucatarie calduroasa, in care se gateste mult. Portionati uleiul si tineti la indemana sticle mici, de 500 ml, restul putand fi tinut in sticle mai mari sau in recipiente metalice. Uleiul poate fi pastrat si la frigider. Calitatile organoleptice nu se modifica, ci doar culoarea. Aceasta revine la nuanta obisnuita dupa incalzire.

Sosuri iuti – pot fi tinute la temperatura camerei. Continutul ridicat in otet le face neperisabile.

Sos de soia – Stabil la temperatura camerei pana la o luna. Poate fi pastrat si la frigider, pentru a pastra neschimbata aroma, pentru mai mult timp. Sosul Teriyaki trebuie pastrat la frigider, maxim o luna dupa desigilare.

Conserve de muraturi – se recomanda pastrarea in frigider dupa deschiderea borcanului, pentru a preveni inmuierea muraturilor.

Salsa – Sosul salsa trebuie pastrat in frigider dupa deschiderea borcanului; fiecare producator precizeaza termenul, in functie de conservantii folositi.

Unt – Fiind un produs lactat, se pastreaza in frigider. Puteti, uneori e chiar recomandat sa il scoateti cu cateva ore inainte de consum sau de gatit, dar pe termen mediu sau lung trebuie pastrat in frigider.

Parmezan si alte branzeturi – Fiind produse lactate, locul lor este in frigider. Chiar si la recere, unele culturi lactice continua sa lucreze. Daca isi schimba gustul sau se inmoaie, branza trebuie aruncata. Culturile necontrolate pot produce boli grave.

Gemuri – Dupa deschiderea borcanului, acestea se pastreaza in frigider. Chiar daca au cantitati mari de zahar, gemurile pot mucegai, dupa ce intra in contact cu sporii din aer.

Mezeluri – Acestea se pastreaza la frigider, indiferent daca au fost taiate sau nu. Taierea se face doar cu ajutorul unui cutit curat, pentru a nu fi contaminate cu bacterii de la alte alimente.

Usturoi – Usturoil sub forma de capatani poate fi pastrat si in camara sau la temperatura camerei, insa cel tocat sau curatat si pus in ulei sau apa se pastreaza la frigider, intr-un recipient inchis.

Unt de arahide – Cel neprocesat, care are doar un strat de ulei deasupra, se pastreaza in frigider. Untul care a fost procesat poate ramane la temperatura camerei.

Sirop de artar – Siropul 100% nu are ce cauta in frigider, insa este foarte scump si sunt putine magazine care il comercializeaza. Majoritatea produselor care se vand ca fiind sirop de artar au si alte ingrediente, printre care si un conservant, aceastea neavand nevoie de refrigerare. Cititi instructiunile producatorului.

Mierea de albine – Este un aliment stabil, mai ales daca este 100% natural. Poate ramane stabil ani de zile, daca este pastrat in borcane curate, inchise ermetic. Mierea nu trebuie tinuta in frigider deoarece se zahariseste si este mai greu de dozat. Pentru a fluidiza din nou mierea, asezati borcanul intr-un vas cu apa incalzita la 35 de grade Celsius si mestecati din cand in cand in borcan cu o lingura curata.

Otet (de vin alb sau rosu, orez, balsamic, de mere) – toate aceste versiuni ale acidului acetic nu au nevoie de refrigerare si majoritatea nu au termen de valabilitate.

Oua fierte tare – Pentru a putea fi pastrate cateva zile, ouale fierte tare trebuie introduse in frigider in maxim doua ore ore dupa ce au fost gatite. Din cauza stucturii poroase a cojii, continutul nu este protejat de spori.

Painea – O paine fara conservanti tinuta la temperatura camerei trebuie consumata in doua zile, apoi creste riscul de mucegaire. Painea mai poate fi pastrata inca doua zile prin refrigerare. Variantele de paine care contin conservanti pot fi tinute la temperatura camerei pana la o saptamana, fara riscul de a mucegai.

Un aliment care nu ar trebui niciodata sa ajunga in frigider, desi se practica pastrarea sa astfel este cafeaua. Boabele de cafea isi pastreaza cel mai bine aroma la temperatura camerei, iar umezeala din frigider are un impact negativ asupra gustului si al aromei.

Pentru a va feri de neplaceri, mai bine puneti alimentele in frigider, daca nu sunteti siguri cum se pastreaza. Chiar daca gustul se modifica usor, macar va fi un aliment pastrat in siguranta.