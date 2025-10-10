Cardi B aduce în atenție tendința perucilor cu două nuanțe

Cardi B continuă să impresioneze cu coafuri inedite, de data aceasta alegând o perucă ce combină două culori contrastante.

De la tribunal la evenimente publice: coafuri care atrag atenția

Cardi B este recunoscută pentru schimbările sale radicale de look. Recent, în timp ce participa la un proces în Los Angeles, atenția tuturor s-a îndreptat către coafurile sale spectaculoase. De la bucle blonde la tunsoare scurtă neagră, artista a demonstrat că își poate schimba complet stilul în doar câteva ore.

La evenimentul MISTR pentru Ziua Națională PrEP din Hollywood, pe 9 octombrie, Cardi B a purtat o perucă cu două nuanțe: negru la bază și blond platinat pe o parte, cu o despărțitură laterală. Ținuta a fost completată cu o rochie lungă, neagră, ușor transparentă, machiaj smokey eyes și unghii negre, ascuțite. Cel mai discutat detaliu al apariției a fost, fără îndoială, peruca sa.

Realizarea look-ului de la eveniment

Tokyo Stylez, hairstylistul de încredere al lui Cardi B, a creat acest look special. El a combinat două nuanțe contrastante într-o singură perucă: negru intens pe partea inferioară și de jur împrejur, iar pe o parte, despărțită lateral, blond platinat. Aceasta nu este prima colaborare între Cardi B și Tokyo Stylez pentru coafuri îndrăznețe.

Schimbări de culoare frecvente

În ultimele luni, Cardi B a trecut de la nuanțe de roșcat, la blond deschis și chiar la brunet cu șuvițe aurii. Toate aceste transformări au fost posibile datorită perucilor, care îi oferă libertatea de a experimenta fără a-și afecta părul natural. Acesta este unul dintre motivele pentru care artista alege adesea această soluție.

Perucile, alegerea preferată a vedetelor

Pentru multe celebrități, perucile nu sunt doar un accesoriu temporar, ci o alegere practică. Ele oferă flexibilitate și protejează părul natural. Iată câteva avantaje importante:

Permite schimbarea rapidă a culorii sau a lungimii fără a afecta părul natural.

Protejează părul de efectele vopselelor și ale căldurii produse de aparatele de styling.

Oferă posibilitatea de a încerca look-uri noi în fiecare zi, fără riscuri.

Cardi B este un exemplu clar. În perioada promovării albumului său, artista a trecut prin numeroase stiluri diferite, păstrându-și părul natural sănătos datorită perucilor atent alese.

Tendințe viitoare în materie de coafuri

Trendurile în coafură se schimbă constant, iar experimentele lui Cardi B arată direcții noi. Pe rețelele sociale, tot mai mulți fani încearcă să reproducă stilurile ei, folosind peruci cumpărate din magazine sau comandate la saloane specializate.

Este posibil să vedem tot mai multe vedete care adoptă acest stil. Perucile cu două nuanțe par să rămână în centrul atenției publicului în perioada următoare. Tokyo Stylez, hairstylistul din spatele acestor look-uri, este deja considerat unul dintre cei mai influenți din industrie.

Wig-urile sunt o modalitate ușoară și eficientă de a experimenta noi culori, stiluri și lungimi, fără să faci schimbări permanente. Pentru cei care vor să încerce ceva nou, există numeroase opțiuni disponibile pe piață, de la variante sintetice la peruci din păr natural.

Cardi B la evenimentul MISTR din Hollywood, 9 octombrie. Credit foto: Getty Images

O inspirație pentru fanii tendințelor în coafură

Cardi B demonstrează că schimbarea look-ului poate fi distractivă și accesibilă, mai ales atunci când alegi perucile potrivite. Fie că este vorba de evenimente importante sau de apariții publice, artista reușește să atragă atenția cu fiecare nouă coafură. Popularitatea perucilor cu două nuanțe crește, iar creativitatea hairstyliștilor ca Tokyo Stylez inspiră tot mai multe persoane să experimenteze fără teama de a-și deteriora părul.

Pe măsură ce moda evoluează, astfel de alegeri devin tot mai apreciate. Este clar că perucile rămân un element cheie în arsenalul de frumusețe al vedetelor și, cel mai probabil, vor continua să fie o sursă de inspirație pentru mulți ani de acum înainte.