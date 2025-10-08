Cât de grav poate deveni sindromul de tunel carpian dacă nu acționezi la timp?

O simplă furnicătură la degete poate duce la pierderea permanentă a funcției mâinii dacă nu acorzi atenție semnalelor transmise de corp.

Cum apar primele semne și de ce nu trebuie ignorate

Ți s-a întâmplat să simți amorțeală la mână dimineața sau să ai degetele „înțepate” după o zi lungă de lucru la calculator? Nu este mereu vorba doar de oboseală. Sindromul de tunel carpian nu apare brusc, dar progresează încet și sigur. Momentul în care alegi să te adresezi unui specialist poate face diferența.

Totul începe atunci când nervul median, care controlează sensibilitatea și mișcările mâinii, este comprimat într-un spațiu îngust la încheietura mâinii. Acest spațiu, numit tunel carpian, nu se lărgește de la sine. Dimpotrivă, fiecare mișcare repetată a mâinii poate agrava problema.

Folosești calculatorul multe ore pe zi? Verifică poziția mâinilor.

Lucrezi manual sau în producție? Pauzele regulate sunt esențiale.

Ai diabet sau afecțiuni hormonale? Riscul crește.

O greșeală frecventă este să amâni vizita la medic până când durerea devine greu de suportat. Din păcate, în acel moment nervul poate fi deja afectat ireversibil.

De la furnicături la operație: cum evoluează dacă ignori simptomele

La început, simptomele apar pe timpul nopții sau când mâna este în repaus: degetele furnică, palma amorțește, uneori durerea urcă până la umăr. Mulți observă că ceva nu este în regulă doar când nu mai pot ține un obiect sau le scapă telefonul din mână.

Ce se întâmplă dacă nu iei măsuri? Nervul median nu mai primește oxigen și nutrienți suficienți, iar celulele nervoase încep să se deterioreze. Leziunile care apar nu se vindecă de la sine.

Trei etape importante ale evoluției

În stadiul inițial, simptomele dispar după ce îți miști mâna. În faza moderată, furnicăturile devin zilnice, iar obiectele scapă mai ușor din mână. În stadiul avansat, mușchii palmei se atrofiază vizibil, iar forța scade considerabil.

Procesul poate dura ani sau, în anumite cazuri, se poate accelera în câteva luni, în funcție de cât de mult suprasoliciți mâna și de prezența altor factori de risc.

În lipsa tratamentului, pot apărea complicații precum pierderea permanentă a sensibilității la degete, atrofia mușchilor din palmă și limitarea mișcărilor fine. În unele cazuri, este necesară intervenția chirurgicală pentru decompresia nervului.

Ce poți face pentru a opri agravarea simptomelor

Partea bună este că există soluții eficiente, mai ales dacă acționezi la timp. În majoritatea cazurilor depistate devreme, tratamentul conservator funcționează foarte bine.

Purtarea unei orteze pe timpul nopții

Exerciții de întindere și flexibilitate pentru mâini

Modificarea posturii și a ergonomiei la locul de muncă

Administrarea de antiinflamatoare locale sau infiltrații cu corticosteroizi

Intervenția chirurgicală este necesară doar atunci când simptomele persistă și nervul este deja afectat. Operația durează de obicei puțin, iar recuperarea poate fi rapidă dacă urmezi recomandările medicului.

Este important să știi că, după operație, nervul se poate reface în câteva luni, însă dacă leziunile au fost severe, unele simptome pot persista.

Cum poți preveni apariția sindromului de tunel carpian

Medicii recomandă prevenția, deoarece este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Măsurile sunt simple și pot fi aplicate de oricine.

Verifică mereu poziția mâinii atunci când lucrezi la birou. Mâna trebuie să fie dreaptă, în linie cu antebrațul, fără să fie îndoită mult timp. Dacă folosești des mouse-ul sau tastatura, poți folosi suporturi ergonomice pentru a reduce presiunea.

Fă pauze scurte de cinci minute la fiecare oră de lucru. Acestea pot include mișcări simple ale degetelor sau rotiri ale încheieturii.

Cel mai important sfat este să nu aștepți apariția durerii. Dacă simți amorțeală sau furnicături în mână mai mult de trei zile, mergi la medic. Un test de conducere nervoasă poate confirma rapid diagnosticul.

Ce poți aștepta pe termen lung

Cu un diagnostic pus la timp și tratament adecvat, majoritatea pacienților revin la activitățile normale în câteva luni. Chiar și după operație, recuperarea completă este posibilă dacă intervenția a avut loc la momentul potrivit.

Dacă alegi să ignori simptomele, pot apărea probleme permanente, precum pierderea sensibilității la degete, dificultăți la realizarea unor activități simple sau dureri cronice.

Este important să acorzi atenție oricărei modificări apărute la nivelul mâinii. Cu cât intervii mai devreme, cu atât cresc șansele unei recuperări complete și rapide.