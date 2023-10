Cate dulciuri poate manca un copil?

Pe toate! Acesta ar fi raspunsul oricarui pusti aflat in fata unui munte de „bunatati”, majoritatea cu zahar rafinat.

Fiecare organism are alte limite ale tolerantei, insa parintii sunt cei care trebuie sa ii invete pe copii sa isi impuna singuri limite si sa le si respecte.

Mai ales de Craciun, dar si de Pasti sau alte sarbatori, camerele de garda ale spitalelor de copii sunt pline de micuti care acuza dureri la nivelul pieptului, abdomenului, stare generala proasta, diaree, greata, voma. Cea mai mare parte dintre pacienti sunt copilasi care au abuzat de diverse alimente, dar mai ales de dulciuri.

Si acestea sunt doar efectele imediate ale consumului excesiv. Cariile dentare, diabetul si obezitatea sunt dusmani si mai de temut.

Din cauza neatentiei parintilor, din cauza rudelor si prietenilor care vin „cu ceva bun”, din cauza ideii preconcepute ca de sarbatori te poti ghiftui fara urmari, copilasii cedeaza bomboanelor frumos impachetate, tentatiei ciocolatei si a prajiturilor, fie ele si de casa.

Pediatrii au parerile impartite atat in privinta cantitatii maxime de zahar pe care o poate consuma un copil, cat si in privinta varstei de la care se poate acesta introduce in alimentatie. Dar cu totii sunt de acord ca zaharul, in special cel rafinat, trebuie limitat. Si interzis copiilor sub doi ani.

„Ceva bun” nu inseamna neaparat ceva dulce sau ceva indulcit. Un fruct care nu este consumat in mod normal, un smoothie, un iaurt cu seminte si nuci facut in casa, biscuiti integrali cu fructe uscate, bomboane din pasta de curmale cu nuci, toate sunt alternative sanatoase la produsele care se gasesc in comert.

Dulcele cerut de copil nu trebuie servit ca desert dupa masa, din cauza timpilor diferiti de digestie. Acesta poate constitui o gustare, servita la doua sau trei ore dupa o masa principala, nu imediat (zaharul continut de dulciuri fermenteaza pana cand alimentele sunt digerate, stomacul fiind ocupat in acest timp).

Exista copii care cer bomboane, desi nu au mai mancat niciodata. Puteti asocia termenul cu diverse fructe uscate, pentru a nu interzice bomboanele. Coacaze, caise, goji, curmale, prune, merisoare, agrise, toate sunt alternative sanatoase si nutritive pentru bomboane. Atentie, trebuie sa fie uscate, nu confiate, si nu trebuie consumate in cantitati prea mari din doua motive: contin cantitati ridicate de glucide si au efect laxativ.

Ca si alternativa a zaharului alb pentru a indulci diverse preparate exista mai multe optiuni. Extract brut din trestie de zahar, miere de albine, sirop de agave, sirop de artar.