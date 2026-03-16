O coafură controversată, care a creat o adevărată prăpastie între generații, se întoarce oficial pentru a-și revendica locul în topul preferințelor. Primăvara anului 2026 marchează revenirea cărării pe o parte. Și înainte ca oricine să comenteze cât de „millennial” pare, hai să vedem despre ce e vorba.

De la anii ’20 la estetica „clean girl”

La prima vedere, pare o simplă modă. Numai că istoria ei e mult mai bogată. Rachael Gibson, scriitoare cunoscută drept „The Hair Historian”, spune că aceste cărări datează încă din anii 1920, când părul mai scurt, în stil „garconne”, a devenit popular în rândul femeilor. Trendul a continuat în anii 1940, când cărările laterale erau asociate cu un păr mai lung și ondulat pentru un aer romantic și feminin (gândiți-vă la celebra Veronica Lake) și a revenit în forță la începutul anilor ’90, odată cu dominația supermodelelor.

Iar revenirea ei de acum nu este doar o dovadă că tendințele sunt ciclice. De data aceasta, este un răspuns la estetica minimalistă „clean girl” care ne-a dominat rețelele sociale în ultimii ani. oamenii tânjesc după ceva mai incitant.

„Oamenii simt, fără îndoială, o dorință de schimbare și de opțiuni care le permit să integreze mai mult părul în look-ul lor”, spune Gibson. „O cărare pe o parte, cu părul măturat peste față, se simte mult mai relaxată și mai puțin aranjată, permițând în același timp părului să ocupe spațiu. Este vizibilă, aduce părul în prim-planul look-ului și îți permite să te joci mult mai mult cu volumul și textura.”

De ce funcționează? Asimetrie și intenție

Dar dincolo de istorie, de ce atrage atât de mult această coafură? David von Cannon, hairstylist al celebrităților, are o explicație simplă. „O cărare pe o parte face instantaneu un look să pară mai intenționat și mai stilizat.”

El adaugă că totul ține de impactul vizual. „Creează asimetrie, care este natural mai dinamică pentru ochi, adaugă volum pe partea mai plină și pur și simplu semnalează că ai făcut ceva intenționat – chiar și atunci când pare fără efort.” Și cine nu și-ar dori asta?

Cum găsești cărarea perfectă

Când vine vorba de styling, aproape orice este permis. De la o variantă netedă și adâncă la una mai relaxată și ciufulită, posibilitățile sunt nenumărate. Carlyn Griscti, hairstylist la salonul Beauty Supply din New York, spune că oricine o poate purta.

V-ați gândit vreodată unde anume ar trebui să o plasați? Von Cannon explică faptul că depinde de efectul dorit. „Vrei mai mult volum? Mergi împotriva cărării tale naturale. Dacă vrei ceva mai moale și mai așezat, atunci mergi cu ea.” Forma feței poate fi și ea un factor, cărările mai adânci creând lungime pentru fețele rotunde, în timp ce cele mai discrete pot adăuga delicatețe trăsăturilor unghiulare.

Griscti recomandă folosirea arcului sprâncenei ca ghid, mai ales pentru un look elegant. Dar, până la urmă, există o singură regulă de aur.

„Întotdeauna ai încredere în oglindă mai mult decât în orice regulă”, spune Von Cannon.

11 idei de styling direct de la profesioniști

Dacă ești în tabăra celor care iubesc cărarea pe o parte și cauți inspirație, iată câteva dintre modurile preferate de stiliști pentru a o aranja.

Pentru un look editorial, Griscti recomandă o cărare definită pe părul neted, care creează o formă puternică. Dacă preferi ceva mai glam, „să-ți arunci părul într-o parte după un coafat cu peria mi se pare mai glam”, spune ea. Griscti adaugă: „[Când] oamenii își aruncă părul din mers, nu este întotdeauna ceva intenționat. Dar [așa] îi conferă look-ului un aer mai studiat.” Un alt look rafinat este cel cu o linie laterală curată, despre care Griscti spune că „este curat și rafinat într-un mod care leagă întregul look, fără a fi nevoie să încerci prea mult prin coafarea excesivă a vârfurilor.”

Pentru un aer mai modern, Von Cannon sugerează un aspect umed, care oferă o senzație „mai fashion-forward”. Iar pentru un look de „cool girl”, părul ondulat, nearanjat, cu o cărare laterală discretă, este rețeta succesului. Nu putem uita nici de farmecul retro: Von Cannon spune că poți asorta cărarea laterală cu onduleuri lejere pentru a te apropia de farmecul vechiului Hollywood.

Pe părul creț natural, o cărare laterală poate maximiza volumul și poate construi forma, mai ales cu ajutorul unui spray de texturare. Chiar și un blowout clasic poate fi elevat. Von Cannon recomandă adăugarea de volum pe partea cu cărare și pieptănarea părului spre spate pentru un efect șic.

Hairstylistul Ursula Stephen are și ea câteva propuneri. Bobul franțuzesc, cu lungimea sa până la bărbie, este perfect pentru o cărare laterală. Stephen apreciază și un coc lejer la ceafă, asortat cu o cărare pe o parte, pentru un plus de dimensiune. „Adaugă un nivel de mister care se citește atât de sexy și de delicat”, explică ea. O altă variantă recomandată de Stephen este părul foarte lung, purtat cu cărare laterală, pentru a oferi mai multă profunzime și pentru a încadra mai bine fața.