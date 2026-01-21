Cătălin Vișănescu, ex-ul lui Betty Salam, iubește din nou – imagini din Spania cu noua iubită

Cătălin Vișănescu iubește din nou. Gata. Capitolul Betty Salam s-a închis, iar fostul ei soț a ieșit din umbră. Primele poze cu noua iubită, direct dintr-o vacanță romantică, au explodat pe internet și au încins spiritele.

Au trecut doar câteva luni de la divorțul acela mediatizat. Acum, Cătălin Vișănescu pare să-și fi regăsit fericirea. Spynews scrie că afaceristul a ales Sevilla, o destinație de vis, ca să se afișeze cu noua parteneră și să pună, în sfârșit, capăt bârfelor care circulau de vreo două luni.

Vacanță romantică în Sevilla. Cine este femeia misterioasă?

Chiar el a postat totul. Fără ocolișuri. Pe contul lui de social media, Cătălin a urcat o serie de poze care spun totul, imagini ce par rupte dintr-un film, cu ei doi plimbându-se pe străzile din Spania, ținându-se de mână. Fanii au văzut imediat gesturile pline de tandrețe.

Misterul rămâne.

Surprinzător sau nu, Cătălin a avut grijă să-i protejeze identitatea. Chipul ei? Nu se vede clar în nicio poză. Această decizie, evident, a stârnit și mai multă curiozitate. Deși a fost discret cu numele ei, fericirea lui e clară ca lumina zilei, iar prietenii și fanii i-au confirmat-o imediat.

Răsturnare de situație după divorț. Și Betty Salam și-a refăcut viața

Despărțirea lor a fost rapidă. La fel și regăsirea fericirii. Pentru amândoi. Fiica lui Florin Salam nu a stat deloc pe gânduri și, la scurt timp după divorț, s-a afișat cu noul iubit, Roberto Tudor, cu care trăiește o poveste de dragoste pe repede-înainte.

Nimeni nu a pierdut timpul.

Betty și Roberto și-au expus relația fără rețineri, umplând internetul de poze și clipuri. Viteza asta cu care ambii foști soți și-au găsit pe altcineva a devenit, normal, un subiect fierbinte de discuție online.

Reacții în lanț pe internet. Fanii, împărțiți între felicitări și critici

Când Cătălin s-a afișat cu noua iubită, internetul a reacționat imediat. Majoritatea l-au primit bine. Comentariile au curs gârlă, pline de felicitări. „Să fiți fericiți!”, „Meriți tot ce e mai bun!”, sunt doar două exemple, unele venind chiar de la prieteni apropiați.

La Betty, altă poveste. Ea s-a lovit și de un val de critici. Unii fani au taxat-o imediat: de ce nu mai postează la fel de des poze cu Matthias, fiul ei și al lui Cătălin, de când are iubit nou? Artista a trebuit să dea explicații, spunând că una e viața de familie, alta e ce arăți publicului.

Tată devotat, dincolo de noua poveste de dragoste

Noua idilă nu l-a făcut să uite de rolul de tată. Nicidecum. Cătălin Vișănescu rămâne dedicat fiului său. În decembrie, fix înainte să apară zvonurile despre o nouă relație, a fost la Disneyland. Doar el și Matthias. Așa a arătat tuturor că legătura lor e la fel de solidă, chiar și după divorțul de Betty. Se pare că reușește să le împace pe amândouă.