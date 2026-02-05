Cât costă o nuntă cu Vlăduța Lupău: Tarife de până la 15.000 de euro pentru 2026

Vlăduța Lupău are onorariul la vedere. Fără ocolișuri. Cine o vrea la nuntă în 2026 trebuie să știe că tarifele sunt pe măsura faimei sale, iar sumele nu sunt de ici, de colo.

Un eveniment complet cu artista pe scenă costă. Mult. Conform informațiilor apărute în Cancan, mirii trebuie să pregătească între 10.000 și 15.000 de euro pentru un show întreg. Prețul nu reflectă doar numele, ci promisiunea unui spectacol care să transforme nunta într-o amintire de neuitat.

Pachetul de 15.000 de euro: De la orchestră la show-ul de pe ringul de dans

Dar ce înseamnă, de fapt, suma asta? Nu plătești doar pentru prezența Vlăduței Lupău. Nicidecum. Pachetul e gândit să fie complet, fără bătăi de cap pentru miri. Primești întreaga orchestră, un punct de bază pentru un show live ca la carte, la care se adaugă un sistem de sonorizare de top. Muzica trebuie să se audă perfect pentru toată lumea.

Programul artistic are o logică simplă: ringul de dans nu trebuie să se golească. Niciodată. Asta e ținta. Pentru a reuși, spectacolul e împărțit în trei sau patru reprize, fiecare de 45-60 de minute. Astfel, se alternează momentele de energie maximă cu pauze necesare, o strategie care ține atmosfera încinsă de la început până la sfârșit, fără să sufoce invitații.

De la scenă la plajele din Maldive: Viața de familie, departe de reflectoare

Când se sting reflectoarele, Vlăduța Lupău e mamă și soție. E căsătorită cu Adrian Rus și au împreună doi copii. Între concerte, timpul e pentru ei. Dovada? Recent, toți patru au fugit de agitație direct în Maldive. Locul perfect să-și încarce bateriile.

A fost o vacanță altfel. Fără program, fără haine de gală. Au lăsat totul deoparte și au stat pur și simplu împreună. Copiii s-au zbenguit pe nisip, iar părinții s-au bucurat de liniște. Atât. Au mâncat direct pe plajă, fără pretenții. O pauză reală de la nebunia de zi cu zi.

O vacanță plănuită în 4 zile: „Ne-a fost puțin frică”

Surprinzător sau nu, totul s-a decis spontan. Pe ultima sută de metri. „Am plănuit această vacanță cu 4 zile înainte și cred ca a fost cea mai bună decizie! Ne conectăm și stăm împreună fără nicio preocupare și fără nicio grija”, a povestit Vlăduța. Artista a mărturisit însă că a avut și emoții. O călătorie atât de lungă, pentru prima oară doar ei patru, a venit cu o oarecare teamă.

Frica era reală. „Drept va zic, ca ne-a fost puțin frică, pentru că venim așa departe, doar noi 4 pentru prima dată singuri. Dar avem bagajul plin de medicamente (în caz de orice) și cam atât”, a completat ea. Apoi a explicat de ce, de obicei, preferă vacanțele în formulă extinsă: „Ca idee, de altfel, noua ne place însoțiți de bunici, tocmai ca să rămână mereu conectați și cu ei! (Momentan ei mai au pe cineva de crescut si vin când se poate)”.

Nici faima nu vine fără probleme

Dar faima are și un preț. Nu e totul roz. Pe lângă aplauze, Vlăduța Lupău a avut parte și de momente grele. Numele ei a fost implicat recent într-un dosar penal internațional ce a alertat autoritățile din două țări. Apoi, a fost criticată dur online pentru o poză de familie, iar soțul ei a trebuit să intervină public. Gata. Asta e viața de vedetă, cu bune și cu rele.