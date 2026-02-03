Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: ceasul Richard Mille de 2 milioane de lire, furat în Mayfair

Joi seară, Berkeley Square, Londra. Ora 23:50. Cătălin Botezatu mergea prin Mayfair când un bărbat l-a atacat. Prada? Un ceas Richard Mille. Valoare estimată: 2 milioane de lire sterline, relatează Dailymail.

Daily Mail a publicat detaliile. Designerul român, cel care a lucrat cu Versace și creează ținute pentru vedete de la Hollywood, avea 59 de ani și se afla într-una dintre cele mai exclusiviste zone din capitala britanică. Younes Djoudim, 33 de ani, din Slough, Berkshire, a fost arestat și acuzat de furt. Sâmbătă l-au dus în fața magistraților de la Westminster. A rămas în custodie.

Ce face acest ceas atât de special

Richard Mille nu e pentru oricine. E obsesia miliardarilor, a celor care vor să poarte la mână ceva ce 99% din oameni n-o să vadă niciodată în viața reală.

Ceasul lui Botezatu? Probabil din seria Sapphire. Fiecare bucată e sculptată manual dintr-un bloc de cristal de safir, proces care durează sute de ore. Există doar patru modele în toată seria: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05. Atât. Cine mai are așa ceva? Rafael Nadal. Charles Leclerc, pilotul de Formula 1. Jay Z deține un RM 056 Blueprint, versiune prototip, tot de 2 milioane. Ironia e că tocmai pentru că sunt atât de vizibile, devin ținte perfecte pentru hoți.

Designerul care a cucerit Hollywood-ul

Botezatu și-a ridicat imperiul de la zero, începând cu anii ’90 când a fondat casa de modă Delphi și a deschis primul butic în România.

A studiat alături de Gianni Versace. Chiar așa, legendarul creator italian i-a fost mentor. Azi creează pentru Vogue, colaborează cu Versace, îmbracă vedete precum Vanessa Williams. Nu se limitează la haine: parfumuri, bijuterii, accesorii. În 2000 a obținut permisiunea de a organiza o ședință foto în perimetrul unor situri antice. Primul designer din lume cu acest privilegiu.

Mayfair, paradisul hoților de lux

Berkeley Square are două fețe. Ziua? Eleganță, magazine scumpe, turiști cu bani. Noaptea se transformă în teritoriu de vânătoare pentru bande care știu exact ce caută.

Ceasuri. Mașini. Haine de firmă. Totul se întâmplă în câteva secunde. Victimele sunt alese cu grijă, iar zona atrage fix profilul căutat de infractori: oameni de afaceri, celebrități, turiști bogați. Poliția metropolitană din Londra a fost contactată pentru detalii suplimentare. Până la momentul publicării, niciun răspuns oficial.

Ce urmează în acest caz

Djoudim rămâne în arest. Procesul va arăta dacă a acționat singur sau face parte dintr-o rețea organizată. Ceasul? Nicăieri deocamdată.

Pentru Botezatu, pierderea e mai mult decât financiară. Un Richard Mille din seria Sapphire nu e ceva ce cumperi pur și simplu dacă ai banii. Lista de așteptare se întinde pe ani, iar unele piese nici măcar nu mai ajung pe piață. Designerul român n-a făcut declarații publice despre incident. Poate că tăcerea spune totul.