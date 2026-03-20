Un premiu nou-înființat, Icon Award, va fi acordat designerului Carolina Herrera și cofondatoarei Fresh Start, Pat Petznick Wick. Evenimentul marchează cea de-a 30-a gală anuală a Fresh Start Women’s Foundation și va avea loc sâmbătă, la The Phoenician din Scottsdale, Arizona.

O gală aniversară de 30 de ani

Iar premiul va fi acceptat în numele celebrei creatoare de modă de către Wes Gordon, directorul de creație al casei Carolina Herrera. Seara aniversară va aduna peste 800 de filantropi și lideri comunitari. Toți aceștia se reunesc pentru a sprijini misiunea Fresh Start de a ajuta femeile din Arizona să obțină independență și succes.

Colecția de primăvară pe podium

Până la urmă, ce ar fi o gală de modă fără o prezentare pe măsură? Unul dintre punctele de atracție va fi, clar, show-ul de modă. Realizat în parteneriat cu susținători de lungă durată ai fundației, Tim Braun și Neiman Marcus, alături de casa Carolina Herrera, evenimentul va aduce pe podium colecția de primăvară 2026. Este aceeași colecție care a debutat anterior la Madrid.

Recomandari Noua colectie de primavara Carolina Herrera: jocuri grafice si efecte 3D

Dincolo de strălucire, cifrele impactului

Tema galei din acest an este „O moștenire a impactului, un viitor al posibilităților” (A Legacy of Impact, a Future of Possibility). Și nu sunt doar vorbe goale. Prin înființarea Fresh Start, Wick a inspirat o întreagă comunitate de femei să sprijine și să creeze oportunități pentru peste 65.000 de femei din Arizona de-a lungul a mai bine de trei decenii.

Organizația deservește anual peste 5.000 de femei cu vârsta de peste 18 ani. Cum arată, pe bune, profilul acestor femei? Ei bine, 60% sunt mame singure, 67% au un venit anual mai mic de 25.000 de dolari, iar un procent șocant de 72% sunt supraviețuitoare ale violenței domestice.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Colaborarea Target cu Roller Rabbit aduce 6 milioane de dolari în prima oră

Fresh Start le oferă programe dedicate, servicii, acces la formare și educație, precum și sprijin pentru angajare, ajutându-le să-și atingă obiectivele.

Un premiu care completează viziunea

Această onoare pentru Carolina Herrera vine la scurt timp după prezentarea colecției de toamnă 2026, dedicată femeilor din domeniul artelor. Dar și după anunțul recent privind bursa Carolina Herrera și CFDA pentru Femeile din Design, făcut chiar de Ziua Internațională a Femeii.