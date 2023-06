Ce a facut WRS după ce a castigat ”Te cunosc de undeva” cu Emilian

Solistul cu succes international se bucura in continuare de o super cariera si continua sa lanseze piese una dupa alta, mai ales ca are succes. Astfel ca urmatorul single al solistului se numeste “Ocean Eyes” si e o colaborare cu Monoir.

Cântecul sensibil al unei chitare clasice îți deschide drumul către un voiaj muzical și sentimental în același timp, instrumentalul continuând cu un mix între sunete chill Pop și vibe-uri orientale. Aceasta este “Ocean Eyes”. Prima colaborare dintre Monoir și wrs reprezintă dovada muzicală că nu trebuie să fii aproape de plajă pentru a simți briza îmbătătoare, căci oceanul se poate regăsi în ochii persoanei iubite.

“Ocean Eyes” a fost scrisă de wrs și Monoir. Producția a fost realizată, de asemenea, de Monoir. ,,Colaborarea cu wrs s-a întâmplat neplănuită în mod special. Am început să lucrăm și să intrăm în studio împreună și am realizat că avem o chimie și că stilurile noastre se pot îmbina într-un mod plăcut. Așa că din mai multe sesiuni am ajuns să facem piesa <<Ocean Eyes>>, ce are să fie acum prima noastră colaborare. Amândoi am reacționat plăcut la final și am decis să o pregătim și să o lansăm. Marea ne-a inspirat să mergem către direcția piesei, iar motivul ochilor albaștrii ale persoanei iubite nu avea cum să nu fie personificat mai bine decât prin culoarea percepută albastră a oceanului.” ne spune Monoir.

,,Mă bucur foarte tare că am reușit să fac un feat cu Monoir, pentru că îl urmăresc de mulți ani și-mi place mult sound-ul lui. Avem în comun afinitatea către muzica cu influențe etnice și după cum era de așteptat, chimia dintre stilurile noastre s-a îmbinat perfect. Am scris <<Ocean Eyes>> în mai puțin de două ore, fiind foarte ușor să lucrăm împreună, intuind reciproc următorul pas în procesul de creație. Am ascultat piesa în mașină imediat după ce am terminat sesiunea și în ciuda faptului că era martie, am simțit într-o secundă că sunt pe plajă și mă bucur de vară și asta sper să simtă toată lumea.” ne spune wrs.