Caz închis după 33 de ani. 4 bărbați acuzați pe nedrept de o crimă cvadruplă, la un pas de reabilitare

Un judecător din Texas urmează să decidă, joi, declararea oficială a nevinovăției pentru patru bărbați acuzați pe nedrept de o crimă cvadruplă comisă în 1991 în Austin. Unul dintre ei a fost chiar condamnat la moarte pentru uciderea a patru adolescente, într-un caz care a bântuit orașul timp de decenii, conform Cbsnews.

O decizie de exonerare ar închide un capitol sumbru pentru bărbați și familiile lor. Anul trecut, detectivii de la cazuri nerezolvate au anunțat că au legat crimele de un suspect care a murit în 1999, în timpul unui conflict cu poliția din Missouri. Potrivit Cbsnews, la audierea de joi sunt așteptați să participe doi dintre cei patru suspecți inițiali, Michael Scott și Forrest Welborn. Robert Springsteen, condamnat inițial la moarte, nu va fi prezent, iar Maurice Pierce a murit în 2010.

Ce înseamnă declararea nevinovăției

Procurorul districtual din comitatul Travis, José Garza, a subliniat lunga așteptare a bărbaților. „Au trecut peste douăzeci și cinci de ani de când cei patru bărbați acuzați pe nedrept așteaptă ca sistemul de justiție penală să le reabiliteze numele”, a declarat acesta la programarea audierii.

O astfel de declarație de „nevinovăție reală” este un pas cheie pentru ca bărbații și familiile lor să poată solicita despăgubiri financiare pentru anii petrecuți în închisoare. Sam Bassett, un avocat specializat în drept penal din Austin, a explicat pentru postul afiliat CBS, KEYE-TV, că o astfel de decizie este foarte rară. „Cu siguranță nu este fără precedent, dar este vorba de un procent foarte mic de persoane condamnate”, a spus Bassett.

O crimă care a șocat Austinul

În 1991, Amy Ayers (13 ani), Eliza Thomas (17 ani) și surorile Jennifer (17 ani) și Sarah Harbison (15 ani) au fost legate, primind căluș în gură și împușcate în cap într-un magazin de iaurt unde lucrau două dintre ele. Anchetatorii au descoperit că cel puțin una dintre victime fusese agresată sexual, iar magazinul a fost incendiat pentru a distruge posibilele probe.

John Jones, primul investigator al cazului, a descris scena crimei. „Era fum și funingine pe fiecare suprafață, ceea ce a făcut prelevarea amprentelor destul de dificilă”, a declarat el pentru „48 Hours”.

Condamnări bazate pe mărturii smulse cu forța

Anchetatorii au urmărit mii de piste și mai multe mărturisiri false înainte ca cei patru bărbați să fie arestați la sfârșitul anului 1999. Springsteen și Scott au fost condamnați în principal pe baza unor mărturisiri despre care au insistat că le-au fost smulse de poliție. Ambele condamnări au fost anulate la mijlocul anilor 2000.

Welborn a fost acuzat, dar nu a fost niciodată judecat, după ce două mari jurii au refuzat să îl pună sub acuzare. Pierce a petrecut trei ani în închisoare înainte ca acuzațiile să fie retrase. Procurorii au vrut să îi rejudece pe Springsteen și Scott, dar în 2009 un judecător a dispus respingerea acuzațiilor, după ce noi teste ADN, indisponibile în 1991, au relevat un alt suspect de sex masculin.

Noul suspect, un criminal în serie mort în 1999

Cazul a intrat într-un con de umbră până când un serial documentar HBO a readus crima în atenția publică. În septembrie anul trecut, anchetatorii au anunțat că noi probe, alături de reexaminarea celor vechi, indică spre Robert Eugene Brashers ca fiind criminalul. Brashers a fost un criminal în serie și violator, autor a cel puțin trei crime între 1990 și 1998 în Carolina de Sud și Missouri.

Legătura cu cazul din Austin a fost făcută atunci când o probă ADN prelevată de sub unghia victimei Amy Ayers s-a potrivit cu ADN-ul lui Brashers dintr-o crimă comisă în 1990 în Carolina de Sud. Anchetatorii au mai descoperit că Brashers fusese arestat la un punct de frontieră lângă El Paso la două zile după crimele din magazinul de iaurt. În mașina sa furată se afla un pistol de același calibru cu cel folosit pentru a ucide una dintre fete. Poliția a observat și similitudini în modul de operare: victimele erau legate cu propriile haine, agresate sexual, iar unele locuri ale crimei erau incendiate. Brashers a murit în ianuarie 1999, când s-a sinucis în timpul unui conflict de ore întregi cu poliția la un motel din Kennett, Missouri.