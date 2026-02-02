Cântăreața Ifunanya Nwangene, 26 de ani, moartă după mușcătura de șarpe. Clinica nu avea antidot

Ifunanya Nwangene nu mai e. Soprana nigeriană care a cucerit juriul The Voice Nigeria cu vocea ei a murit la doar 26 de ani. Un șarpe veninos a mușcat-o în propria casă din Abuja. Ironia sorții? Clinica medicală unde a ajuns prima dată nu avea antidot pe stoc.

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, care citează surse din Daily Mail și TMZ, tânăra dormea când reptila a atacat-o în mijlocul nopții. Colegii ei au descoperit ulterior doi șerpi în locuință. Artista a încercat să obțină ajutor medical la o clinică din apropiere, dar lipsa antidotului a forțat-o să meargă la un alt spital. Acolo a decedat.

O voce care a impresionat o țară întreagă

Ifunanya Nwangene a intrat în atenția publicului în aprilie 2021. Audiția ei la The Voice Nigeria a rămas în memoria telespectatorilor, iar momentul a fost unul de neuitat. A interpretat „Take A Bow” de la Rihanna. Efectul? Imediat. Două scaune ale juraților s-au întors. Videoclipul acelei prestații a strâns peste 85.000 de vizualizări pe YouTube.

Născută în Enugu, soprana nu era doar artistă. Lucra și ca arhitectă, jonglând între două pasiuni care păreau să nu aibă nimic în comun. Era membră a Corului Amemuso, unde colegii o considerau un talent rar.

Mesajul care a confirmat tragedia

Directorul muzical al corului, Sam Ezugwu, a fost cel care a dat vestea pe Facebook. Cuvinte simple. Grele.

„Cu durere în suflet, anunțăm moartea lui Ifunanya Nwangene Nanyah”, se arată în mesajul postat de reprezentanții formației. Reacțiile au venit în valuri. Fani, colegi, prieteni. Toți șocați de dispariția unei artiste care abia își începuse drumul.

Concertul care nu va mai avea loc

Ifunanya se afla într-un moment cheie al carierei. Lucra la organizarea primului său concert solo, programat pentru 2026. Planuri mari. Vise și mai mari. Totul spulberat într-o noapte.

Ce face moartea ei și mai greu de acceptat? Circumstanțele. Un șarpe în casă, o clinică fără antidot, o cursă contra cronometru pierdută. Coincidență nefericită sau neglijență medicală? Întrebarea rămâne fără răspuns oficial deocamdată.

Sistemul medical, sub semnul întrebării

Cazul Ifunanyei ridică semne de întrebare serioase despre pregătirea unităților medicale pentru urgențe de acest tip. În Nigeria, mușcăturile de șarpe nu sunt rare. Lipsa antidotului dintr-o clinică poate face diferența între viață și moarte. De data aceasta, a făcut-o.

Soprana de 26 de ani lasă în urmă o comunitate artistică îndoliată și un videoclip pe YouTube care va continua să strângă vizualizări. Vocea ei rămâne. Ea, nu.