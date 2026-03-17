Superstarul muzicii Cardi B intră oficial în industria de beauty cu propria linie de îngrijire a părului, Grow-Good Beauty, un proiect dezvoltat împreună cu gigantul online Revolve Group. Colecția, care va fi lansată pe 15 aprilie, cu pre-vânzări începând din 24 martie, promite produse accesibile, inspirate din călătoria personală a artistei cu părul său.

„Când eram mai tânără, chiar îmi uram părul”

Înainte de peruci colorate și faimă mondială, Cardi B, pe numele real Belcalis Marlenis Almánzar, a avut o relație complicată cu părul ei. „Deci, nici măcar n-o să mint, când eram mai tânără, chiar îmi uram părul,” a recunoscut artista. Crescând în Bronx, New York, se compara adesea cu fetele din jur. „Verișoarele mele aveau părul foarte lung – ca prințesele Disney, aveau părul foarte lung.”

Părul ei era diferit. „Nu numai că părul meu era foarte aspru, dar era și foarte scurt,” își amintește ea. Coafurile populare în anii ’90, cum ar fi cozile strânse cu gel, nu funcționau pentru ea. „Obișnuiam să urăsc cu adevărat textura părului meu, pentru că atunci când aplicam gel, în loc să stea drept, se cam încrețea.”

Recomandari Evereden, brandul cu venituri de 100 mil. $, intră în toate magazinele Sephora din SUA

La doar 7 ani, și-a convins mama să o lase să-și facă permanent. „Am implorat-o pe mama,” spune Cardi. Pentru o clipă, a părut soluția perfectă. „Eram atât de fericită, chiar dacă încă nu era lung. Am simțit că, în sfârșit, am un păr drept pe care îl pot aranja.” Numai că bucuria n-a durat mult. Într-un an, daunele provocate de chimicale au forțat-o pe mama ei să-l taie scurt. „Fără minciună, mi-am pierdut tot părul din nou. A trebuit să mă tundă ciupercă.”

Experimente de adolescentă

La începutul adolescenței, Cardi deja se juca singură cu decolorant, permanent și vopsea, încercând să imite look-urile populare din cartier. „Era mereu un haos total,” mărturisește ea.

Un haos, pe bune.

Recomandari Cele mai bune 11 serumuri cu retinol care promit un ten fără riduri și pete

Prima culoare a venit la 13 ani, când mama ei i-a permis două șuvițe blonde în față. „Dar apoi mi-am zis: «Asta nu e de ajuns»,” povestește ea râzând. Așa că a luat problema în propriile mâini. „Toate fetele din Bronx purtau păr roșu. Îmi doream acel roșu aprins.” Rezultatul a fost un dezastru. „Am intrat în panică. Rădăcinile mele erau galbene, iar vârfurile portocalii… mi-au căzut atât de multe fire de păr. Nici măcar nu l-am vopsit roșu. Am rămas cu acea culoare urâtă de decolorant vreo trei, patru luni.”

De la măști de casă la un brand de beauty

Abia după 20 de ani a început să se concentreze pe sănătatea părului, revenind la măștile făcute în casă și la ritualurile de frumusețe dominicane cu care a crescut. „Întotdeauna obișnuiam să-mi fac măști de păr și chestii de genul ăsta. Dar când eram mai tânără, pur și simplu nu eram la fel de consecventă.” Rutina a funcționat, iar părul ei a ajuns să aibă o lungime până la talie.

Aceste experiențe stau la baza Grow-Good Beauty. „Am creat Grow-Good pentru că am muncit cu adevărat la părul meu. Îmi făceam propriile măști în bucătărie, folosind ce știam deja din rețetele familiei și ce am învățat din propriile cercetări. Mi-am luat timp să-mi fac părul să arate din nou sănătos după ani de daune. Și ghici ce? A funcționat. Acum vreau să împărtășesc călătoria părului meu cu toată lumea,” a declarat Cardi.

Recomandari Cărarea pe o parte revine în forță – 11 moduri de a o purta recomandate de stiliști

Parteneriatul cu Revolve Group, care îi include pe co-fondatorii Michael Mente și Mike Karanikolas, are ca țintă construirea unui portofoliu de branduri de modă și lifestyle de un miliard de dolari.

Ce conține linia Grow-Good

Hai să vedem ce găsim în colecție. Formula de bază conține Fiberlace, un complex propriu pe bază de plante, conceput pentru a întări firele de păr și a spori strălucirea. Toate produsele sunt „curate”, vegane și cruelty-free.

Gama de lansare include:

Șampoanele Wash Cycle și Wash Cycle+ (14,99 dolari)

Balsamurile Soft Serve și Soft Serve+ (14,99 dolari)

Masca nutritivă Get Rich (19,99 dolari), inspirată de tratamentele DIY ale lui Cardi (cu avocado, cocos, extract de banană și aloe vera)

Serul Everything Serum (17,99 dolari), pentru protecție termică și strălucire

Implicarea artistei a fost totală. „Este extrem, extrem de bine informată. A fost foarte, foarte implicată în detaliile fiecărui produs, folosind fiecare produs și aprobând fiecare ingredient,” a spus Michael Mente, co-CEO Revolve.

Strategia din spatele lansării

Iar strategia de preț a fost o prioritate. „Unul dintre lucrurile care m-au entuziasmat cel mai mult la parteneriatul cu Cardi a fost înțelegerea pe care o are față de publicul ei. A fost foarte fermă în privința faptului că, în copilărie, mergea la magazine de produse de înfrumusețare și locuri precum Duane Reade. Așa că a fost important să creăm ceva cu ingrediente și branding incredibile, dar la un preț accesibil pentru publicul ei,” a explicat Raissa Gerona, Chief Brand Officer la Revolve.

De ce nu se lansează direct pe site-ul Revolve, un gigant în sine? „De fapt, am ales să nu-l lansăm pe Revolve de la început. Am vrut să stabilim brandul în afara ecosistemului Revolve mai întâi și să ne întâlnim fanii lui Cardi acolo unde ei fac deja cumpărături,” a adăugat Gerona. Ulterior, Grow-Good se va extinde pe TikTok Shop, unde „frumusețea este unul dintre acele lucruri care merg extrem de bine.”

Revolve Group, compania din spate, a raportat vânzări nete totale de 1,23 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 8% de la an la an, iar categoria de beauty este una dintre cele cu cea mai rapidă creștere.

Pentru Cardi, motivația a devenit și mai personală odată cu rolul de mamă. „Acum că sunt mamă, mă gândesc diferit la asta. Fiica mea [Kulture] își dorește și ea păr lung. Copiii vor întotdeauna să arate ca prințesele sau fetele pe care le văd în jurul lor. Vreau ca ea să aibă un păr sănătos, astfel încât, atunci când va crește, să aibă deja o bază solidă.”