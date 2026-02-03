Capela Sixtină intră în restaurare. Judecata de Apoi, curățată după 30 de ani

Schelele au urcat din nou în Capela Sixtină. Luni, Muzeele Vaticanului au anunțat: capodopera „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo primește o restaurare amplă. Prima de această anvergură din ultimele trei decenii, scrie News.

180 de metri pătrați de frescă. 391 de figuri pictate între 1536 și 1541. Un strat albicios care, încet-încet, a furat din strălucirea originalului. Atât.

Ce s-a întâmplat cu culorile lui Michelangelo

Problema nu e nouă. A devenit imposibil de ignorat. Experții curăță regulat frescele capelei pe timp de noapte, dar „Judecata de Apoi” cerea altceva. O intervenție serioasă, nu cârpeli.

Restauratorul șef Paolo Violini a explicat situația fără ocolișuri. „Proiectul vizează în special îndepărtarea unui strat albicios generalizat”, a precizat acesta într-un comunicat oficial. Cauza? Microparticule. Substanțe străine transportate de curenții de aer. S-au adunat strat peste strat, an după an, deceniu după deceniu.

„În timp, au atenuat contrastele de lumină și umbră și au uniformizat culorile originale”, a adăugat Violini. Fresca și-a pierdut din dramatism. Din forță. Din tot ceea ce a vrut Michelangelo să transmită.

Cum va arăta opera după intervenție

Promisiunea e ambițioasă. Restaurarea va reda „calitatea cromatică și luminoasă dorită de Michelangelo”, spun specialiștii Vaticanului. Nu doar o curățare de suprafață. O recuperare completă a complexității formale și expresive a operei.

Generații întregi au văzut o versiune estompată a viziunii artistului. O Judecată de Apoi cu volumele aplatizate, cu umbrele șterse, cu impactul diminuat. Gândește-te la asta. Restaurarea promite să schimbe totul.

Turiștii pot vizita în continuare capela

Vești bune pentru cei care plănuiau o vizită la Vatican. Capela Sixtină rămâne deschisă publicului pe toată durata lucrărilor. Schelele vor fi acolo, dar și fresca. Poate chiar o ocazie unică de a vedea restauratorii la lucru, sus, pe schele.

Ultima restaurare majoră? Acum 30 de ani. Atunci, controversele nu au lipsit. Unii critici au susținut că intervențiile anterioare au fost prea agresive. Alții le-au aplaudat. Cum va fi primită această nouă etapă? Greu de spus.

De ce contează această frescă

„Judecata de Apoi” nu e doar o pictură religioasă. E o declarație. Michelangelo a lucrat la ea cinci ani, între 1536 și 1541, acoperind întregul perete din spatele altarului. Singur. A pictat-o singur. Fiecare figură, fiecare detaliu, fiecare umbră.

Opera înfățișează judecata finală a umanității de către Dumnezeu. Sfinți, păcătoși, îngeri, demoni. Toți amestecați într-o compoziție care și astăzi îți taie respirația. Sau ar trebui să o facă, dacă straturile de praf și particule nu ar fi intervenit.

Acum, echipa lui Violini are șansa să corecteze efectele timpului. Să readucă la viață ceea ce milioane de vizitatori au văzut doar parțial. Ironia sorții: tocmai succesul capelei, milioanele de turiști care respiră, transpiră și ridică praf, a contribuit la degradarea operei. Cine s-ar fi gândit?