Cât de multe etaje de scări ar trebui să urci în fiecare zi pentru a-ți îmbunătăți sănătatea

Urcatul scărilor poate fi una dintre cele mai simple metode de a avea grijă de sănătatea inimii. Mulți oameni caută modalități ușoare de a face mișcare, iar scările sunt la îndemâna tuturor, fie că ești acasă, la serviciu sau într-un spațiu public. Studiile recente arată că urcatul a cinci etaje de scări pe zi are efecte comparabile cu recomandarea populară de a face 10.000 de pași zilnic, aducând beneficii importante pentru sănătate.

Beneficiile urcatului scărilor pentru inimă Un studiu realizat de Universitatea Tulane din Statele Unite a demonstrat că urcatul a cel puțin 50 de trepte pe zi poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu 20%. Acest efect pozitiv se observă chiar și la persoanele care nu au factori de risc evidenți, cum ar fi o dietă nesănătoasă sau vârsta înaintată. Bolile de inimă reprezintă principala cauză de deces în SUA, fiind responsabile pentru unul din trei decese

O analiză din Marea Britanie arată că urcatul scărilor în mod regulat reduce riscul de deces cauzat de boli cardiace cu 39%

Adulților li se recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână „Am fost surprinsă că o activitate atât de simplă poate reduce mortalitatea generală", a declarat dr. Sophie Paddock de la Universitatea East Anglia. Pe lângă beneficiile pentru inimă, urcatul scărilor ajută la arderea caloriilor și la întărirea mușchilor picioarelor, fiind o activitate accesibilă și eficientă pentru majoritatea persoanelor.

De ce urcatul scărilor este mai accesibil decât alergatul Potrivit antrenoarei Meghan Kennihan, urcatul scărilor pune mai puțină presiune pe articulații decât alergatul. „Atunci când alergi, greutatea corpului se transferă prin picioare și articulații la fiecare pas, însă la urcatul scărilor, picioarele sunt mereu în contact cu treptele, iar impactul asupra articulațiilor este mult mai redus", explică ea. Un alt avantaj este că urcatul scărilor crește ritmul cardiac și consumul de calorii mult mai rapid decât folosirea liftului. Conform Chase Brexton Health Care, urcatul scărilor arde de șapte ori mai multe calorii decât mersul cu liftul. Schimbările din corp după urcatul scărilor Dr. Manish Parikh, cardiolog la NewYork-Presbyterian Hospital, spune: „Ritmul cardiac crește, circulația se îmbunătățește, iar mușchii picioarelor devin mai puternici". Aceste beneficii pot apărea după doar una sau două luni de urcat scările zilnic. Mulți oameni consideră această activitate o opțiune mai ușoară pentru a începe să facă mișcare, mai ales dacă nu au un program de sport regulat.

Statistici despre activitatea fizică și impactul scărilor Estimările arată că în următorii 30 de ani, 60% dintre americani ar putea fi afectați de boli cardiovasculare. În România, doar aproximativ 35% dintre adulți declară că fac sport în mod regulat. Recomandarea oficială este de cel puțin 150 de minute de activitate fizică pe săptămână

Sub jumătate dintre persoanele de peste 50 de ani ating acest nivel de activitate

Urcatul scărilor este o soluție simplă pentru cei care nu fac sport frecvent Dr. Suzanne Steinbaum, cardiolog și purtător de cuvânt al Asociației Americane a Inimii, afirmă: „Scările ne provoacă fizic, iar folosirea lor regulată ne crește rezistența și forța pentru alte tipuri de exerciții”. Integrarea urcatului scărilor în rutina zilnică poate fi un prim pas pentru cei care nu obișnuiesc să facă mișcare, ajutând la creșterea rezistenței și la îmbunătățirea sănătății generale.

Obiceiuri simple pentru o viață mai sănătoasă Tehnologia și stilul de viață modern favorizează sedentarismul, iar găsirea unor modalități simple de a face mișcare este din ce în ce mai importantă. Urcatul scărilor rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru a introduce activitatea fizică în viața de zi cu zi. Chiar și o decizie aparent minoră, cum ar fi să alegi scările în locul liftului la birou sau acasă, poate aduce beneficii semnificative în timp. Pentru milioane de oameni, această schimbare poate face diferența pentru sănătatea inimii și a întregului organism.

