Cardiolog de 83 ani – 8 idei simple pentru a nu mai trăi ca un steag în vânt

Te simți ca un steag în vânt? Fără direcție, purtat de circumstanțe? Un cardiolog de 83 de ani, unul dintre cei mai respectați din lume, are un avertisment. E dur. Dar are și o soluție: o formulă simplă, cu 8 concepte clare, care îți poate da controlul înapoi.

Medicul se numește Valentín Fuster. El și-a dezvăluit filosofia de viață într-o înregistrare a proiectului Aprendemos Juntos al BBVA, informație preluată de Mediafax. Omul e categoric. „Într-o lume ca cea în care trăim, dacă nu ai patru idei clare, te miști ca un steag. Nu ai control asupra direcției tale”, explică Fuster. Formula lui e împărțită în două seturi de principii: cei patru „T” pentru busola din interior și cei patru „A” pentru relația cu lumea de afară.

Cei 4 „T” care îți ancorează viața personală

Totul începe cu tine. Cu ce se întâmplă în interior. Fuster propune 4 piloni pentru stabilitate și scop, cunoscuți drept conceptul celor „patru T”.

Primul este timpul pentru reflecție. Adică, pune stop. Respiră. Alocă-ți un moment, conștient, să înțelegi ce e prioritar pentru tine, dincolo de tot zgomotul zilnic.

Al doilea e talentul. Medicul insistă: „să aprofundăm ceea ce ne iese bine”. Nu e de ajuns să ai o abilitate, trebuie s-o cultivi cu pasiune. „Dacă în viață vrei să mergi mai departe, nu există nimic mai important decât să faci ceea îți place. Talentul pe care îl ai este cea mai bună investiție pe care o poți face în viață”, mărturisește Fuster. O lecție de viață, de fapt.

Al treilea „T” se referă la transmiterea pozitivității; energia pe care o emani se va întoarce la tine. Iar al patrulea pilon este „tutoratul”, adică îndrumarea.

Momentul care i-a decis cariera: „Vei fi un medic extraordinar”

Când vine vorba de îndrumare, Fuster nu dă definiții seci. Spune o poveste. O anecdotă personală care i-a schimbat viața. O singură discuție a schimbat totul. Pe când era tânăr, un medic foarte respectat l-a tras deoparte și i-a spus ceva ce nu a uitat niciodată.

„Era un medic foarte cunoscut, doctorul Farreras Valentí, care mi-a spus: Vreau să vorbesc cu tine. Vei fi un medic extraordinar”.

Atât a fost. Acele câteva cuvinte, venite de la o persoană pe care o admira, i-au dat încrederea și direcția de care avea nevoie. „Așa am decis să devin medic”, recunoaște cardiologul. Un exemplu perfect. O vorbă bună, la momentul potrivit, poate modela un întreg viitor.

Cei 4 „A” care te definesc în lume

Dacă cei patru „T” sunt fundația interioară, următorii patru „A” țin de interacțiunea cu exteriorul. Cu societatea. Primul este atitudinea pozitivă. Asta nu înseamnă naivitate. Ci curaj. E mentalitatea care spune: „Întâlnesc obstacole, dar le voi depăși”.

Vine apoi acceptarea sinelui, un antidot puternic la invidia modernă. Fuster pune o întrebare simplă, dar tăioasă, pentru a ilustra ideea: „Dacă vecinul tău are un Maserati și tu nu ai mașină, ce se întâmplă?”. Răspunsul e simplu: nimic. Absolut nimic, dacă nu cazi în capcana comparațiilor toxice.

Al treilea „A” este autenticitatea. Să fii tu. Constant. „A fi același dimineața, după-amiaza și seara”, explică medicul. Fără măști. Fără roluri care nu sunt ale tale.

Adevărata fericire? „Cei mai fericiți oameni sunt cei care dau”

Și ajungem la ultimul principiu. Pentru Fuster, e cel mai important. Altruismul. Aici crede el că stă cheia unei vieți cu sens. Nu în ce aduni, ci în ce oferi.

Cu experiența a peste opt decenii, concluzia lui e fermă. „În viață mi-am dat seama că cei mai fericiți oameni sunt cei care dau, nu cei care primesc. Cred că acesta este subiectul cel mai interesant pentru mine și anume dacă cineva poate ieși din sine și poate fi util în societatea în care trăiește”. O perspectivă care schimbă totul. Surprinzător sau nu, fericirea nu se găsește în oglindă. Ci privind în jur.