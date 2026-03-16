Lisabona este orașul celor șapte coline și al priveliștilor de neuitat, numite miradouros. Cele mai bune cazări de tip Airbnb din capitala Portugaliei oferă exact asta, o terasă sau un balcon privat de unde poți admira orașul și estuarul râului Tajo, fie la cafeaua de dimineață, fie la un aperitiv la apus. Prețurile, e drept, variază de la 183 de dolari la peste 600 de dolari pe noapte.

Apartamente cu grădini și piscine private

Pentru cei care preferă spațiul exterior generos, o opțiune este „Historical Cottage” din Alto de Santo Amaro. De la 401 dolari pe noapte, această casă istorică de lux, cu un dormitor și 2,5 băi, vine cu o zonă privată exterioară extinsă și vedere la râul Tajo. Iar dacă o piscină privată încălzită sună tentant (o raritate în mijlocul orașului), un apartament de lux situat între Alfama și Graça oferă exact acest lucru. Pe lângă piscină, proprietatea cu două dormitoare mai are o grădină pitorească și aer condiționat în toate camerele. Mai aproape de punctele turistice, în Alfama, se găsește și „Historical Center With Garden”, un apartament cu un dormitor și o grădină-terasă mobilată cu masă și șezlonguri.

Terasă cu vedere? O obligație în Lisabona

V-ați imaginat vreodată cum ar fi să vă beți cafeaua deasupra acoperișurilor roșii din Alfama? Un penthouse de lux numit sugestiv „Incredible View” promite exact asta, la un preț pe măsură, de la 606 dolari pe noapte. Are două dormitoare, două băi și terase panoramice, iar salteaua este cu spumă de memorie pentru un somn odihnitor.

Opțiunile nu se opresc aici.

Tot în Alfama, apartamentul „Amazing Terraces” nu are una, ci două terase private cu vedere spre Biserica Panteonului și, pe bune, chiar și un duș exterior. În cartierul Graça, cocoțat pe una dintre cele șapte coline, apartamentul „Views of Graça” oferă panorame incredibile de pe terasa sa privată. O altă proprietate din aceeași zonă, „Magnificent View”, se laudă cu o terasă comună pe acoperișul clădirii, cu o vedere de aproape 360 de grade. Si în Intendente, „Holiday Rooftop Lisboa”, aflat la ultimul etaj al unei clădiri din anii ’60, are lift și o terasă privată, completată de ferestre din podea până în tavan.

Design și istorie în inima orașului

Dincolo de priveliști, multe apartamente impresionează prin design și detalii originale. Hai să vedem câteva exemple. În Baixa-Chiado, la ultimul etaj al unei clădiri din secolul al XVIII-lea, se află „Under a Wooden Sky”. Renovarea spațiului a fost condusă de studioul de design CASCA, care a păstrat detaliile originale, precum tavanele înalte din lemn și pereții din stuc de calcar. Mobilierul a fost creat exclusiv pentru această locuință.

Pentru o experiență autentică, „Azulejos Dreaming” din Santa Catarina, cu prețuri de la 189 de dolari pe noapte, este ideal pentru cupluri. Interiorul combină plăcile de faianță azulejos cu grinzile de lemn și oalele de cupru din bucătărie. Nu departe, în Baixa, „O Jardim Apartment”, proiectat de arhitectul José Adrião, se află într-o clădire din secolul al XIX-lea și are balcoane pentru a te bucura de aerul proaspăt al după-amiezii. Dar dacă preferați un stil mai elegant și modern, există opțiuni. Un duplex de colț situat la ultimul etaj în cartierul istoric Baixa, „Luxury Duplex”, se află la câțiva pași de Praça do Comércio și TimeOut Market.

Farmecul ascuns din Alfama

Poate una dintre cele mai interesante proprietăți este „Private Slice of Alfama”, cu prețuri de la 183 de dolari pe noapte. Accesibilă printr-o alee de lângă Igreja de São Miguele, casa este înconjurată de străduțe înguste, pline de taverne și magazine.

Apartamentul este proiectat în jurul unui patio central privat, la care se ajunge prin patru uși separate, creând o legătură fluidă între interior și exterior. Detaliul care a cucerit mulți oaspeți este cada mare, cu vedere directă la florile de bougainvillea care înfloresc afară.