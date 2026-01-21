Cardiologii au decis – 1 ou/zi e ok pentru sănătoși, maxim 4/săptămână pentru bolnavi

S-a tranșat problema ouălor. Ce spun medicii

Gata. Discuția fără sfârșit despre ouă și colesterol a ajuns la un punct final. Cardiologii și dieteticienii au pus piciorul în prag și au stabilit niște reguli clare, iar concluzia s-ar putea să-i șocheze pe cei convinși că oul e inamicul public numărul unu pentru inimă.

Conform datelor de la American Heart Association, citate de Daily Mail și Mediafax, lucrurile stau simplu. Ești sănătos? N-ai nicio boală? Atunci poți mânca liniștit un ou întreg pe zi. Sau două albușuri. Pentru cei care au deja probleme de sănătate, însă, povestea e complet diferită.

Ne-am uitat la vinovatul greșit. Adevăratul pericol e altul

Poate părea ciudat, dar colesterolul din mâncare, chiar și cel din ouă, nu ne afectează colesterolul din sânge așa de mult cum se credea. Acum, oamenii de știință arată cu degetul spre un alt vinovat. Unul mult mai serios. Grăsimile saturate.

Aici e buba. Julia Zumpano, dieteticiană la Cleveland Clinic, o spune direct: „Cercetările arată că grăsimile saturate totale pe care le consumăm contribuie mai mult la LDL decât colesterolul alimentar”. Ca să înțelegem contextul, un ou mare are cam 1,6 grame de grăsimi saturate. Recomandarea oficială este ca aceste grăsimi să nu depășească 10% din caloriile zilnice, ceea ce, la o dietă de 2.000 de calorii, înseamnă o limită de 20 de grame pe zi.

Cine trebuie să respecte regula de 4 gălbenușuri pe săptămână

Dacă ai fost diagnosticat cu boli de inimă, diabet sau ai colesterolul mare, regulile se schimbă drastic. Pentru tine, limita este de maximum patru gălbenușuri. Pe săptămână.

Pare simplu, nu?

Dar există o șmecherie. Condiția de bază. Limita asta de patru gălbenușuri e valabilă doar dacă restul dietei tale nu e deja o bombă de grăsimi saturate. Mănânci des carne roșie, brânzeturi grase sau mult unt? Atunci trebuie să mănânci și mai puține gălbenușuri. Totul se adună.

Nu oul e problema, ci „prietenii” lui din farfurie

Adevărata problemă, spun experții, nu e oul. Ci ce pui lângă el. De multe ori, oul e doar pretextul pentru o masă plină de pericole: garnituri ticsite de grăsimi saturate, sare și calorii inutile.

Imaginează-ți un mic dejun tipic. Cârnați, brânză, pâine cu unt. Toate lângă ou. Un singur sandviș de genul ăsta, cu ou, cârnați și brânză, poate avea între 14 și 20 de grame de grăsimi saturate. Asta înseamnă aproape toată doza recomandată pe o zi întreagă, înghesuită la o singură masă. Ironia sorții? Oul e, de fapt, cel mai sănătos lucru de pe farfuria aia.

Cum îl gătești contează enorm

Felul în care prepari oul îl poate transforma dintr-un super-aliment într-un dezastru. Vrei să fie sănătos? Folosește cât mai puține grăsimi. Sau deloc. Fierberea și poșarea sunt perfecte. La fel și o omletă sau un ochi făcute într-o tigaie bună, antiaderentă, poate cu un puf de spray de gătit.

Dacă, în schimb, arunci oul să se prăjească în unt, tocmai ai adăugat între 2,5 și 3,3 grame de grăsimi saturate. Instant. Un studiu din American Journal of Clinical Nutrition a pus punctul pe i, confirmând ce spun cardiologii: la ouă, grija principală sunt grăsimile saturate. Deci, ca să fie clar, problema n-a fost niciodată oul. Ci cum alegem noi să-l mâncăm.