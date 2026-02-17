Cât economisești lunar dacă alegi doar mărci proprii. Comparație pe 10 produse de bază

Peste jumătate dintre consumatori aleg deja produsele marcă proprie ale magazinelor, fie în mod predominant (32%), fie chiar exclusiv (21%). Cifra, dintr-un studiu recent al companiei de consultanță Simon-Kucher, arată o schimbare radicală de mentalitate. Nu mai vorbim de un compromis, ci de o alegere conștientă, dictată de un context economic în care datoria publică a depășit praguri de alertă, iar prețurile la raft continuă să pună presiune pe bugetul familiei.

Prețul, rege absolut. Dar nu pentru mult timp?

Să fim direcți: prețul rămâne principalul motor al deciziei. Între 55% și 66% dintre cumpărătorii europeni spun că prețul a devenit și mai important pentru ei în ultimul an. România nu face excepție, mai ales într-un climat economic tensionat, cu discuții aprinse despre PNRR și finanțe publice, conform datelor oficiale. Mărcile proprii, prin definiție mai ieftine, au câștigat teren masiv pe fondul acestei sensibilități la preț. Ele elimină costurile uriașe de marketing și distribuție pe care le au brandurile mari, iar economia se reflectă direct la casă.

Doar că povestea nu se mai oprește aici. A apărut un nou factor în ecuație: calitatea. Un studiu recent arată că, deși prețul contează, consumatorii au început să se obișnuiască cu noile niveluri de prețuri și acum cer mai mult pentru banii lor. Aproximativ 34% dintre respondenți acordă o importanță mai mare calității produselor decât în anul precedent. Eticheta de „ieftin și prost”, care a însoțit mult timp mărcile proprii, a început să se șteargă. Retailerii au înțeles că nu pot concura doar la preț și au investit masiv în rețete, ambalaje și standarde de producție. Consumatorul de azi nu mai caută doar cel mai mic preț, ci cel mai bun raport calitate-preț.

Unde se simte diferența în coșul de cumpărături

Deși o cifră exactă a economiei lunare variază enorm în funcție de obiceiurile de consum, analiza categoriilor de produse arată clar unde se adună leii la final de lună. Mărcile proprii au cea mai mare rată de adopție și, implicit, generează cele mai mari economii, în coșul de bază, cel de zi cu zi. Aici vorbim despre 10 tipuri de produse esențiale:

Lactate: lapte, iaurt, brânzeturi proaspete. Produse de panificație și făinoase: pâine ambalată, făină, mălai, paste. Produse uscate: orez, fasole, conserve de legume. Ulei și zahăr. Congelate: legume, cartofi prăjiți, pește. Produse proaspete ambalate: carne de pui, carne tocată. Mezeluri de bază: parizer, crenvurști, salamuri feliate. Produse de curățenie: detergent de vase, soluții de suprafețe. Hârtie și produse de igienă: hârtie igienică, șervețele. Băuturi răcoritoare: sucuri carbogazoase și plate sub marca magazinului.

Studiul Simon-Kucher confirmă că ratele de adopție cele mai mari sunt exact în aceste zone: lactate, produse uscate, congelate și produse proaspete. La polul opus, categoriile unde brandul încă are un cuvânt greu de spus și unde mărcile proprii au o cotă de piață mai mică sunt băuturile alcoolice și produsele pentru copii mici. Aici, încrederea în marcă și calitatea percepută primează în fața prețului.

Bătălia din spatele raftului: calitate și sustenabilitate

Marii retaileri nu se mai mulțumesc să ofere doar o alternativă ieftină. Acum, ei construiesc game întregi sub umbrela mărcii proprii, acoperind toate segmentele de preț și calitate. Există marca proprie „economică”, cea „standard” (comparabilă cu brandurile cunoscute) și chiar game „premium”, care intră în competiție directă cu produsele de top. Această strategie, numită managementul categoriei, le permite să răspundă nevoilor unui public mult mai larg.

Un alt câmp de luptă, mai recent, este sustenabilitatea. Aproape 28% dintre consumatori spun că acest criteriu a devenit mai important în decizia de cumpărare. Ambalaje reciclabile, ingrediente din surse locale sau certificări bio încep să apară și pe etichetele mărcilor proprii. Totuși, aici piața este divizată. Aproape 20% dintre cumpărători declară, dimpotrivă, că sustenabilitatea a devenit mai puțin importantă pentru ei, fiind eclipsată de grija imediată a prețului. Provocarea pentru retaileri este să echilibreze aceste cerințe, oferind opțiuni sustenabile care nu penalizează drastic prețul final.

Ce urmează pentru mărcile proprii

Creșterea nu se va opri aici. Producătorii de mărci proprii devin tot mai agili, optimizându-și lanțurile de aprovizionare pentru a răspunde rapid cererii magazinelor și consumatorilor. Parteneriatele strânse cu retailerii le asigură spațiu la raft și vizibilitate. Viitorul pare să fie al unui portofoliu diversificat, în care consumatorul poate alege, sub aceeași marcă a magazinului, un produs de bază, foarte ieftin, sau unul premium, cu ingrediente speciale.

Pentru consumatorul român, prins între inflație și dorința de a nu sacrifica total calitatea vieții, mărcile proprii au devenit un instrument esențial de management al bugetului. Trecerea de la o soluție de avarie la o primă opțiune inteligentă este deja un fapt împlinit. Iar competiția tot mai acerbă dintre retaileri pe acest segment nu poate decât să aducă beneficii în coșul de cumpărături: prețuri competitive și o calitate în continuă creștere.