Când trebuie scoase măselele de minte: explicat de un specialist

Apariția măselelor de minte poate duce la complicații dentare serioase dacă nu sunt monitorizate. Medicul stomatolog Alin Gabor explică motivele și momentul potrivit pentru extracție.

Ai simțit vreodată o durere puternică în partea din spate a gurii? Este posibil să fie cauzată de măseaua de minte. Mulți nu știu că acești dinți pot crea probleme chiar înainte să erupă complet. Iată ce este important să cunoști despre acest subiect.

De ce apar problemele cu măselele de minte?

Măselele de minte, cunoscute și ca „dinții de minte”, apar de obicei între 17 și 25 de ani. Spre deosebire de ceilalți dinți, acestea nu au întotdeauna suficient spațiu pentru a se alinia corect. „Când nu se aliniază corect, pot împinge dinții vecini sau provoca inflamații”, explică dr. Alin Gabor.

Spațiu insuficient: Arcada dentară nu permite un aliniament corect;

Arcada dentară nu permite un aliniament corect; Erupție parțială: Gingia acoperă parțial dintele, ceea ce favorizează dezvoltarea bacteriilor;

Gingia acoperă parțial dintele, ceea ce favorizează dezvoltarea bacteriilor; Risc de infecții: Pot apărea pericoronarite (infecții ale gingiei) în mod repetat;

Pot apărea pericoronarite (infecții ale gingiei) în mod repetat; Presiune asupra nervilor: Poate duce la migrene sau dureri faciale;

Poate duce la migrene sau dureri faciale; Probleme ortodontice: Pot influența negativ rezultatele tratamentelor cu aparat dentar.

Când este momentul potrivit pentru extracție?

Specialiștii recomandă extracția între 18 și 25 de ani. La această vârstă, rădăcinile nu sunt complet formate, iar osul maxilar este mai ușor de modelat. „Recuperarea este mai rapidă și mai puțin dureroasă”, spune medicul.

După 30 de ani, situația devine mai complexă. Osul se întărește, iar vindecarea poate dura până la două săptămâni. Nu toți pacienții trebuie însă să își scoată măselele de minte. Dacă dintele a erupt complet și se poate curăța ușor, poate rămâne pe arcadă fără probleme.

Excepții de la regulă

Uneori, poziția măselei față de nervi sau vasele de sânge necesită o abordare specială. Decizia de a extrage o măsea de minte nu se ia doar pe baza disconfortului resimțit de pacient, ci și a evaluării radiologice. Uneori, o măsea poate fi inclusă sau poziționată aproape de un nerv important, iar intervenția trebuie planificată atent. Recomand controlul stomatologic periodic pentru depistarea din timp a eventualelor complicații

Semne că ai nevoie de o extracție rapidă

Cum îți poți da seama că trebuie să mergi la medic? Următoarele simptome nu ar trebui ignorate:

Durere constantă în zona din spate a maxilarului;

Gingii umflate sau roșii, care pot sângera ușor;

Miros neplăcut al respirației, persistent după periaj;

Dificultate la deschiderea largă a gurii;

Febră ușoară sau stare generală de disconfort.

„Nu așteptați până când durerea devine insuportabilă. Un control la timp poate preveni infecții grave”, avertizează specialistul.

Cum decurge procedura de extracție?

Extracția durează între 20 și 40 de minute. De cele mai multe ori, se folosește anestezie locală. Pentru pacienții anxioși sau în cazuri dificile, se poate apela la sedare conștientă.

Ce se întâmplă după extracție? Primul pas este aplicarea unei comprese reci pentru a reduce inflamația. În următoarele zile, trebuie evitate alimentele tari sau fierbinți. „Recomand supe, piureuri și lichide reci în primele 48 de ore”, subliniază medicul.

Recomandări importante după extracție

Evită fumatul și consumul de alcool timp de 48 de ore;

Folosește periuța cu grijă în zona operată;

Respectă tratamentul cu antibiotice și antiinflamatoare;

Programează un control după 7 zile pentru verificare.

Perioada de vindecare completă durează între 7 și 10 zile, timp în care este esențială igiena orală atentă și controalele postoperatorii

Dacă sângerarea sau durerea cresc, este important să contactezi imediat medicul stomatolog.

De ce nu este recomandată extracția în toate cazurile?

În aproximativ 30% dintre situații, măselele de minte nu provoacă probleme. Dacă acestea au erupt corect și pot fi igienizate eficient, nu este necesară extracția. „Decizia se ia după analiza radiografică și evaluarea stării gingiilor”, explică dr. Gabor.

Un alt factor important este vârsta pacientului. La adolescenți, riscul de complicații este mai mic. După 40 de ani, însă, riscul de infecții crește semnificativ.

Ce se întâmplă pe viitor?

Tehnologiile moderne, cum ar fi scanările 3D, ajută la planificarea precisă a intervențiilor. „În viitor, extracțiile vor fi mai sigure și mai puțin invazive”, anticipează medicul. Până atunci, controalele regulate la stomatolog rămân cea mai bună metodă de prevenție.

Chiar dacă nu ai simptome, un control anual la stomatolog poate depista problemele din timp. Așa cum spune dr. Alin Gabor: „O radiografie simplă poate face diferența între o intervenție ușoară și o criză dentară gravă”.